yup... setelah magnetik line dan target sudah ditentukan
anda bisa membuat sendiri secara manual dari indi bawaan metatreder4 windows dan Ponsel
penggambarannya seperti ini
Mantap Sam Rambo... Tenkyu sangett..
(Heran, senjatanya ngga ada habisnya... yang lama-lama belum tamat, udah ada yg baru lagi)
haha...
Mantap Sam Rambo ... Tenkyu sangett ..
(Heran, senjatanya ngga ada habisnya ... yang lama-lama belum tamat, udah ada yg baru lagi)
haha ...
lha khan saya selalu pakai Trendline by Angle coba lihat digambar gambar saya hehe
entar yg lama bisa tamat tamat sendiri wakaka
haloo, aku masih newbie nih.. minta bantuan untuk ngajarin tradingnya dong.. terima kasih^^
halo mas, aku dulu belajar dengan buka google dan ketik: belajar forex.
salam kenal..
Perhatikan bahwa akan ada perubahan jadwal trading karena sesi liburan Natal dan Tahun Baru.
Periksa jadwal kerja pasar (waktu MT) dan rencanakan sesi trading Anda berdasarkan jadwal terbaru.
Pasar bekerja seperti biasa sampai pukul 23:59 pada tanggal 24 Desember.
Pasar tutup, semua instrumen trading tidak tersedia. Pasar akan kembali buka pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 00:00 dan bekerja seperti biasa.
Pasar bekerja normal sampai pukul 23:59 pada tanggal 31 Desember.
Pasar tutup, semua instrumen trading tidak tersedia. Pasar akan kembali buka pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 00:00 dan bekerja seperti biasa.
Perhatikan bahwa likuiditas yang rendah bisa menyebabkan volatilitas meningkat pasa tanggal 24 dan 31 Desember 2018 dan mungkin membuat spread menjadi lebih tinggi.
siiip thanks Broo
Sama-sama Mas Bro,,,
maaf gan mau nanya ...
kalo indicator kg bbma yang buat mt5 ada yang punya ga ?
maaf kalo salah kamar