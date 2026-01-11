Indonesian Member - page 128
hehehe.... ada ada aja mbak Yohana ... yang pasti berkawan dengan trend aja deh... hehe
asik juga ya Trade plannya... sejak pertama saya masuk Member Indonesia (Page 53)... karena pengen nanyain trade planer ini hihihi ... soalnya terlihat lebih simpel dan terarah...sangat meyakinkan untuk tp di SR
terima kasih, pak, dan sepertinya lebih cepat lebih baik hehe.. ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ
hehe..... authornya ngiklan nih yeeeee.... kwkwkwkwkw
sharing dan ngiklan memang beda tipis ya, pak ¯\_(ツ)_/¯
jadi tergantung yang baca, makanya saya tidak mau membahas itu di forum.
misal di halaman 105 https://www.mql5.com/en/forum/6457/page105 sharing saya tentang EURGBP
tujuan trade plan itu supaya kita bareng2 dapat manfaat, dan benar EURGBP hit t/p
dan masih banyak contoh lainnya di blogs saya.
saya benar-benar ingin memberitahu bahwa trading itu sulit,
dan trade plan itu sangat dibutuhkan, bahkan filosofi market itu adalah "plan your trades, trade your plans".
karena faktanya lebih dari 90% trader losses, bahkan total losses karena berbagai hal.
jadi bila ada yang masih merasa trading itu mudah, saya jadi merasa kasihan dan sedih ಥ_ಥ
(karena 15 thn sy di market bener2 detil memperhatikan ~ in depth research)
jadi hanya soal waktu, pasti akan disadarinya bagaimana trading itu tidaklah mudah.
disisi lain bila ingin berbagi, eh... dikira ngiklan, semoga sekalian laku lebih banyak lagi ... hehe...
yo wis deh enjoy aja hehe ... ✿´‿`)
bener juga yah....hehe... bagi saya pengertian yang disebut Share ya membantu info dan uploud Indinya.. hehe... untuk membentu, meng inspirasi seperti yang saya lakukan ... jadi ketika kita tidak ada lagi di dunia ... kita masih tetap bisa selamanya membantu mereka jika kita ketahui faktanya lebih dari 90% trader losses, bahkan total losses karena berbagai hal. jadi ngga perlu lagi mbak Yohana merasa kasihan dan sedih ಥ_ಥ yangga yangga...hehe... tapi kalau berkaitan dengan bisnis lain juga yah.....hehehe bisnis is bisnis
hi guys,
ini ada topik bagus, wajib baca deh (ʘ‿ʘ)
https://www.mql5.com/en/forum/213439/page3
(karena 15 thn sy di market bener2 detil memperhatikan ~ in depth research)
Waw sudah berpengalaman malang melintang di dunia persilatan forex nih sista
sudah banyak makan asam garam, dan terbukti sekarang garam sekarang makin mahal
hehehe... iya mas, bener, mahal tu garam nya skrg (^̮^)
hehehe...Garam yang kualitas harganya dari 10 USD sampai 230 USD mahal ya...https://www.mql5.com/en/users/yohana/seller#products ...kwkwkwkwkw
wew ampyuun deh .. ¯\_(ツ)_/¯
Mbak Yohana seluncuran yuuu........ sedikit sedikit...he he
k