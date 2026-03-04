#GOLD (#XAUUSD): Finally Bullish?! 🥇
I strongly believe that 📈Gold is finally positioned for growth.
The underlined daily/intraday support cluster holds strongly.
I spotted a confirmed bullish BoS after its text on an hourly chart.
Expect a rise at least to 5256.
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4H time frame
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