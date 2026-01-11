Indonesian Member - page 60

whiteking:

Panjang banget ceritanya tapi bagus buat pembelajaran, pernah juga membaca BB yang digunakan hanya ketika garis yang terbentuk oleh BB lurus dan tidak mengarah naik atau turun yang digunakan untuk indikator kondisi flat

Tapi kalau trend ini kalau dipelajari kadang ada yang kuat ada yang lemah berangsur-angsur,


Ceritanya panjang cuman untuk dimengerti aja maksudnya. .. karena kegunaannya hanya untuk dilihat aja titik2 deviasi yang terbentuk SD1, SD2 dan SD3 nya jika terbentuk flat ...maka garis itulah sebagai acuan OP dan TP kita atau kita sebut Halte halte tadi...walaupun pakai tambahan indicator apapun...jika tepat pada garis2 deviasi tersebut maka kita Entry pada pointing Down atau pda Pointing Up MA kecilnya.......karena menjadi Hukum SR ketika Flat... cari aja mana yang flat apakah MA tahunan, Bulanan, Mingguan, Harian, 8jam, 4 jam .. maka kita plot BB nya... beres... ini paling simple,..... pokoe Joget kwkwkwkwkw... Happy Pip broo.....

contoh halte2/ garis deviasi flat untuk OP

hari ini joget lagi Brooo
 
Busnya sudah masuk Halte lagi 2x
 

Kita lihat pd gambar diatas ..Setelah PA masuk Halte ( di SD BB SMA yg flat) kita close all semua OP kita dan selaniutnya kita set up OP kembali dengan petunjuk pergerakan Ma kecil...

setelah close all semua OP di halte kita set up kembali OP

dan kita close all pada halte di midle BB 2 Days yang flat... kenapa saya percaya diri OP  pada saat PA yang menurun... ini oleh karena posisi MA Weekly diatas Rata2 Bulanannya dan MA Daily diatas MA2 Days, diatas rata2 MA Weekly... keadaan ini menunjukkan trend UP yang kuat sekali.....

close all di midle Ma 2 Days yang flat

demikian share saya tentang rahasia MA dan Deviasinya with live demo... karena ini menjadi Basic saya untuk  memahami pergerakan harga dan bagaimana mensiasatinya dan  untuk mengambil keuntungan disetiap pergerakannya ......dengan OP yang dapat dipertanggung jawabkan alasannya dan tidak asal2an ....semoga bermanfaat bagi semua trader Indonesia ....kwek....kwek...kwek  salam Profiiiiit brooo
 

makasih ilmunya
semoga demonya bisa di WD (selain akun realnya)


:D

 
Umar Ismail:

kwkwkwkwwk....wis di WD gae tuku jeruk Semboro broo....
 
Umar Ismail:

Demo uang nya kapan boleh di wd gan?

bisa cepat kaya kalau profit demo  bisa di wd haha

pokoke njoget ae cari yang cocok

 
Hello I'm from the Philippines but most of my buyers are Indonesian. I love Indonesia. From Philippines with Love :)
 
Genesis Hafalla:
Hello I'm from the Philippines but most of my buyers are Indonesian. I love Indonesia. From Philippines with Love :)

Hl... Genesis Hafalla,

If you really as a good coder, try to share your EA for free with love here ... if it is true profitable ... then there will be more buyers interested in you here ...

From Indonesian with Love :)
 
Genesis Hafalla:
Hello I'm from the Philippines but most of my buyers are Indonesian. I love Indonesia. From Philippines with Love :)

Hello guys, welcome from indonesian

selamat pagi

will happy if you share profitable ea with free haha

 

Selamat menjalankan ibadah puasa  bagi yang menjalankan,

tak terasa sudah setengah bulan berlalu

selamat akhir pekan

