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#GOLD (#XAUUSD): Another Bullish Confirmation 🥇

9 March 2026, 13:51
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Another Bullish Confirmation 🥇


Friday's NY session was very bullish for 📈Gold.


Not only the price violated a resistance line of a symmetrical triangle pattern

but also a confirmed bullish CHoCH occurred.


The market will likely continue rising and reach 5275 level.

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4H time frame


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#gold, xauusd