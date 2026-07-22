Interesting and Humour - page 3160
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Scientists have learned to create micro-resonators with record-breaking accuracy >>>
В исследовании, опубликованном в журнале Optics Letters, Михаил Сумецкий, профессор Института фотонных технологий в Астонском университете, и Никита Торопов, инженер Центра «Информационные оптические технологии» (ЦИОТ) Университета ИТМО, продемонстрировали так называемые бутылочные резонаторы, полученные с помощью опытной установки и изготовленные настолько точно, что разница их размеров не превышает 0,17 ангстрема. Эта величина в 10 раз меньше диаметра атома водорода и почти в 100 раз меньше нанометра. Для сравнения, на сегодняшний день погрешности при производстве резонаторов и световодов оцениваются все еще по наношкале. Такой значительный скачок в технологиях производства микрорезонаторов способен заметно повлиять на эффективность будущих оптических приборов.
A young man with an iPhone stopped to give the janitor a light.
- Why, Father," he asked, taking a drag, "do you have Pokémon in town?
Everyone still works as if no one is paying.
Soviet times: the state pretended to pay - everyone pretended to work.
Our times, 2016 is essentially capitalism in the former Soviet Union and nothing has changed in psychology.
A young man with an iPhone stopped to give the janitor a light.
- Why, father," he asked, taking a drag, "do you have Pokémon in town?
What were you thinking?
What were you thinking?
Personally, I see a beautiful lighting fixture, but you clearly have a different association.
This is what a doctoral defence actually looks like