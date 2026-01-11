Indonesian Member - page 124

Rocky Setyawan:
Iya mas. Mau jd provider sinyal.Gimana cara nya mas.. apa bisa dr akun demo mas?

Yohana Parmi:

Hehehe.. masta a.k.a master lho maksunya..  gimana caranya mbk..? Trus kalo mau memastikan akun kita udah dilihat sbg provider atau tidak nya gimana ya?
 
hehe.. iya gpp mas

kalau hasilnya bagus dalam periode tertentu, biasanya bisa dilihat di mt4 terminal signal

sebelum itu, bisa dilihatnya baru di website disini

 
Oh gitu... jd ada syarat2 tertentu ya. Kalo disini liatnya dimana?

 

setiap member yang punya signal, akan muncul menu signal di profile nya

dan di https://www.mql5.com/en/signals


akun demo cuma bisa di follow oleh akun demo lagi, bikin aja akun real pake akun cent gak papa
 
Belum pernah coba jadi sinyal provider nih apa semua broker bisa dugunakan akunya gan

caranya bijimane ane juga ada akun sen kalau ada yang langganan dapat komisi gitu kali ye

 
1225113:

Siiiiiiip... Trima kasih doanya...demukian anda juga .... Bagi saya, Panen  $0.01 atau $300...  ngga ada bedanya sama-sama diatas titik nadir....tapi keadaan seperti itu sangat penting step by step untuk  membangun carakter....bukan besar kecilnya Keuntungan dan bukan besar kecilnya Modal tetapi selalu di Zona keuntungan... itulah kesuksesan dan tetap fokus pada OP yg tepat alasannya.... Program Planing yang Baik akan gagal tanpa carakter yang baik.... karena didalam kitab Mana pun ayatnya selalu diulang-ulang untuk membangun carakter..yang diharapkan dapat melaksanakan Program Tuhannya dengan benar sesuai fitrahnya....kwek kwek kwek..

semoga selalu Profit (Carakter) Brooo...... kalau sudah jadi carakter tukang reseach Gold dapat $300  mah biasa ya nggak Broo ?..... kwkwkwkwkw

.... apalagi yang kemarin profit $1300....waw

Hahaha...  Bisa aja master ngomongnya. Gold itu sulit jg lo krn dia pengaruh besar dengan news. 
 

duh apa yg akan terjadi klo perang NK vs US bener2 terjadi

◔̯◔ WW3?

kok deket banget ama kita yah.. (ಥ﹏ಥ)
 
Yohana Parmi:

duh apa yg akan terjadi klo perang NK vs US bener2 terjadi

◔̯◔ WW3?

kok deket banget ama kita yah.. (ಥ﹏ಥ)

