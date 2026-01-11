Indonesian Member - page 128

1225113:

hehehe.... ada ada aja mbak Yohana ... yang pasti berkawan dengan trend aja deh... hehe

asik juga ya Trade plannya... sejak pertama saya masuk Member Indonesia (Page 53)... karena pengen nanyain trade planer ini hihihi ...   soalnya terlihat lebih simpel dan terarah...sangat meyakinkan untuk tp di SR


terima kasih, pak, dan sepertinya lebih cepat lebih baik hehe..  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ 

 
Yohana Parmi:

terima kasih, pak, dan sepertinya lebih cepat lebih baik hehe..  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ 


hehe..... authornya ngiklan nih yeeeee.... kwkwkwkwkw

 
1225113:

hehe..... authornya ngiklan nih yeeeee.... kwkwkwkwkw


sharing dan ngiklan memang beda tipis ya, pak ¯\_(ツ)_/¯

jadi tergantung yang baca, makanya saya tidak mau membahas itu di forum.

misal di halaman 105 https://www.mql5.com/en/forum/6457/page105 sharing saya tentang EURGBP

tujuan trade plan itu supaya kita bareng2 dapat manfaat, dan benar EURGBP hit t/p

dan masih banyak contoh lainnya di blogs saya.


saya benar-benar ingin memberitahu bahwa trading itu sulit,

dan trade plan itu sangat dibutuhkan, bahkan filosofi market itu adalah "plan your trades, trade your plans".

karena faktanya lebih dari 90% trader losses, bahkan total losses karena berbagai hal.

jadi bila ada yang masih merasa trading itu mudah, saya jadi merasa kasihan dan sedih ಥ_ಥ 

(karena 15 thn sy di market bener2 detil memperhatikan ~ in depth research)

jadi hanya soal waktu, pasti akan disadarinya bagaimana trading itu tidaklah mudah.

disisi lain bila ingin berbagi, eh... dikira ngiklan, semoga sekalian laku lebih banyak lagi ... hehe...

yo wis deh enjoy aja hehe ... ✿´‿`)

bener juga yah....hehe... bagi saya pengertian yang disebut Share ya membantu info  dan uploud Indinya.. hehe... untuk membentu, meng inspirasi seperti yang saya lakukan ... jadi ketika kita tidak ada lagi di dunia ...  kita masih tetap bisa selamanya membantu mereka  jika kita ketahui  faktanya lebih dari 90% trader losses, bahkan total losses karena berbagai hal. jadi ngga perlu lagi mbak Yohana merasa kasihan dan sedih ಥ_ಥ  yangga yangga...hehe... tapi kalau berkaitan dengan bisnis lain juga yah.....hehehe bisnis is bisnis

 

hi guys,

ini ada topik bagus, wajib baca deh (ʘ‿ʘ)

https://www.mql5.com/en/forum/213439/page3

Waw sudah berpengalaman malang melintang di dunia persilatan forex nih sista

sudah banyak makan asam garam, dan terbukti sekarang  garam sekarang makin mahal

 
whiteking:

Waw sudah berpengalaman malang melintang di dunia persilatan forex nih sista

sudah banyak makan asam garam, dan terbukti sekarang  garam sekarang makin mahal


hehehe... iya mas, bener, mahal tu garam nya skrg (^̮^)

 
whiteking:

Waw sudah berpengalaman malang melintang di dunia persilatan forex nih sista

sudah banyak makan asam garam, dan terbukti sekarang  garam sekarang makin mahal


hehehe...Garam yang kualitas harganya  dari 10 USD sampai 230 USD  mahal ya...https://www.mql5.com/en/users/yohana/seller#products ...kwkwkwkwkw

 
wew ampyuun deh ..  ¯\_(ツ)_/¯

 

Mbak Yohana seluncuran yuuu........ sedikit sedikit...he he

k


 
   Ticke  t  Open        Time     TypeSizeItemPrice   S / LT / P   Close       Time      PriceCommissionTaxesSwap        Profit

8811242212017.08.14 06:40:40sell0.10gold1288.280.000.002017.08.14 07:20:211286.500.00 0.000.00        17.80
8811164702017.08.14 03:49:56sell0.10gold1287.220.000.002017.08.14 07:20:221286.490.000.000.007.30
8811168282017.08.14 03:55:49sell0.10gold1286.850.000.002017.08.14 07:20:221286.490.000.000.003.60
8811169632017.08.14 03:59:01sell0.10gold1286.610.000.002017.08.14 07:20:221286.500.00         0.000.001.10
