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#GOLD (#XAUUSD): Finally Bullish?!

4 March 2026, 11:22
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Finally Bullish?! 🥇


I strongly believe that 📈Gold is finally positioned for growth.


The underlined daily/intraday support cluster holds strongly.

I spotted a confirmed bullish BoS after its text on an hourly chart.


Expect a rise at least to 5256.

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4H time frame

My Products:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179&nbsp;

 

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949&nbsp;


#gold, xauusd