Panjang banget ceritanya tapi bagus buat pembelajaran, pernah juga membaca BB yang digunakan hanya ketika garis yang terbentuk oleh BB lurus dan tidak mengarah naik atau turun yang digunakan untuk indikator kondisi flat
Tapi kalau trend ini kalau dipelajari kadang ada yang kuat ada yang lemah berangsur-angsur,
Ceritanya panjang cuman untuk dimengerti aja maksudnya. .. karena kegunaannya hanya untuk dilihat aja titik2 deviasi yang terbentuk SD1, SD2 dan SD3 nya jika terbentuk flat ...maka garis itulah sebagai acuan OP dan TP kita atau kita sebut Halte halte tadi...walaupun pakai tambahan indicator apapun...jika tepat pada garis2 deviasi tersebut maka kita Entry pada pointing Down atau pda Pointing Up MA kecilnya.......karena menjadi Hukum SR ketika Flat... cari aja mana yang flat apakah MA tahunan, Bulanan, Mingguan, Harian, 8jam, 4 jam .. maka kita plot BB nya... beres... ini paling simple,..... pokoe Joget kwkwkwkwkw... Happy Pip broo.....
Kita lihat pd gambar diatas ..Setelah PA masuk Halte ( di SD BB SMA yg flat) kita close all semua OP kita dan selaniutnya kita set up OP kembali dengan petunjuk pergerakan Ma kecil...
dan kita close all pada halte di midle BB 2 Days yang flat... kenapa saya percaya diri OP pada saat PA yang menurun... ini oleh karena posisi MA Weekly diatas Rata2 Bulanannya dan MA Daily diatas MA2 Days, diatas rata2 MA Weekly... keadaan ini menunjukkan trend UP yang kuat sekali.....
demikian share saya tentang rahasia MA dan Deviasinya with live demo... karena ini menjadi Basic saya untuk memahami pergerakan harga dan bagaimana mensiasatinya dan untuk mengambil keuntungan disetiap pergerakannya ......dengan OP yang dapat dipertanggung jawabkan alasannya dan tidak asal2an ....semoga bermanfaat bagi semua trader Indonesia ....kwek....kwek...kwek salam Profiiiiit brooo
makasih ilmunya
semoga demonya bisa di WD (selain akun realnya)
:D
kwkwkwkwwk....wis di WD gae tuku jeruk Semboro broo....
Demo uang nya kapan boleh di wd gan?
bisa cepat kaya kalau profit demo bisa di wd haha
pokoke njoget ae cari yang cocok
Hello I'm from the Philippines but most of my buyers are Indonesian. I love Indonesia. From Philippines with Love :)
Hl... Genesis Hafalla,
If you really as a good coder, try to share your EA for free with love here ... if it is true profitable ... then there will be more buyers interested in you here ...
Hello I'm from the Philippines but most of my buyers are Indonesian. I love Indonesia. From Philippines with Love :)
Hello guys, welcome from indonesian
selamat pagi
will happy if you share profitable ea with free haha
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan,
tak terasa sudah setengah bulan berlalu
selamat akhir pekan