Mbak Yohana seluncuran yuuu........ sedikit sedikit...he he
k
hebat nih, bikin signal aja pak, pasti banyak yang ikut lho .. (^̮^)
saran temen-temen sih gitu dari dulu.... pertimbangannya waktu yang ngga ada... dan ngga merdeka (nyaman) kayak anggkot ngejar setoran...xixixi.. Bisa bisa Performa trading menurun karena kecapaian Emosional dan tidak teliti...ada banyak juga yang mau inves 5000 USD saya juga saya tolak tolak... saya tidak melibatkan orang lain dlm tradlng ini,... tapi kalau sharing okay .... saya suka melihat orang lain berhasil..... hehe
keknya EURGBP akan hujan deras nih sekarang masih ngetem di Halte BB flat SD1 Daily. tepat di Halte BB SD1 4Yearly ...gimana Bu Master?... perlu analisa Trd Plan nih
lagi repot nih pak, belum sempet, dan juga sudah pada pinter2 ,
jadi saya pikir sudah tidak perlu lagi hehe... ʘ‿ʘ
Pak nelayan79.... Gold ternyata memang Hebring...kwekwekwek
wadohhhh.....baru begini dianggap pintar...? masih belum bisa buat Leading Indicator NRP jeeeeeee !!! .....xixixixixixixi
Hati hati EURUSD akan Seperti Busur yang lepas keangkasa...!!!!! set UP dulu achhhh
EURGBP di ijon .dulu achhh ...nanti seluncuran lagi...hehe...
mantap hehe.. ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽
sudah disediakan tempatnya pak, taruh di signal https://www.mql5.com/en/signals
supaya kita bisa copy trades nya , ditunggu ya... \ (•◡•) /
Last man standing for GBPUSD...kwek kwek kwek......
Mbak Tohana,,,, nambah seluncuran lagiiiii boleh ya...!!!!
Gold keknya bisa-bisa turun tahta dari Price tertinggi karena menghadapi 2 resisten BB terkuat (Year dan 4 Year)..... waw... Bisa seluncuran terus nih...asyiiiik...!!! bagi yang punya emas segera dt jual nih..mumpong masih tinggi harganya,,,,,kwek kerk kwek