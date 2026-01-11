Indonesian Member - page 130
mantap hehe.. ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽
sudah disediakan tempatnya pak, taruh di signal https://www.mql5.com/en/signals
supaya kita bisa copy trades nya , ditunggu ya... \ (•◡•) /
wadohhh lagi disuruh boyongan pindah trading di mq5...??? ayak ayak wae Bu Master.... xixixixi... kepriwe kiye nyong ora pada ngarti ya.... kwkwkw
indi saya mq4 semua...sedang syaratnya harus buka meta trader 5...waw
Hebar bener gold selalu kena targetnya
bagaimana minggu ini mungkinkah akan lanjut turun menuju bawah lagi
Bangun tidur kuterus Close....kwkwkwkw
yes yes yessss...... tapi sekarang lagi ngetem di Halte BB SD1 Monthly satu garis dengan Weeky ..kalau memantul... Buy Reversal..tapi jangan banyak banyak TPnya asal di zone Keuntungan itu sudah cukup...hehehe
hebat nih, bikin signal aja pak, pasti banyak yang ikut lho .. (^̮^)
pasti mahal harga sewa nya
semoga bisa dinego ya mas ʘ‿ʘ)
haha.... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
duh keren banget sampeyan mas, so cute ..
Indikatornya keren ada sinyal down dan up dengan angka yang berbeda,
kalau cari amanya sell aja kali ye kalau terlambat keluar bisa keseret?
hehehe.... bener sekali ....tetapi gimana caranya mengetahui trend agar tidak terjebak Betmen....???? kita harus tau seawave.. INI JUGA YG MEMBUAT SAYA ENTRY BER ULANG ULANG....semoga bermanfaat....
Keadaan Gold Sekarang di TF DAILY....