Interesting and Humour - page 3160

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Scientists have learned to create micro-resonators with record-breaking accuracy >>>

В исследовании, опубликованном в журнале Optics Letters, Михаил Сумецкий, профессор Института фотонных технологий в Астонском университете, и Никита Торопов, инженер Центра «Информационные оптические технологии» (ЦИОТ) Университета ИТМО, продемонстрировали так называемые бутылочные резонаторы, полученные с помощью опытной установки и изготовленные настолько точно, что разница их размеров не превышает 0,17 ангстрема. Эта величина в 10 раз меньше диаметра атома водорода и почти в 100 раз меньше нанометра. Для сравнения, на сегодняшний день погрешности при производстве резонаторов и световодов оцениваются все еще по наношкале. Такой значительный скачок в технологиях производства микрорезонаторов способен заметно повлиять на эффективность будущих оптических приборов.

Ученые научились создавать микрорезонаторы с рекордной точностью
Ученые научились создавать микрорезонаторы с рекордной точностью
  • ITMO University
  • news.ifmo.ru
Профессор Астонского университета и инженер-исследователь из Университета ИТМО научились изготавливать оптические микрорезонаторы с рекордно высокой на сегодняшний день точностью Исследователи экспериментально показали что погрешность размеров у новых резонаторов меньше чем диаметр атома водорода и в 100 раз меньше ошибки допускаемой при изготовлении подобных устройств сегодня Возможность получать микрорезонаторы с такой точностью позволит создавать более сложные оптические схемы и возможно решит проблему использования света для долговременного хранения информации
 
Дмитрий:

A young man with an iPhone stopped to give the janitor a light.

- Why, Father," he asked, taking a drag, "do you have Pokémon in town?

He laughed out loud. Thank you-
 
good morning monday
 
Alexey Busygin:
Everyone still works as if no one is paying.

Soviet times: the state pretended to pay - everyone pretended to work.

Our times, 2016 is essentially capitalism in the former Soviet Union and nothing has changed in psychology.

 
 
Дмитрий:

A young man with an iPhone stopped to give the janitor a light.

- Why, father," he asked, taking a drag, "do you have Pokémon in town?

At half past twelve, a young man with an iPhone entered Stargorod from the north-west, from the direction of the village of Chmarovka.
The young man stopped for a light from the janitor, who was sitting on a stone bench by the gate.
- Why, father," the young man asked, taking a drag, "do you have pokemons in town?
The old janitor was not at all surprised.
- Cheburashka is a pokemon," he replied, eagerly engaging in the conversation.
- I have no more questions.
 

What were you thinking?



 
Yuriy Zaytsev:

What were you thinking?

That you're really horny.
 

Personally, I see a beautiful lighting fixture, but you clearly have a different association.

 

This is what a doctoral defence actually looks like


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