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#ETHEREUM (#ETHUSD): Very Bullish Pattern 🔹
📈Ethereum formed an inverted head & shoulders pattern on a daily time frame.
Its neckline was broken this week.
The broken structure turns into a potentially strong support.
A bullish wave may initiate from there.
Goal will be 2315
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Daily time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949