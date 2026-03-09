#GOLD (#XAUUSD): Another Bullish Confirmation 🥇
Friday's NY session was very bullish for 📈Gold.
Not only the price violated a resistance line of a symmetrical triangle pattern
but also a confirmed bullish CHoCH occurred.
The market will likely continue rising and reach 5275 level.
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4H time frame
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