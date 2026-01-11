Indonesian Member - page 129

Mbak Yohana seluncuran yuuu........ sedikit sedikit...he he

   Ticke  t  Open        Time     TypeSizeItemPrice   S / LT / P   Close       Time      PriceCommissionTaxesSwap        Profit

8811242212017.08.14 06:40:40sell0.10gold1288.280.000.002017.08.14 07:20:211286.500.00 0.000.00        17.80
8811164702017.08.14 03:49:56sell0.10gold1287.220.000.002017.08.14 07:20:221286.490.000.000.007.30
8811168282017.08.14 03:55:49sell0.10gold1286.850.000.002017.08.14 07:20:221286.490.000.000.003.60
8811169632017.08.14 03:59:01sell0.10gold1286.610.000.002017.08.14 07:20:221286.500.00         0.000.001.10

hebat nih, bikin signal aja pak, pasti banyak yang ikut lho .. (^̮^)

 
saran temen-temen  sih gitu dari dulu.... pertimbangannya waktu yang ngga ada... dan ngga merdeka (nyaman) kayak anggkot ngejar setoran...xixixi.. Bisa bisa Performa trading menurun karena kecapaian Emosional dan tidak teliti...ada banyak juga yang mau inves 5000 USD saya juga saya tolak tolak... saya tidak melibatkan orang lain dlm tradlng ini,... tapi kalau sharing okay .... saya suka melihat orang lain berhasil..... hehe


keknya EURGBP akan hujan deras nih sekarang masih ngetem di Halte BB flat SD1 Daily. tepat di Halte BB SD1 4Yearly ...gimana Bu Master?... perlu analisa Trd Plan nih

 
lagi repot nih pak, belum sempet, dan juga sudah pada pinter2 ,

jadi saya pikir sudah tidak perlu lagi hehe... ʘ‿ʘ

 

Pak nelayan79.... Gold ternyata memang Hebring...kwekwekwek




   Ticke t    Open       Time         Type  Size   Item  Price       S / LT / P    Close         Time        Price     Commission    TaxesSwap             Profit


8811160002017.08.14 03:37:26sell0.10gold1287.420.000.002017.08.14  07:20:351286.480.000.000.009.40
8811457242017.08.14 13:22:55buy1.00gold1281.380.000.002017.08.14 15:18:031282.370.000.000.0099.00
8811411912017.08.14 11:56:17buy1.00 gold1281.770.000.002017.08.14 15:18:041282.380.000.000.0061.00
8811414392017.08.14 12:00:54buy  1.00gold1281.610.000.00  2017.08.14 15:18:041282.37       0.00       0.000.00            76.00
 
wadohhhh.....baru begini dianggap pintar...? masih belum bisa buat Leading Indicator NRP jeeeeeee !!! .....xixixixixixixi  

Hati hati EURUSD akan Seperti Busur yang lepas keangkasa...!!!!! set UP dulu achhhh

 

EURGBP di ijon .dulu achhh ...nanti seluncuran lagi...hehe...





TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit

8811338662017.08.14 10:05:28sell1.00eurgbp0.90930.00000.00002017.08.14 17:49:520.90820.000.000.0014.27
8811341482017.08.14 10:10:39sell1.00eurgbp0.90890.00000.00002017.08.14 17:49:520.90820.000.000.009.08
8811312562017.08.14 09:17:14sell1.00eurgbp0.90830.00000.00002017.08.14 17:49:530.90820.000.000.001.30
8811332552017.08.14 09:57:30sell1.00eurgbp0.90930.00000.00002017.08.14 17:49:530.90820.000.000.0014.27
8811337072017.08.14 10:03:29sell1.00eurgbp0.90930.00000.00002017.08.14 17:49:530.90820.000.000.0014.27
8811312302017.08.14 09:16:37sell1.00eurgbp0.90840.00000.00002017.08.14 17:50:050.90820.000.000.002.59





 
mantap hehe.. ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

sudah disediakan tempatnya pak, taruh di signal https://www.mql5.com/en/signals

supaya kita bisa copy trades nya , ditunggu ya... \ (•◡•) /

Last man standing for  GBPUSD...kwek kwek kwek......

TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8811646742017.08.14 17:22:32buy1.00gbpusd1.29660.00000.00002017.08.14 18:50:251.29820.000.000.0016.00





 

Mbak Tohana,,,, nambah seluncuran lagiiiii boleh ya...!!!!


Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8811520582017.08.14 15:29:20sell0.01gold1283.840.000.002017.08.14 21:20:481282.140.000.000.001.70
8811753992017.08.14 19:57:05sell0.01gold1284.660.000.002017.08.14 21:20:481282.230.000.000.002.43
8811513422017.08.14 15:22:41sell1.00gold1282.760.000.002017.08.14 21:20:491282.190.000.000.0057.00
8811513502017.08.14 15:22:58sell1.00gold1282.570.000.002017.08.14 21:20:491282.190.000.000.0038.00
8811513312017.08.14 15:22:21sell1.00gold1282.690.000.002017.08.14 21:20:501282.190.000.000.0050.00



 

Gold keknya bisa-bisa turun tahta dari Price tertinggi karena menghadapi 2 resisten BB terkuat  (Year dan 4 Year)..... waw... Bisa seluncuran terus nih...asyiiiik...!!! bagi yang punya emas segera dt jual nih..mumpong masih tinggi harganya,,,,,kwek kerk kwek

 

