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#GBPCAD: Quick Update

13 March 2026, 11:50
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPCAD: Quick Update 🇬🇧🇨🇦


Good news for those who took a short trade on 📉GBPCAD, following

my yesterday's recommendation.


I see another price action confirmation today with a breakout of

a support line of a symmetrical triangle pattern on a 4H.


Our first goal remains intact - 1.81

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4H time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#GBPCAD