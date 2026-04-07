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#EURJPY: Ongoing Bullish Accumulation 🇪🇺🇯🇵
I see a bullish triangle pattern on ⚠️EURJPY on a daily time frame.
Your strong signal to buy will be a breakout its horizontal neckline.
A daily candle close above 184.875 will provide a strong signal.
A bullish continuation will be expected then.
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Daily time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949