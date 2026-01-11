Indonesian Member - page 131

Yohana Parmi:
semoga bisa dinego ya mas ʘ‿ʘ)


Dinego aja say dinego aja... dinego sampay okay.... xixixi


 
whiteking:

Indikatornya keren ada sinyal down dan up dengan angka yang berbeda,

kalau cari amanya sell aja kali ye kalau terlambat keluar bisa keseret?


ini yang disebut memantul dan berlaku hukun sea Wave di Halte BBSMA SD1 ... close dalam zone keuntungan.... hehe...dapet deh....kwek kwek...trus nunggu seluncuran lagi hehe


TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
8812213732017.08.16 03:08:33buy0.10gold1272.530.000.002017.08.16 20:54:131276.520.000.000.0039.90
8811853712017.08.15 04:14:51buy1.00gold1275.410.000.002017.08.16 20:54:141276.520.000.00-0.35111.00
8811853982017.08.15 04:15:35buy1.00gold1275.640.000.002017.08.16 20:54:141276.520.000.00-0.3588.00
8811854792017.08.15 04:20:34buy1.00gold1275.010.000.002017.08.16 20:54:141276.520.000.00-0.35151.00





 
Jelas keren kalau lihat hasilnya bikin melongo dan ngiler

keknya perlu konsentrasi khusus nih, kemarin napa si mas ini kok tiba2 nanjak tinggi banget?

 
Yohana Parmi:

haha.... ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

duh keren banget sampeyan mas, so cute .. 

owh jelas itu. . . Bakat dari lahir dan gak bisa dipungkiri lagi wkwkwkwk
 
whiteking:

Jelas keren kalau lihat hasilnya bikin melongo dan ngiler

keknya perlu konsentrasi khusus nih, kemarin napa si mas ini kok tiba2 nanjak tinggi banget?


Begini penjelasannya....Bahwa setiap OP itu harus ada alasannya, dan harus bisa dipertanggung jawabkan...tidak asal-asalan...kalau asal asalan pasii namanya J U D I ...xixixixi.... nanti bisa dicari  OMAIRAMA..♪~ Judi menjanjikan kemenangan ...~♪....xixixixi...okey... kita lihat pada chart GOLD pada TF H4... sebagai berikut...


Kita lihat yang Warnanya DarkOrange itu namanya BB SMA 4Monthly sedang flat... jika flat maka setandart deviation 1,2,3 adalah SR terkuat... terlihat dichart ini PA memantul diSD 1... yg biasa saya sebut sebagai halte halte itu tadi ... saya adalah penunggu halte halte tadi apakah memantul atau terus kebawah tinggal ikut saja (Berteman dengan TREND)  pasti tanpa SL ....hehehe...Lupa ya???... coba pelajari lagi  Rahasia MA dan Deviasinya   page 59... dan indinya juga ada disana..hehehe... bener tuh kata mbak Yohana " filosofi market itu adalah "plan your trades, trade your plans"... pake aja cuman 20 USD... bisa di nego aja say ...pd Authornya say ..dinego sampai 5 USD ooookay !!!  ¯\_(ツ)_/¯  ...wakakawkwkwkwkwkwk!!!!

 
maksudnya apa ya ?

 
Yohana Parmi:

maksudnya apa ya ?


maksudnya... mbak Yohana Orangnya baiiiiiik bangeeeeet ....hihihi...Master tiada duanya,.....¯\_(ツ)_/

 
sepertinya lagi pada nego, aku nyimak aja, kali aja kebagian japrem :D
 
Achmad Wijaya:
sepertinya lagi pada nego, aku nyimak aja, kali aja kebagian japrem :D

aku juga ....hihihihi..kali kali lewat Email....xixixixi

 
1225113:

maksudnya... mbak Yohana Orangnya baiiiiiik bangeeeeet ....hihihi...Master tiada duanya,.....



(✿´‿` makasi 

sori nih ga bisa ketik banyak2

lagi sibuk peringatan Dirgahayu 72 RI, Merdeka !


