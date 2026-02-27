#CHFJPY: Important Breakout 🇨🇭🇯🇵
📈CHFJPY broke a significant daily resistance.
The market is positioned to move up and reach a resistance
based on a current ATH.
Expect a bullish continuation at least to 203.24 level.
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Daily time frame
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