Analytics & Forecasts

EURJPY: Ongoing Bullish Accumulation

7 April 2026, 08:57
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#EURJPY: Ongoing Bullish Accumulation 🇪🇺🇯🇵


I see a bullish triangle pattern on ⚠️EURJPY on a daily time frame.


Your strong signal to buy will be a breakout its horizontal neckline.

A daily candle close above 184.875 will provide a strong signal.


A bullish continuation will be expected then.

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#eurjpy