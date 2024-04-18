ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド - パート2

Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. この設定では、レシーバー口座の 1 日の最大ドローダウン レベルを口座の残高または資本に基づいて計算するかどうかを選択できます。

Maximum Daily Drawdown in %: この設定では、レシーバー口座で許容できる 1 日あたりの最大ドローダウン率を指定します。 このパーセンテージに達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 このパーセンテージは、前日の 23:59:59 におけるアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。

Maximum Daily Drawdown in Money: この設定により、レシーバー口座で許容できる 1 日あたりの最大ドローダウン額を指定できます。 パーセンテージ設定と同様に、このドローダウン額に達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 ドローダウン額は、前日の23:59:59のアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。

Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. この設定により、レシーバー口座の 1 日の最大利益レベルを口座の残高または資本に基づいて計算するかどうかを選択できます。

Maximum Daily Profit in %: この設定では、レシーバーアカウントの 1 日あたりの最大利益率を指定します。 このパーセンテージに達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 このパーセンテージは、前日の 23:59:59 におけるアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。