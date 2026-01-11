Indonesian Member - page 121

New comment
 
1225113:

Betul sekali Bu Master...hehehe

nelayan79:
Oleh karena bisa mengalahkan yg punya market itulah bisa menyandang master.  Xixixi

omg ...    ¯\_(ツ)_/¯ 

hehehe... tahu kan gambar itu ya.. 

artinya "nyerah deh" ... :))

 

saya sepakat 
mbak yohana bukan Master
tapi mBakter

:D

 
Umar Ismail:

saya sepakat 
mbak yohana bukan Master
tapi mBakter

:D


hehe... [̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅]

 
Mbakter. . Asal jangan ditambah 'i' aja. . Gerhana, mungkinkah ada kaitannya dengan Lunar Trading System?
 

Emas Lagi letoy... capek kali...panennya dikit dikit jadi bukit

Gross Profit:7 050.93Gross Loss:15.46Total Net Profit:7 035.47
Profit Factor:456.08Expected Payoff:137.95 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
 


 
Achmad Wijaya:
Mbakter. . Asal jangan ditambah 'i' aja. . Gerhana, mungkinkah ada kaitannya dengan Lunar Trading System?

Bisa jadi itu gan kalau lihat namanya cocok sih

semoga tak terjadi gerhana dompet

 
whiteking:

Bisa jadi itu gan kalau lihat namanya cocok sih

semoga tak terjadi gerhana dompet


hehehe betul betul master

 

permisi..selamat pagi semua, newbie dari Yogya ikutan menyimak yaa..;)

 
Achmad Wijaya:
Mbakter. . Asal jangan ditambah 'i' aja. . Gerhana, mungkinkah ada kaitannya dengan Lunar Trading System?

(¬‿¬) hehehe... 

 
Yohana Parmi:

(¬‿¬) hehehe... 


xixixixi..... habis terlalu lama webnya  ditinggalin .... anak anak nya sampai ada yang nempel2 di SL dan MC.... kwkwkwkwkw

1...114115116117118119120121122123124125126127128...614
New comment