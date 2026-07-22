Interesting and Humour - page 979

New comment
 
 
 

Lalalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaa




 
[Deleted]  
A guest-buyer comes to the shop to buy a chicken, and he doesn't know how to say chicken in Russian. He explains in Tajik, but the saleswoman does not understand. Then he looks around, finds an egg and tells the saleswoman: "Give me his mother, please!
 
A good wife can save you up to 200Gb on your hard drive.
 
 
 
Mischek:

Lalalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaa




and i was hoping the jacket would be taken off after all....
1...972973974975976977978979980981982983984985986...4979
New comment