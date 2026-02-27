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#CHFJPY: Important Breakout

27 February 2026, 10:22
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#CHFJPY: Important Breakout 🇨🇭🇯🇵


📈CHFJPY broke a significant daily resistance.


The market is positioned to move up and reach a resistance

based on a current ATH.


Expect a bullish continuation at least to 203.24 level.

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Daily time frame

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#CHFJPY