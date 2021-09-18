ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド - パート1

なしが選択されている場合、EA は送信者取引をコピーしません。

同じロットサイズが選択されている場合、EA は元の送信者の取引と同じロットサイズで受信者の取引をコピーします。

固定ロットが選択されている場合、EA は以下の固定ロット サイズ設定に従って、固定ロット サイズで送信者の取引を受信者のアカウントにコピーします。

乗数が選択されている場合、EA は以下の乗数設定を使用して、送信者の取引を受信者のアカウントにコピーします。

[残高による乗数] が選択されている場合、EA は以下の [残高による乗数] 設定を使用して、次のようにレシーバーのコピーされた取引に使用される乗数を計算します。 レシーバー口座の残高が $10000 で、残高による乗数設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。

[株式による乗数] が選択されている場合、EA は以下の [株式による乗数] 設定を使用して、次のように受信者のコピーされた取引に使用される乗数を計算します。 レシーバー口座の資本が $10000 で、[資本による乗数] 設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。

Proportional by Balance が選択されている場合、EA はレシーバー アカウントの残高のみに比例するロット サイズでトランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。 たとえば、送信側の残高が $2000 で受信側の残高が $4000 の場合、0.10 ロットの送信側取引は 0.20 ロットの取引として受信側口座にコピーされます。

Proportional by Equity が選択されている場合、EA はレシーバー アカウントのエクイティのみに比例するロット サイズでトランスミッター アカウントのトレードをレシーバー アカウントにコピーします。 たとえば、送信者の資産が $2000 で、受信者の資産が $4000 の場合、0.10 ロットの送信者の取引は、受信者の口座に 0.20 ロットの取引としてコピーされます。

「自由証拠金による比例」が選択されている場合、EA は、受信側口座の無料証拠金のみに比例するロットサイズで、送信側口座の取引を受信側口座にコピーします。 たとえば、トランスミッターの無料マージンが 2000 ドルで、レシーバーの無料マージンが 4000 ドルの場合、0.10 ロットのトランスミッターの取引は、0.20 ロットの取引としてレシーバーの口座にコピーされます。

Proportional Multiplier by Balance が選択されている場合、EA は、レシーバー アカウントの残高に比例するロット サイズで、トランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。追加の乗数は適用され、以下で調整することができます。 このProportional Multiplier by Balanceはデフォルトで1であるため、たとえば、デフォルトのProportional Multiplier by Balance=1がレシーバーアカウント側で開かれる0.20ロットサイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Balanceの値が0.5に変更された場合、レシーバーは ロット サイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、残高による比例乗数の値が 3 に変更された場合、レシーバーのロット サイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。

Proportional Multiplier by Equity が選択されている場合、EA は、以下で調整できる Proportional Multiplier by Equity と呼ばれる追加の乗数が適用されたレシーバー アカウントのエクイティに比例するロット サイズで、トランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。 このProportional Multiplier by Equityはデフォルトで1であるため、たとえばデフォルトのProportional Multiplier by Equity = 1がレシーバーアカウント側で開かれる0.20ロットサイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Equity値が0.5に変更された場合、レシーバー ロット サイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、エクイティによる比例乗数の値が 3 に変更された場合、レシーバー ロット サイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。

残高の % での取引ごとのリスクが選択されている場合、SL がヒットしたときに、以下の設定でユーザーが定義した口座残高の割合を失うために、コピーされた各受信者の取引は適切なロットサイズを持ちます。 このロット サイズ タイプは、ストップ ロスが適用されたレシーバー コピー トレードにのみ使用できます。 注意: 送信者の元の取引の SL が変更されると、受信者のコピーされた取引 SL も変更され、受信者のコピーされた取引の初期リスクが増減しますが、送信者の取引の SL が削除された場合、受信者のコピーされた取引も変更されます。 閉鎖されます。