Analytics & Forecasts

#ETHEREUM (#ETHUSD): Very Bullish Pattern

9 April 2026, 12:53
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#ETHEREUM (#ETHUSD): Very Bullish Pattern 🔹


📈Ethereum formed an inverted head & shoulders pattern on a daily time frame.

Its neckline was broken this week.


The broken structure turns into a potentially strong support.

A bullish wave may initiate from there.


Goal will be 2315

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Daily time frame


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#Ethusd, Ethereum