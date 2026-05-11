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#NZDJPY: Bearish Move From Trend Line

11 May 2026, 08:14
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#NZDJPY: Bearish Move From Trend Line 🇳🇿🇯🇵

📉NZDJPY will likely continue retracing from a solid falling trend line
that I spotted on a daily time frame.

A bearish CHoCH on an hourly leaves a strong bearish clue.

Goal - 93.263
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Daily/1H time frames

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#nzdjpy