Indonesian Member - page 130

New comment
 
Yohana Parmi:

mantap hehe.. ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

sudah disediakan tempatnya pak, taruh di signal https://www.mql5.com/en/signals

supaya kita bisa copy trades nya , ditunggu ya... \ (•◡•) /

wadohhh lagi disuruh boyongan  pindah trading di mq5...??? ayak ayak wae Bu Master.... xixixixi... kepriwe kiye nyong ora pada ngarti ya.... kwkwkw

indi saya mq4 semua...sedang syaratnya harus buka meta trader 5...waw

 

Hebar bener gold selalu kena targetnya

bagaimana minggu ini mungkinkah akan lanjut turun menuju bawah lagi

 

Bangun tidur kuterus Close....kwkwkwkw

TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8811810342017.08.14 22:15:49sell1.00gold1281.450.000.002017.08.15 03:50:411278.690.000.000.15276.00







TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8811736942017.08.14 19:05:49sell1.00gbpusd1.29760.00000.00002017.08.15 04:22:211.29670.000.00-0.019.00



TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8811736942017.08.14 19:05:49sell1.00gbpusd1.29760.00000.00002017.08.15 04:22:211.29670.000.00-0.019.00
8811790262017.08.14 21:21:20buy1.00eurgbp0.90850.00000.00002017.08.15 12:41:550.91100.000.00-0.2232.27
8811767942017.08.14 20:34:46buy1.00eurgbp0.90910.00000.00002017.08.15 12:41:560.91100.000.00-0.2224.53
8811757902017.08.14 20:09:11buy1.00eurgbp0.90870.00000.00002017.08.15 12:42:080.91100.000.00-0.2229.69





 
whiteking:

Hebar bener gold selalu kena targetnya

bagaimana minggu ini mungkinkah akan lanjut turun menuju bawah lagi


yes yes yessss...... tapi sekarang lagi ngetem di Halte BB SD1 Monthly satu garis dengan Weeky ..kalau memantul... Buy Reversal..tapi jangan banyak banyak TPnya asal di zone Keuntungan itu sudah cukup...hehehe

 
Yohana Parmi:

hebat nih, bikin signal aja pak, pasti banyak yang ikut lho .. (^̮^)

pasti mahal harga sewa nya
 
Achmad Wijaya:
pasti mahal harga sewa nya
semoga bisa dinego ya mas ʘ‿ʘ)
 
Yohana Parmi:
semoga bisa dinego ya mas ʘ‿ʘ)

wp
 
Achmad Wijaya:

haha.... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

duh keren banget sampeyan mas, so cute .. 

 
1225113:

yes yes yessss...... tapi sekarang lagi ngetem di Halte BB SD1 Monthly satu garis dengan Weeky ..kalau memantul... Buy Reversal..tapi jangan banyak banyak TPnya asal di zone Keuntungan itu sudah cukup...hehehe

Indikatornya keren ada sinyal down dan up dengan angka yang berbeda,

kalau cari amanya sell aja kali ye kalau terlambat keluar bisa keseret?

 
whiteking:

Indikatornya keren ada sinyal down dan up dengan angka yang berbeda,

kalau cari amanya sell aja kali ye kalau terlambat keluar bisa keseret?


hehehe.... bener sekali ....tetapi gimana caranya mengetahui trend agar tidak terjebak Betmen....???? kita harus tau seawave.. INI JUGA YG MEMBUAT SAYA ENTRY BER ULANG ULANG....semoga bermanfaat....


Keadaan Gold Sekarang di TF DAILY....


Files:
seawave_slide_4.zip  203 kb
1...123124125126127128129130131132133134135136137...614
New comment