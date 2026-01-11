Indonesian Member - page 131
semoga bisa dinego ya mas ʘ‿ʘ)
Dinego aja say dinego aja... dinego sampay okay.... xixixi
Indikatornya keren ada sinyal down dan up dengan angka yang berbeda,
kalau cari amanya sell aja kali ye kalau terlambat keluar bisa keseret?
ini yang disebut memantul dan berlaku hukun sea Wave di Halte BBSMA SD1 ... close dalam zone keuntungan.... hehe...dapet deh....kwek kwek...trus nunggu seluncuran lagi hehe
Jelas keren kalau lihat hasilnya bikin melongo dan ngiler
keknya perlu konsentrasi khusus nih, kemarin napa si mas ini kok tiba2 nanjak tinggi banget?
haha.... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
duh keren banget sampeyan mas, so cute ..
Begini penjelasannya....Bahwa setiap OP itu harus ada alasannya, dan harus bisa dipertanggung jawabkan...tidak asal-asalan...kalau asal asalan pasii namanya J U D I ...xixixixi.... nanti bisa dicari OMAIRAMA..♪♪~ Judi menjanjikan kemenangan ...~♪♪....xixixixi...okey... kita lihat pada chart GOLD pada TF H4... sebagai berikut...
Kita lihat yang Warnanya DarkOrange itu namanya BB SMA 4Monthly sedang flat... jika flat maka setandart deviation 1,2,3 adalah SR terkuat... terlihat dichart ini PA memantul diSD 1... yg biasa saya sebut sebagai halte halte itu tadi ... saya adalah penunggu halte halte tadi apakah memantul atau terus kebawah tinggal ikut saja (Berteman dengan TREND) pasti tanpa SL ....hehehe...Lupa ya???... coba pelajari lagi Rahasia MA dan Deviasinya page 59... dan indinya juga ada disana..hehehe... bener tuh kata mbak Yohana " filosofi market itu adalah "plan your trades, trade your plans"... pake aja cuman 20 USD... bisa di nego aja say ...pd Authornya say ..dinego sampai 5 USD ooookay !!! ¯\_(ツ)_/¯ ...wakakawkwkwkwkwkwk!!!!
maksudnya apa ya ?
maksudnya... mbak Yohana Orangnya baiiiiiik bangeeeeet ....hihihi...Master tiada duanya,.....¯\_(ツ)_/
sepertinya lagi pada nego, aku nyimak aja, kali aja kebagian japrem :D
aku juga ....hihihihi..kali kali lewat Email....xixixixi
maksudnya... mbak Yohana Orangnya baiiiiiik bangeeeeet ....hihihi...Master tiada duanya,.....
(✿´‿` makasi
sori nih ga bisa ketik banyak2
lagi sibuk peringatan Dirgahayu 72 RI, Merdeka !