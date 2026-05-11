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#NZDJPY: Bearish Move From Trend Line 🇳🇿🇯🇵
📉NZDJPY will likely continue retracing from a solid falling trend line
that I spotted on a daily time frame.
A bearish CHoCH on an hourly leaves a strong bearish clue.
Goal - 93.263
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Daily/1H time frames
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✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
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