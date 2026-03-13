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#GBPCAD: Quick Update 🇬🇧🇨🇦
Good news for those who took a short trade on 📉GBPCAD, following
my yesterday's recommendation.
I see another price action confirmation today with a breakout of
a support line of a symmetrical triangle pattern on a 4H.
Our first goal remains intact - 1.81
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4H time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949