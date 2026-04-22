#XRPUSD: Confirmed Bullish Reversal





📈XRPUSD formed a strong bullish pattern after a retest of a recently

broken daily/intraday structure resistance.





I believe the market is poised for further growth.

I expect a test of 1.485 level soon.

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4H time frame





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