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#GBPJPY: Confirmed BoS

12 March 2026, 11:42
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPJPY: Confirmed BoS 🇬🇧🇯🇵


I see a confirmed bullish break of structure on a daily time frame

with yesterday's candle close above a key horizontal resistance.


I expect another bullish move and highly probable test of 214.18

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gbpjpy