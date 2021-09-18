ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド - パート1

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68951
ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT4デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT5デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4/5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4/5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動します。 無料のデモ版は、デモ アカウントでのみ、一度に 4 時間完全に機能します。 試用期間をリセットするには、MT4/5 >> ツール >> グローバル変数 >> Control + A >> 削除に移動します。 この操作は重要ではないデモ口座でのみ実行し、チャレンジ プロップ ファーム口座では実行しないでください。
重要 ！！！
- Local Trade Copier EA MT4/5 を使用するすべての MT4/5 端末に対して、以下の手順に従って、MQL5 アカウントを通じて Local Trade Copier EA MT4/5 をインストールする必要があります。 ex4/5 ファイルのコピー/ペーストは、MQL5.com マーケットでの購入には機能しません。
- ブローカーの Web サイトからカスタム MT4/5 ターミナルをダウンロードし、それを使用して取引アカウントにログインします。 他のブローカーのMT4/5ターミナルを使用して取引口座にログインしないでください。コピーに影響を与える可能性があります。
- Local Trade Copier EA MT4/5 が動作しているときは、MT4/5 ターミナルで別の取引口座にログインしないでください。コピーが停止します。
- 受信者のアカウントにログインするために投資家パスワードを使用しないでください。コピーできなくなります。
- 送信者アカウントまたは受信者アカウントの各記号の後にサフィックス (EURUSD.r など) がある場合は、それを送信者アカウントのサフィックスまたは受信者アカウントのサフィックス (受信者アカウント設定の設定) に入力します (例: .r) 。
ローカルトレードコピー機EMAT4/5トラブルシューティングガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
ローカルトレードコピー機 EA MT4/5クイックセットアップビデオ：
重要！ 送信者アカウント側で入力される唯一の 2 つの設定は、以下のスクリーンショットで強調表示されているこれら 2 つです。 他のすべての設定は、受信者アカウント側で入力されます。
ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. 送信機が選択されると、EA はこのアカウントを他のアカウントに取引を送信するための送信機 (マスター アカウント) として使用します。 受信者が選択されている場合、EA は 1 つ以上の送信者アカウントから取引を受信/コピーします。 Self Copier が選択されている場合、EA は同じ取引口座でエキスパートアドバイザーまたは手動入力によって開かれた取引をコピー/乗算します。
- Transmitter Account Number: 上で受信者が選択されている場合は、ここに送信者アカウントのアカウント番号を入力する必要があります。 送信アカウントが複数ある場合は、アカウント番号をコンマで区切って入力する必要があります。たとえば、123456,654321 (この設定は受信アカウント モードでのみ意味があります)。
- Transmitter Comment: この設定は、受信側口座にコピーされた取引に表示されるコメントを定義し、送信側でのみ設定する必要があります。空白のままにするとコメントは追加されず、独自のテキストを入力するか、特定の取引情報を含めるための特殊記号を使用できます。 # を使用すると元の取引コメントをコピーし、 @ で元の取引のチケット番号、 % でマジックナンバー、 & で送信側の口座番号を含めます。これらの記号は組み合わせて使用することも可能で、 #,@,%,& のように記載すると受信側の取引コメントに複数の詳細を含められます。
- Receiver Comment: この設定は、受信側口座でコピーされた各取引に表示されるコメントを制御します。空白の場合、受信側は上記の Transmitter Comment 設定から送信されたコメントを表示します。この欄に入力がある場合は、送信側のコメントを完全に上書きします。この設定は受信側でのみ構成してください。
General Settings
- Magic Number: 管理目的で、EA がすべての独自の開かれた取引に適用するマジック ナンバー。 この設定に 0 を入れないでください。
- Magic Numbers to Copy: この設定は、EA がコピーするトランスミッター取引のマジックナンバーを指定します。 マジックナンバーはカンマで区切る必要があります。 たとえば、「3245,0」と入力すると、マジックナンバー 3245 のトレードと手動トレード (通常、デフォルトではマジックナンバー 0 が設定されています) をコピーするように EA に指示されます。 (14) のようにマジック ナンバーを括弧で囲むと、EA はこの部分を含むマジック ナンバーのすべてのバリエーションをコピーします。 たとえば、「3245,(14),0」と入力すると、マジックナンバー 3245 の取引、マジックナンバーに「14」を含む取引 (214 や 3146 など)、および手動取引がコピーされます。 さらに、マジック ナンバーの範囲をコピーするには、「最初から最後」の形式を使用します。 たとえば、3245,100-200,0 は、マジックナンバー 3245 のトレード、マジックナンバー 100 ～ 200 のトレード、および手動トレードをコピーします。
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: レシーバーアカウントに同時に (同時に) コピーできるマジックナンバーの最大数。
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: これは、他の EA または手動取引によって開始された取引を含む、受信側アカウントに存在できるさまざまなマジック ナンバーの最大数を表します。 この設定は、レシーバーアカウント内の異なるチャートに複数のレシーバーがあり、それぞれに異なるマジックナンバーがあり、指定された数だけを同時にコピーしたい場合に便利です。
- Magic Numbers Not to Copy: この設定は、EA がコピーしないトランスミッター取引のマジック ナンバーを指定します。 マジックナンバーはカンマで区切る必要があります。 たとえば、「3245,0」と入力すると、マジックナンバー 3245 のトレードと手動トレード (通常、デフォルトでマジックナンバー 0 が設定されています) をコピーしないよう EA に指示されます。 (14) のようにマジック ナンバーを括弧で囲んだ場合、EA はこの部分を含むマジック ナンバーのすべてのバリエーションをコピーしません。 たとえば、「3245,(14),0」と入力しても、マジックナンバー 3245 の取引、マジックナンバーに「14」を含む取引 (214 や 3146 など)、および手動取引はコピーされません。 さらに、マジック ナンバーの範囲をコピーから除外するには、「first-last」形式を使用します。 たとえば、3245,100-200,0 は、マジックナンバー 3245 のトレード、マジックナンバー 100 から 200 の範囲のトレード、および手動トレードをコピーしません。
- Symbols to Copy: カンマで区切られたレシーバー シンボル。EA はレシーバー アカウントにのみコピーします。 たとえば、EURUSD、GBPUSD を入れた場合、EA は EURUSD と GBPUSD の取引のみをコピーします。受取人口座のシンボルに「.r」などのサフィックスがある場合、EURUSD.r,GBPUSD.r のように、これらのサフィックスをこの設定に含める必要があります。
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Maximum Number of Copied Symbols: 受信側アカウントに同時に (同時に) コピーできるシンボルの最大数。
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Maximum Receiver Account Symbols: これは、他の EA または手動取引によって開始された取引を含む、レシーバーアカウントに存在できるさまざまなシンボルの最大数を表します。 この設定は、レシーバー口座の異なるチャートに複数のレシーバーがあり、それぞれが異なるシンボルをコピーしているが、指定された数だけを同時にコピーしたい場合に便利です。
- Symbols Not to Copy: カンマで区切られたレシーバー シンボル。EA はレシーバー アカウントにコピーしません。 たとえば、EURUSD、GBPUSD を入れた場合、EA は EURUSD と GBPUSD の取引をコピーしません。受取人口座のシンボルに「.r」などのサフィックスがある場合、EURUSD.r,GBPUSD.r のように、これらのサフィックスをこの設定に含める必要があります。
- Comments to Copy: この設定では、EA が受信側アカウントにコピーする元の送信側取引のコメントを指定します。 コメントはカンマで区切る必要があります。 たとえば、Expert 1,Expert 2 と入力すると、コメントが Expert 1 または Expert 2 の場合にのみ、元のトランスミッター取引をコピーするように EA に指示されます。コメントを (Expert) のように括弧で囲むと、EA はすべてのバリエーションをコピーします。 この部分を含むコメント。 たとえば、「Master,(Expert)」と入力すると、コメントが Master の取引と、コメントに「Expert」の部分を含む取引 (Expert 12、Expert 20、Expert 35 など) がコピーされます。
- Comments Not to Copy: この設定は、EA が受信側アカウントにコピーしない、元の送信側取引のコメントを指定します。 コメントはカンマで区切る必要があります。 たとえば、Expert 1,Expert 2 と入力すると、コメントが Expert 1 または Expert 2 の場合、元のトランスミッター取引をコピーしないように EA に指示されます。(Expert) のようにコメントを括弧で囲んだ場合、EA はすべてのバリエーションをコピーしません。 この部分を含むコメント。 たとえば、「Master,(Expert)」と入力すると、コメントが「Master」の取引や、コメントに「Expert」の部分が含まれる取引 (Expert 12、Expert 20、Expert 35 など) はコピーされません。
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: 00:00:00 ～ 23:59:59 のデフォルトのコピー時間設定では、終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 EA が 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から真夜中まで通常どおりコピーする方法。 このような時間文字列は複数挿入できます。特定の日にまったくコピーしたくない場合は、設定を空のままにしておきます。以下で Copy Current Trades=false を設定すると、コピー時間外に送信側で開かれた取引は、コピーの再開時に受信側アカウントにコピーされません。
- Transmitter Server Offset Hours: 送信側ブローカーと受信側ブローカーの Marketwatch サーバー時間が異なり、受信側で「現在の取引をコピー」、「新しい取引をコピー」、「有効期限を秒単位でコピー」、および「遅延を秒単位でコピー」設定を使用したい場合は、この設定を使用します。 アカウント。 この設定は、送信側の MT4/5 >> 表示 >> マーケットウォッチの時間と受信側の MT4/5 >> 表示 >> マーケットウォッチのサーバー時間との時間差を決定します。 たとえば、送信側の Marketwatch サーバー時間が 11:30:00 で、受信側の Marketwatch サーバー時間が 14:30:00 の場合、この設定に -3 を入力する必要があります。 逆に、送信側の Marketwatch サーバー時間が 14:30:00 で、受信側の Marketwatch サーバー時間が 11:30:00 の場合は、+3 を入力する必要があります。 受信側 EA の設定にこの設定を忘れずに記入してください。
- Copy Long Trades: ロング/買いトランスミッター取引をコピーするための真/偽。
- Copy Short Trades: 空売り/売りトランスミッター取引をコピーするための真/偽。
- Copy Current Trades: 現在/すでに開いているトランスミッター取引をコピーするための真/偽。トランスミッターからレシーバーへの初期セットアップ中に、既存のトランスミッターの取引/注文をレシーバー側にコピーしたくない場合は、これを「false」に設定することを忘れないでください。この設定に「false」を設定し、送信機と受信機のブローカーが異なるタイム ゾーンで動作している場合は、上記の「送信機サーバーのオフセット時間」設定をそれに応じて調整します。
- Copy New Trades: 新しいトランスミッター取引をコピーするための真/偽。 この設定に「false」を設定し、送信機と受信機のブローカーが異なるタイム ゾーンで動作している場合は、上記の「送信機サーバーのオフセット時間」設定をそれに応じて調整します。
- Copy Take Profit: トランスミッタートレードのテイクプロフィットレベルをレシーバートレードにコピーするための真/偽。
- Take Profit Multiplier: この設定により、送信機取引のコピーされた TP レベルを増減できます。 この乗数は、元の TP レベルをコピーするためにデフォルトで 1 ですが、ユーザーがたとえばテイク プロフィット乗数 = 1.5 を設定すると、コピーされた受信者のトレードは適用されるテイク プロフィット レベルを 150% 増加させます。 つまり、100 ポイントの送信機 TP は 150 ポイントの受信機 TP としてコピーされます。
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Add/Subtract Points in TP Level: この設定を使用すると、コピーされたテイク プロフィット レベルで特定の数のポイントを加算または減算できます。 この設定を機能させるには、Copy Take Profit を有効にし、Take Profit Multiplier=1 にする必要があります。 たとえば、この設定に 20 を入力すると、100 ポイントの送信者のテイク プロフィットが受信側で 120 ポイントとしてコピーされます。 -30 を入れると、100 ポイントの送信者のテイク プロフィット レベルが受信側に 70 ポイントとしてコピーされます。
- Copy Stop Loss: トランスミッター取引のストップロスレベルをレシーバー取引にコピーするための真/偽。
- Stop Loss Multiplier: この設定により、送信機取引のコピーされた SL レベルを増減できます。 この乗数は、元の SL レベルをコピーするためにデフォルトで 1 ですが、ユーザーがたとえばストップ ロス乗数 = 2 を設定すると、受信側のコピーされた取引は、適用されるストップ ロス レベルを 200% 増加させます。 つまり、200 ポイントの送信機 SL は 400 ポイントの受信機 SL としてコピーされます。
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Add/Subtract Points in SL Level: この設定を使用すると、コピーされたストップ ロス レベルで特定の数のポイントを加算または減算できます。 この設定を機能させるには、Copy Stop Loss を有効にし、Stop Loss Multiplier=1 にする必要があります。 たとえば、この設定に 20 を入力すると、100 ポイントのトランスミッター ストップ ロスがレシーバー側で 120 ポイントとしてコピーされます。 -30 を入れると、100 ポイントのトランスミッターのストップ ロス レベルが、レシーバー側で 70 ポイントとしてコピーされます。
- Allow TP/SL Manual Change: ユーザーが受信者のコピーされた取引の適用される TP/SL レベルを手動で変更できるようにするオプションの真/偽。 EA は、ユーザーが手動で変更していない限り、適用された TP/SL レベルを受信者のコピーされた取引に更新し続けます。 彼/彼女が行った瞬間、EA はトランスミッターの元の取引に従ってそれらを更新しなくなります。 この設定は指値注文にも適用されます。
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Copy Market Trades: 市場取引をコピーするための真/偽。
- Copy Pending Orders: 未決注文のコピーの真/偽。 false の場合、EA はこれらの保留中の注文がトリガーされて開かれるときにのみコピーします。
- Maximum Spread in Points: 受信側口座で取引をコピーする際の最大許容スプレッドを設定します。すべての銘柄に適用する単一の値を入力するか、銘柄ごとに個別の制限を設定できます（例： 10,XAUUSD30,BTCUSD1500 ）。この例では、 XAUUSD のスプレッドが 30 ポイント以下、 BTCUSD が 1500 ポイント以下の場合のみコピーされ、その他の銘柄は 10 ポイント以下の場合にのみコピーされます。
- Maximum Slippage in Points: 取引をコピーするときの、受信側アカウントの最大許容スリッページ。
- Maximum Copying Difference in Points: 取引をコピーする際の、送信者アカウントと受信者アカウント間の価格の最大許容差。
- Use Copying Expiration in Seconds: 以下の [コピーの有効期限 (秒)] 設定を使用するための True/False オプション。
- Copying Expiration in Seconds: 送信者アカウントと受信者アカウント間で取引をコピーする際の最大許容遅延 (秒単位)。 たとえば、その設定に 60 を入れ、送信者アカウントで開かれた取引が 60 秒以内に受信者アカウントにコピーされなかった場合 (さまざまな理由で、流動性がないか、商品が取引時間外である可能性があります。通常のこと) コモディティまたはインデックスで）、まったくコピーされません。送信機と受信機のブローカーが異なるタイムゾーンで動作している場合は、上記の「送信機サーバーのオフセット時間」設定を適宜調整してください。
- Copying Delay in Seconds: 各トレード / 注文を送信側から受信側へコピーする際に、指定された秒数だけ遅延させます。 5 のような単一の値、または 5,20 のような範囲を入力して、 5 〜 20 秒のランダムな遅延を適用できます。送信側と受信側のブローカーが異なるタイムゾーンで動作している場合は、上記の「 Transmitter Server Offset Hours 」設定を適切に調整してください。
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Retry Attempts in Seconds: コピーに失敗した場合（市場の休場、証拠金不足、その他の理由）、受信側がトレードを再試行する間隔を指定します。デフォルトは 60 秒で、長期間の失敗中に過剰なログエントリが生成されるのを防ぎます。
- Better Price: 送信側のトレードを、より良い価格、悪い価格、または同じ価格で受信側アカウントにコピーするかどうかを有効 / 無効にします。下記の設定で構成します。 警告：このオプションを有効にすると、市場が急速に逆方向へ動いた場合、送信側トレードをまったくコピーできない可能性があります。
- Better Price Difference in Points: 受信側アカウントでコピーされたトレード / 注文をオープンする価格を調整します。 0 の場合は、買いは同じ価格または安く、売りは同じ価格または高くコピーされます。 50 に設定すると、買いは 50 ポイント安く、売りは 50 ポイント高くオープンされます。負の値の場合、送信側トレードがその利益水準に達したときにオープンします。例えば、 -50 は買いを 50 ポイント高く、売りを 50 ポイント安くオープンします。シンボルごとに異なる値を指定することもでき、 10,GBPUSD-20,USDJPY30 のように設定します。受信側アカウントがシンボルサフィックス（例： .r ）を使用している場合は、それも含めて設定します（例： 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 ）。
- Reverse Copying: トランスミッター取引の逆コピーの真/偽。 これが真である場合、EA は送信側アカウントのすべてのロング/買いに対して受信側アカウントでショート/売り取引を開始し、その逆も同様です。
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. false に設定すると、EA は通常のコピーでトランスミッター トレードの元の TP/SL レベルをコピーします。 リバースコピーでは、買いのトランスミッター取引が 100 ポイントの TP と 200 ポイントの SL でオープンされた場合、反対側のレシーバーの取引は 100 ポイントの SL と 200 ポイントの TP でコピーされ、両方の取引が同時に終了することが保証されます。 true に設定すると、EA は始値の差に基づいて TP/SL レベルを調整します。 たとえば、1.08700 で買いのトランスミッターが 1.08900 TP で取引し、1.08500 SL が 1.08720 でレシーバー側にコピーされる場合、TP は 1.08920、SL は 1.08520 になります。 この調整は、通常コピーと逆コピーの両方に適用されます。
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: この設定は、相互の近接性に基づいて、同じシンボルと方向を持つ市場取引または未決注文のコピーを制限します。 その目的は、同じシンボルと方向を含む多数の密集した取引/注文の重複を防ぐことです。 たとえば、「同じシンボル/方向の取引/注文のポイントの最小距離: 100」を設定すると、EA は同じシンボルと方向の取引/注文が少なくとも 100 ポイント離れている場合にのみコピーします。 たとえば、EURUSD の買い取引が 1.09500 でコピーされ、EURUSD の未決の買いストップ注文が 1.09570 で送信者の口座に置かれた場合、受信者側にはコピーされません。 これは、未決注文と既にコピーされた EURUSD 買い取引との間の距離が 70 ポイントであり、この設定で指定された 100 ポイントのしきい値よりも小さいためです。
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. この設定は、Receiver アカウントでのみ意味があります。
なしが選択されている場合、EA は送信者取引をコピーしません。
同じロットサイズが選択されている場合、EA は元の送信者の取引と同じロットサイズで受信者の取引をコピーします。
固定ロットが選択されている場合、EA は以下の固定ロット サイズ設定に従って、固定ロット サイズで送信者の取引を受信者のアカウントにコピーします。
乗数が選択されている場合、EA は以下の乗数設定を使用して、送信者の取引を受信者のアカウントにコピーします。
[残高による乗数] が選択されている場合、EA は以下の [残高による乗数] 設定を使用して、次のようにレシーバーのコピーされた取引に使用される乗数を計算します。 レシーバー口座の残高が $10000 で、残高による乗数設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。
[株式による乗数] が選択されている場合、EA は以下の [株式による乗数] 設定を使用して、次のように受信者のコピーされた取引に使用される乗数を計算します。 レシーバー口座の資本が $10000 で、[資本による乗数] 設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。
Proportional by Balance が選択されている場合、EA はレシーバー アカウントの残高のみに比例するロット サイズでトランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。 たとえば、送信側の残高が $2000 で受信側の残高が $4000 の場合、0.10 ロットの送信側取引は 0.20 ロットの取引として受信側口座にコピーされます。
Proportional by Equity が選択されている場合、EA はレシーバー アカウントのエクイティのみに比例するロット サイズでトランスミッター アカウントのトレードをレシーバー アカウントにコピーします。 たとえば、送信者の資産が $2000 で、受信者の資産が $4000 の場合、0.10 ロットの送信者の取引は、受信者の口座に 0.20 ロットの取引としてコピーされます。
「自由証拠金による比例」が選択されている場合、EA は、受信側口座の無料証拠金のみに比例するロットサイズで、送信側口座の取引を受信側口座にコピーします。 たとえば、トランスミッターの無料マージンが 2000 ドルで、レシーバーの無料マージンが 4000 ドルの場合、0.10 ロットのトランスミッターの取引は、0.20 ロットの取引としてレシーバーの口座にコピーされます。
Proportional Multiplier by Balance が選択されている場合、EA は、レシーバー アカウントの残高に比例するロット サイズで、トランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。追加の乗数は適用され、以下で調整することができます。 このProportional Multiplier by Balanceはデフォルトで1であるため、たとえば、デフォルトのProportional Multiplier by Balance=1がレシーバーアカウント側で開かれる0.20ロットサイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Balanceの値が0.5に変更された場合、レシーバーは ロット サイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、残高による比例乗数の値が 3 に変更された場合、レシーバーのロット サイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。
Proportional Multiplier by Equity が選択されている場合、EA は、以下で調整できる Proportional Multiplier by Equity と呼ばれる追加の乗数が適用されたレシーバー アカウントのエクイティに比例するロット サイズで、トランスミッター アカウントの取引をレシーバー アカウントにコピーします。 このProportional Multiplier by Equityはデフォルトで1であるため、たとえばデフォルトのProportional Multiplier by Equity = 1がレシーバーアカウント側で開かれる0.20ロットサイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Equity値が0.5に変更された場合、レシーバー ロット サイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、エクイティによる比例乗数の値が 3 に変更された場合、レシーバー ロット サイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。
残高の % での取引ごとのリスクが選択されている場合、SL がヒットしたときに、以下の設定でユーザーが定義した口座残高の割合を失うために、コピーされた各受信者の取引は適切なロットサイズを持ちます。 このロット サイズ タイプは、ストップ ロスが適用されたレシーバー コピー トレードにのみ使用できます。 注意: 送信者の元の取引の SL が変更されると、受信者のコピーされた取引 SL も変更され、受信者のコピーされた取引の初期リスクが増減しますが、送信者の取引の SL が削除された場合、受信者のコピーされた取引も変更されます。 閉鎖されます。
株式の%での取引ごとのリスクが選択されている場合、SLがヒットしたときに、以下の設定でユーザーが定義した口座資産の割合を失うために、コピーされた各受信者の取引は適切なロットサイズを持ちます。 このロット サイズ タイプは、ストップ ロスが適用されたレシーバー コピー トレードにのみ使用できます。 注意: 送信者の元の取引の SL が変更されると、受信者のコピーされた取引 SL も変更され、受信者のコピーされた取引の初期リスクが増減しますが、送信者の取引の SL が削除された場合、受信者のコピーされた取引も変更されます。 閉鎖されます。
「フリーマージンの%での取引ごとのリスク」が選択されている場合、SLがヒットしたときに、以下の設定でユーザーが定義したアカウントフリーマージンのパーセンテージを失うために、コピーされた各取引の受信者は適切なロットサイズを持ちます。 このロット サイズ タイプは、ストップロスが適用されているレシーバー コピー取引にのみ使用できます。 注意: 送信側の元の取引の SL が変更されると、受信側のコピーされた取引の SL も変更され、受信側のコピーされた取引の初期リスクが増加または減少しますが、送信側の取引の SL が削除された場合、受信側のコピーされた取引は 閉店となります。
お金の取引ごとのリスクが選択されている場合、SL がヒットしたときに、以下の設定でアカウント通貨でユーザーが定義した金額を失うために、各受信者のコピーされた取引は適切なロットサイズを持ちます。 このロット サイズ タイプは、ストップ ロスが適用されたレシーバー コピー トレードにのみ使用できます。 注意: 送信者の元の取引の SL が変更されると、受信者のコピーされた取引 SL も変更され、受信者のコピーされた取引の初期リスクが増減しますが、送信者の取引の SL が削除された場合、受信者のコピーされた取引も変更されます。 閉鎖されます。
残高 1000 あたりのロット サイズが選択されている場合、EA は、受信者アカウントの残高に基づいて、受信者のコピーされた取引のロット サイズを計算するために、残高 1000 あたりの以下のロット サイズを使用します。 たとえば、残高の 1000 あたりのロット サイズ = 0.03 が挿入され、受信者の口座残高が $10000 の場合、すべての受信者のコピーされた取引のロット サイズは 0.30 ロットになります。
エクイティの 1000 あたりのロット サイズが選択されている場合、EA は以下のエクイティの 1000 あたりのロット サイズを使用して、レシーバー アカウントのエクイティに基づいて、レシーバーのコピーされた取引のロット サイズを計算します。 たとえば、エクイティの 1000 あたりのロット サイズ = 0.03 が挿入され、受信者アカウントのエクイティが $10000 の場合、受信者がコピーしたすべての取引のロット サイズは 0.30 ロットになります。
最後に、 Specific Lot Size Sequence が選択されている場合、 Local Trade Copier EA MT4/5© は設定で定義されたロットサイズを受信側のすべてのコピー取引（成行注文および指値注文の両方）に適用します。
- Add/Subtract to Same Lot Size: 上で Same Lot Size を選択した場合、送信側のロットサイズに調整を加えます。例えば 0.02 を入力し、送信側の取引が 0.06 の場合、受信側では 0.08 としてコピーされます。 -0.02 を入力すると、同じ取引は 0.04 としてコピーされます。
- Fixed Lot Size: レシーバーアカウントにコピーされた取引の固定ロットサイズ。
- Multiplier: EA によって開かれた乗算された取引の時間は、元の送信機取引よりも大きくなります。 たとえば、乗数が 1.5 で送信側の取引が 0.10 ロットの場合、受信側のコピーされた取引は 0.15 ロットになります。 乗数が 2.0 で送信者の取引が 0.22 ロットの場合、受信者のコピーされた取引は 0.44 ロットになります。
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Multiplier by Balance: 上記の残高ロット サイズ タイプによる乗数に使用される金額。 たとえば、レシーバー口座残高が $10000 で、この残高による乗数設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。
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Multiplier by Equity: 上記の資本ロットサイズによる乗数タイプに使用される金額。 たとえば、レシーバー口座の資本が $10000 で、この「資本による乗数」設定が 1000 の場合、レシーバーのコピーされた取引に使用される乗数は 10 (10000/1000) になります。
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Proportional Multiplier by Balance: この設定は、上記のロット サイズ タイプ設定で [残高による比例乗数] が選択されている場合にのみ適用されます。 Proportional Multiplier by Balance の値はデフォルトで 1 です。たとえば、デフォルトの Proportional Multiplier by Balance=1 がレシーバー アカウント側で開かれる 0.20 ロット サイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Balance の値が 0.5 に変更されると、 レシーバーのロットサイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、残高による比例乗数の値が 3 に変更された場合、レシーバーのロットサイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。
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Proportional Multiplier by Equity: この設定は、上記のロット サイズ タイプ設定で株式による比例乗数が選択されている場合にのみ適用されます。 Proportional Multiplier by Equity の値はデフォルトで 1 です。たとえば、デフォルトの Proportional Multiplier by Equity=1 がレシーバー アカウント側で開かれる 0.20 ロット サイズの取引を与える場合、Proportional Multiplier by Equity の値が 0.5 に変更されると、 受信機のロット サイズは 0.10 (0.20*0.5=0.10) になり、株式の比例乗数の値が 3 に変更された場合、受信機のロット サイズは 0.60 (0.20*3=0.60) になります。
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Risk per Trade in % of Balance: Lot Size Type=Risk per Trade in % of Balance の場合、各受信者のコピーされた取引でリスクが発生する口座残高の割合。
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Risk per Trade in % of Equity: Lot Size Type=Risk per Trade in % of Equity の場合、各受信者のコピーされた取引でリスクが発生するアカウントの資産の割合。
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Risk per Trade in % of Free Margin: ロットサイズタイプ = 取引ごとのリスク (上記の無料マージンの %) の場合、各レシーバーがコピーした取引でリスクを負うアカウントの無料マージンの割合。
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Risk per Trade in Money: Lot Size Type=Risk per Trade in Money の場合、各受信者のコピーされた取引でリスクが発生する口座通貨の金額。
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Lot Size per 1000 of Balance: バランス ロット サイズ タイプの 1000 あたりのロット サイズの計算に使用されるロット サイズ。 たとえば、残高の 1000 あたりのロット サイズ = 0.03 がこの設定に挿入され、受信者の口座残高が $10000 の場合、すべての受信者のコピーされた取引のロット サイズは 0.30 ロットになります。
- Lot Size per 1000 of Equity: エクイティ ロット サイズ タイプの 1000 あたりのロット サイズの計算に使用されるロット サイズ。 例えば、エクイティの 1000 あたりのロット サイズ = 0.03 がこの設定に挿入され、受信者アカウントのエクイティが $10000 である場合、受信者がコピーしたすべての取引のロット サイズは 0.30 ロットになります。
- Specific Lot Size Sequence: 全シンボルのコピー取引（成行注文および指値注文）に適用されるロットサイズの順序（カンマ区切り）を定義します。例えば 0.01,0.03,0.06,0.09 と設定すると、最初の取引は 0.01 、次は 0.03 というようにコピーされ、最後の値は以降すべての取引に再利用されます。末尾に ,0 を追加（例 : 0.01,0.03,0.06,0.09,0 ）すると、 4 回目の取引後にコピーを停止します。注意：一度使用されたスロットは、取引が終了しても再利用されません。すべての送信元の取引がクローズされると、シーケンスはリセットされます。複数のレシーバーで別々のシーケンスを適用したい場合は、それぞれに異なるマジックナンバーを割り当ててください。
- Automatic Split of Copied Trades: コピーしようとしているロットサイズが特定のシンボル/商品に許可されている最大ボリュームを超えた場合に、レシーバーがコピーした取引を自動的に分割するための True/False オプション。 たとえば、25 ロットの BTCUSD 取引が受信側で開かれようとしていて、受信側アカウントの BTCUSD の最大ボリュームが 10 ロットである場合、受信側 EA はそれを 2 つの 10 ロット BTCUSD 取引と 1 つの 5 ロット BTCUSD 取引に分割します。 -ロット BTCUSD 取引は、最大量制限を遵守するためです。
- Split Copied Trades in Parts: この設定を使用すると、レシーバーのコピーされた取引を多くのロット サイズの部分にコピーして、この領域でのブローカーの制限を克服できます。 ブローカーの最大ロットサイズの制限が小さいか、市場の流動性が薄く、元のロットサイズで大きな取引を開くことができない場合は、受信者のコピーされた取引を小さな部分に分割できます。 たとえば、Split Copied Trades in Parts=3 の場合、レシーバー側で Multiplier=1 ロット サイズ タイプ設定の 1 ロット トランスミッター トレードは、3 つの 0.33 0.33 および 0.34 トレードとしてコピーされます。
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Split Copied Trades in Parts of: この設定により、レシーバー口座で開かれた取引の最大ロットサイズに関してブローカーによって課された制限（通常はプロップ会社に適用される）に従って、レシーバーがコピーした取引を、指定されたロットサイズ以下の小さな部分に分割することができます。 たとえば、この設定に 0.15 を入力し、0.7 ロットの取引が受信口座にコピーされようとしている場合、4 つの 0.15 ロットの取引と 1 つの 0.1 ロットの取引としてコピーされます。 この設定にゼロ以外の値を入力すると、上記の「コピーされた取引をパーツに分割」オプションの他の設定がオーバーライドされます。
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: この設定により、さまざまな固定ロット サイズをさまざまなシンボルに適用できるため、受信機の設定で指定されたユニバーサル固定ロット サイズが上書きされます。 たとえば、0.2 の固定ロット サイズが普遍的に設定されており、この設定で EURUSD0.15,GBPUSD0.3 と入力した場合、コピーされた EURUSD の取引では 0.15 の固定ロット サイズが使用され、GBPUSD の取引では 0.3 の固定ロット サイズが使用されます。 。 他のすべてのシンボル取引は、ユニバーサル 0.2 固定ロット サイズ設定でコピーされます。 この設定は、上記の「ロット サイズ タイプ」設定で「固定ロット」が選択されている場合にのみ有効であることに注意することが重要です。 さらに、受取人口座のシンボルに「.r」などのサフィックスがある場合は、EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3 のように、これらのサフィックスをこの設定に含める必要があります。
- Custom Symbol Multipliers: この設定により、さまざまなシンボルに異なる乗数を使用でき、受信機設定で適用されるユニバーサル乗数をオーバーライドします。 たとえば、2 つの乗数が設定されていて、この設定で EURUSD3,GBPUSD4 を入力した場合、コピーされた EURUSD レシーバーの取引は 3 つの乗数でコピーされ、GBPUSD の取引は 4 つの乗数でコピーされます。 この設定は、上記のロット サイズ タイプ設定で乗数または比例乗数が選択されている場合にのみ機能します。 また、受信者アカウントがそのシンボルに持っているすべてのサフィックスを含める必要があることに注意してください。 たとえば、受取人口座のシンボルに .r サフィックスがある場合、この設定は次のように設定する必要があります: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: この設定は、各シンボルについて受信側が何番目の取引 / 注文からコピーを開始するかを定義します。たとえば「 4 」と入力すると、各シンボルの最初の 3 件の取引 / 注文をスキップし、 4 件目からコピーを開始します。そのシンボルの送信側のすべての取引がクローズされるとカウントがリセットされます。また、 2,GBPUSD3,USDJPY4 のようにシンボルごとに個別の値を設定することもできます。これはすべてのシンボルを 2 件目から、 GBPUSD を 3 件目から、 USDJPY を 4 件目からコピーするという意味です。受信側アカウントでシンボルにサフィックス（例 : .r ）が使用されている場合は、それらも含めて設定してください（例 : 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 ）。
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: この設定は、各シンボルについて受信側が最大何番目の取引 / 注文までコピーするかを定義します。たとえば「 4 」と入力すると、各シンボルの最初の 4 件の取引 / 注文のみをコピーし、それ以降はスキップします。そのシンボルの送信側のすべての取引がクローズされるとカウントがリセットされます。また、 2,GBPUSD3,USDJPY4 のようにシンボルごとに値を設定することもできます。受信側アカウントでサフィックスが使用されている場合は、それも含めて設定してください（例 : 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 ）。
- Total Symbol Copied Trades: receiver アカウントの通貨ペアごとのオープンポジションと待機注文の数を制限します。たとえば、これを4に設定すると、各通貨ペアで最大4つのアクティブな取引が許可されます。そのペアの取引がクローズされて枠が空くと、EAは待機している次の transmitter の取引をコピーします。また、2,GBPUSD3,USDJPY4 のようにカンマ区切りで通貨ペアごとの制限をカスタマイズすることも可能です。この例では、ほとんどのペアで2つの制限ですが、GBPUSDは3つ、USDJPYは4つに制限を増やしています。receiver アカウントでサフィックス（.rなど）を使用している場合は、2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 のように必ず含めてください。
- Total Account Copied Trades: receiver アカウントのオープンポジションと待機注文の総数を制限します。5に設定すると、receiver に5つのアクティブな取引がある場合、EAはコピーを停止します。取引がクローズされて枠が空くと、EAは待機している次の transmitter の取引をコピーします。これにより、元の取引順序を維持しながら、特定の同時取引数を超えないように設定できます。
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Maximum Risk % per Symbol: この設定により、同じシンボルに対してコピーされたすべての取引/注文に関連する累積リスクに対してパーセンテージベースの制限を確立できます。 そのシンボルの合計リスクがこの事前定義された制限に達すると、コピー プロセスが一時的に停止します。 たとえば、この設定に 2 を入力すると、ΕΑ は最大 2% の合計リスク率で各シンボルの取引/注文をコピーします。 この設定は、ストップロスが適用されたレシーバーのコピーされた取引にのみ適用されることに注意してください。 この設定にゼロ以外の値を入力すると、適用された SL のない取引/注文が受信側口座にコピーされなくなります。 個々のシンボルの設定をカスタマイズすることもできます。 たとえば、2,GBPUSD3,USDJPY4 と入力すると、ΕΑ は最大 2% の合計リスク率で各シンボルの取引/注文をコピーします。 具体的には、合計リスク率が最大 3% の GBPUSD 取引/注文と、合計リスク率が最大 4% の USDJPY 取引/注文をコピーします。 さらに、受信側アカウントのシンボルに存在するサフィックスが考慮されていることを確認してください。 たとえば、受信側アカウントのシンボルに .r 接尾辞が付いている場合は、それに応じて設定を調整します。 例: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: この設定により、同じ通貨でコピーされたすべての取引/注文に関連する累積リスクに対してパーセンテージベースの制限を設定できます。 その通貨の合計リスクがこの事前定義された制限に達すると、コピー プロセスが一時的に停止します。 たとえば、この設定に 2 を入力すると、ΕΑ は各通貨の取引/注文を最大 2% の合計リスク率でコピーします。 この設定は、ストップロスが適用されたレシーバーのコピーされた取引にのみ適用されることに注意してください。 この設定にゼロ以外の値を入力すると、適用された SL のない取引/注文が受信側口座にコピーされなくなります。 個別の通貨の設定をカスタマイズすることもできます。 たとえば、「2,EUR3,GBP4」と入力すると、ΕΑ は最大 2% の合計リスク率で各通貨の取引/注文をコピーします。 具体的には、合計リスク率が最大 3% の EUR の取引/注文と、合計リスク率が最大 4% の GBP の取引/注文をコピーします。
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Maximum Account Risk %: この設定により、すべてのレシーバーがコピーした取引/注文の合計リスクに対するパーセンテージ制限を設定できます。 この制限に達すると、コピーは一時停止されます。 この設定は、ストップロスが適用されたレシーバーのコピーされた取引にのみ適用されることに注意してください。 この設定にゼロ以外の値を入力すると、適用された SL のない取引/注文が受信側口座にコピーされなくなります。
- Total Symbol Copied Volume: 受信側がシンボルごとにコピーする総ロット数を定義します。例えば、 4 と入力すると、各シンボルにつき最大 4 ロットの取引 / 注文がコピーされます。このカウントは、そのシンボルの取引が送信側または受信側でクローズされるたびにリセットされます。また、シンボルごとに特定の値を設定することもできます。例 : 2,GBPUSD3,USDJPY4 は、すべてのシンボルで 2 ロット、 GBPUSD で 3 ロット、 USDJPY で 4 ロットを意味します。受信側口座がシンボルサフィックス（例 : .r ）を使用している場合は、 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 のように含めてください。
- Total Account Copied Volume: 毎回レシーバーアカウントにコピーできるすべての取引の最大量。 たとえば、この設定が 2 の場合、レシーバー アカウントは合計ロット サイズが 2 ロットの特定の数の取引のみをコピーします。 したがって、1 ロットの EURUSD 取引と 1 ロットの GBPUSD 取引が受信者アカウントにコピーされた場合、コピーされた受信者取引の合計ロット サイズが 2 ロットの制限を超えているため、EA は他の取引をコピーしません。 この設定は指値注文にも適用され (Copy Pending Orders=true の場合)、レシーバーのコピーされた取引がクローズされるとリセットされます。
- Minimum Receiver Lot Size: 受取人口座にコピーされる最小ロットサイズ。 たとえば、受信側の計算で 0.05 ロットの取引がコピーされ、この設定が 0.10 である場合、受信側の取引は 0.05 ロットではなく 0.10 としてコピーされます。 ブローカーが 0.01 または 0.0001 などの 0.01 より小さいロット サイズを使用している場合、0.01 より小さい取引をコピーできるようにするために、この最小ロット サイズ設定をここに入力する必要があります。 これは、バイナリ アカウント、特にボラティリティ インデックスのコピーに必要です。
- Maximum Receiver Lot Size: 受取人口座にコピーされる最大ロットサイズ。 たとえば、受信側の計算で 7.25 ロットの取引がコピーされ、この設定が 5 である場合、受信側の取引は 7.25 ロットではなく 5 としてコピーされます。
- Ignore Receiver Lot Size Below: この設定により、受取人口座にコピーされる最小ロットサイズを制御できます。 たとえば、[以下のロット サイズのコピーを無視する] = 0.5 設定があり、レシーバー取引が 0.2 ロット サイズでコピーされようとしている場合、それは無視され、まったくコピーされません。 ブローカーが 0.01 または 0.0001 などの 0.01 より小さいロット サイズを使用している場合、0.01 より小さい取引をコピーできるようにするために、この最小ロット サイズ設定を行う必要があります。 これは、バイナリ アカウント、特にボラティリティ インデックスのコピーに必要です。
- Ignore Receiver Lot Size Above: この設定により、受取人口座にコピーされる最大ロットサイズを制御できます。 たとえば、ロットサイズを無視する設定を 5 に設定していて、レシーバー取引が 8.2 ロットサイズでコピーされようとしている場合、それは無視され、まったくコピーされません。
- Ignore Transmitter Lot Size Below: この設定により、受信者アカウントにコピーされる元の送信者取引の最小ロット サイズを制御できます。 たとえば、Ignore Transmitter Lot Size Below=0.5 を 0.2 ロットの送信機取引に設定すると、それは無視され、まったくコピーされません。 ブローカーが 0.01 または 0.0001 などの 0.01 より小さいロット サイズを使用している場合、0.01 より小さい取引をコピーできるようにするために、この最小ロット サイズ設定を行う必要があります。 これは、バイナリ アカウント、特にボラティリティ インデックスのコピーに必要です。
- Ignore Transmitter Lot Size Above: この設定により、受信者アカウントにコピーされる元の送信者取引の最大ロット サイズを制御できます。 たとえば、8.2 ロットの送信機取引を無視して送信機のロット サイズを上 = 5 に設定した場合、それは無視され、まったくコピーされません。
- Minimum Volume Step: デフォルト値は 0.01 で、ほとんどの外国為替ブローカーに適合します。 ブローカーが 0.01 または 0.0001 などの 0.01 より小さいロット サイズを使用している場合、0.01 より小さい取引をコピーできるようにするために、この最小ロット サイズ設定をここに入力する必要があります。 これは、バイナリ アカウント、特にボラティリティ インデックスのコピーに必要です。
設定/入力ガイドのパート 2 については、ここをクリックしてください: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757125
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ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT4デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
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ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4/5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4/5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動します。 無料のデモ版は、デモ アカウントでのみ、一度に 4 時間完全に機能します。 試用期間をリセットするには、MT4/5 >> ツール >> グローバル変数 >> Control + A >> 削除に移動します。 この操作は重要ではないデモ口座でのみ実行し、チャレンジ プロップ ファーム口座では実行しないでください。
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