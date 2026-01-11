Indonesian Member - page 125
kok sepi yah ... kayknya semua sedang sibuk ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
gimana posisi gold nya (◕‿◕✿)
Terbang goldnya. Hihihi.... Luar biasa ancaman perang ini bikin deg degan. Panen lg lumayan $458.
hehehe... sip mas, keren ☜(˚▽˚)☞
sy baru dikit, pakai lot kecil secara bertahap buy terus setiap level S
semoga sampai target (✿´‿`)
Belum pernah coba jadi sinyal provider nih apa semua broker bisa dugunakan akunya gan
caranya bijimane ane juga ada akun sen kalau ada yang langganan dapat komisi gitu kali ye
HEHE...Saya lagi ada dipuncak gunung Gold....siap-siap main seluncur seluncuran... masak mulai tadi buy terus sampai kekenyangen kwkwkwkw
hehe...
ditaruh di hrg brp seluncurannya pak?be careful, di acc real, gold termasuk di salah satu yg paling "mematikan" ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
hehe...
kasihan ini mereka yang sold gold sejak news NFP jumat lalu yang angka NFP nya sangat bagus
dan posisi yang sell sejak harga 1250-an sampai saya ketik ini, makin banyak yg sell dg lot gede karena ke-pe-de-an :))
secara logis ekonomi, memang harusnya gold turun.
dan mereka punya alasan kuat untuk sell.
sayangnya kebanyakan dari mereka kurang paham arti geo-politic effect "Comments Mr Trump vs NK" ¯\_(ツ)_/¯
sehingga mereka tetap averaging/martingale sampai hari ini.
harusnya mereka pakai stop-loss hehehe... ლ(´ڡ`ლ)
Wah pada panen raya ini emas memang naik tajam dan potensinya naik bisa sampai dimana nih yah
masih ada glecenan gak nih kalau buka buy lagi hehe
mudah-mudahan ada koreksi turun ke S, mas
(karena sy tadi udah exit-all hehe...\ (•◡•) / skrg ngarep koreksi deh)
semua level S di range 1278 - 1268 sepertinya masih bagus utk buy.
belum masih wait and see...maklum kekenyangan Buy...lagi flat terus dan ngantuuuuk...hehe... bener deh kemarin saya memang kepedean... untung kena serangan kantuk dan sudah melebihi target.... kalau diterusin malah ngga tidur-tidur smp sekarang.... weleh weleh.... thanks mba ulasannya...slamet slamet...kwkwkwkwkw