ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド - パート2

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68951
ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT4デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT5デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4/5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4/5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動します。 無料のデモ版は、デモ アカウントでのみ、一度に 4 時間完全に機能します。 試用期間をリセットするには、MT4/5 >> ツール >> グローバル変数 >> Control + A >> 削除に移動します。 この操作は重要ではないデモ口座でのみ実行し、チャレンジ プロップ ファーム口座では実行しないでください。
重要 ！！！
- Local Trade Copier EA MT4/5 を使用するすべての MT4/5 端末に対して、以下の手順に従って、MQL5 アカウントを通じて Local Trade Copier EA MT4/5 をインストールする必要があります。 ex4/5 ファイルのコピー/ペーストは、MQL5.com マーケットでの購入には機能しません。
- ブローカーの Web サイトからカスタム MT4/5 ターミナルをダウンロードし、それを使用して取引アカウントにログインします。 他のブローカーのMT4/5ターミナルを使用して取引口座にログインしないでください。コピーに影響を与える可能性があります。
- Local Trade Copier EA MT4/5 が動作しているときは、MT4/5 ターミナルで別の取引口座にログインしないでください。コピーが停止します。
- 受信者のアカウントにログインするために投資家パスワードを使用しないでください。コピーできなくなります。
- 送信者アカウントまたは受信者アカウントの各記号の後にサフィックス (EURUSD.r など) がある場合は、それを送信者アカウントのサフィックスまたは受信者アカウントのサフィックス (受信者アカウント設定の設定) に入力します (例: .r) 。
ローカルトレードコピー機EMAT4/5トラブルシューティングガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
ローカルトレードコピー機 EA MT4/5クイックセットアップビデオ：
重要！ 送信者アカウント側で入力される唯一の 2 つの設定は、以下のスクリーンショットで強調表示されているこれら 2 つです。 他のすべての設定は、受信者アカウント側で入力されます。 送信機アカウントの他の設定を変更しても意味がありません。
ローカルトレードコピー機 EA MT4 / 5設定/入力ガイド
設定/入力ガイドのパート 1 については、ここをクリックしてください: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745907
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. この設定により、送信側アカウントと受信側アカウントの間で取引と注文がどのように処理されるかを決定できます。 次のオプションがあります: True: トランスミッタ口座の対応する元の取引/注文がクローズまたは削除された直後に、レシーバ口座のコピーされた市場取引および未決注文を自動的にクローズまたは削除します。 False: 対応する送信側の取引/注文がクローズまたは削除された後でも、受信側の取引/注文はオープンまたは保留のままになります。 市場取引のみに当てはまります: レシーバーの市場取引は、対応するトランスミッターのポジションもその時点で市場取引である場合にのみクローズされます。 未決注文のみに True: レシーバーの未決注文は、その時点で対応するトランスミッターのポジションも未決注文である場合にのみ削除されます。 同じ取引/注文タイプの場合に当てはまります: 送信側の市場取引がクローズされると、それが市場取引でもある場合、受信側口座の対応するポジションもクローズされます。 同様に、トランスミッターの未決注文が削除されると、対応するレシーバーのポジションも未決注文である場合には削除されます。 ただし、レシーバーのポジションが異なる場合（たとえば、成行取引と未決注文）、影響を受けません。
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Closure Delay in Seconds: トランスミッターからレシーバーへの各取引のクローズを、指定した秒数だけ遅らせます。 5 のように単一の値を入力するか、 5,20 のように範囲を入力して 5 秒から 20 秒の間でランダムに遅延させることができます。送信元と受信元のブローカーが異なるタイムゾーンで運営されている場合は、上記の「 Transmitter Server Offset Hours 」設定を適切に調整してください。
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Closure Better Price: レシーバーの取引をトランスミッターの取引と同じ価格、より良い価格、または悪い価格でクローズするオプションを有効または無効にします。下記の設定に基づきます。警告：このオプションを有効にすると、市場が急激に逆行した場合にクローズを逃し、レシーバーの取引が開いたまま放置される可能性があります。
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Closure Better Price Difference in Points: レシーバー口座でコピー取引をクローズする前に、どれだけ価格が良くなる必要があるかを設定します。値が 0 の場合、取引はトランスミッターと同じ価格またはそれより良い価格でクローズされます（買いの場合は高く、売りの場合は低く）。値が 50 の場合、買いは 50 ポイント高く、売りは 50 ポイント低くクローズされます。負の値では、レシーバー取引がその利益レベルに達したときにクローズされます。例えば -50 の場合、買いは 50 ポイント低く、売りは 50 ポイント高くクローズされます。シンボルごとに異なる値を指定することも可能で、形式は 10,GBPUSD-20,USDJPY30 です。レシーバー口座でシンボルのサフィックス（例 : .r ）を使用している場合は、適切に含めてください : 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 。
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Reopen Closed Copied Trades: 対応するトランスミッターの取引 / 注文がまだ開いている場合に、レシーバーでクローズされた取引 / 注文を再オープンするかどうか、またその方法を制御します。 False の場合は再オープンしません。 Instantly の場合、クローズ直後に再オープンします。 At Open Price or Better の場合、市場価格がトランスミッターのオープン価格に達するか、それを上回った場合のみ再オープンします（ Better Price 設定に従う）。 At a Specific Time の場合、下記で指定された時間に再オープンします（トランスミッター取引がまだ開いている場合に限る）。
- Reopen Closed Copied Trades Time: HH:MM 形式で、レシーバーのクローズ済み取引 / 注文を再オープンする正確な時間を指定します（対応するトランスミッター取引 / 注文がまだ開いている場合）。
- Apply Partial Closure: True/false. この設定が true の場合、受信側のコピーされた取引に部分的な閉鎖が正常に適用されます。false の場合は適用されません。
- Close Transmitter if Receiver is Closed: レシーバーの取引 / 注文がクローズされたときに、トランスミッターの元取引 / 注文をクローズするオプションを有効または無効にします。 重要：この設定は Local Trade Copier EA のトランスミッター側で構成する必要があります。
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: 仮想/非表示のテイク プロフィット、ストップ ロス レベル、ブレーク イーブン、トレーリング ストップ ロス レベルをコピーされたすべてのレシーバー注文/トレードに使用するオプションの真/偽。 仮想レベルを使用する場合、これらはブローカーと市場には表示されません。
- Show Virtual Levels on Chart: 仮想テイク プロフィットとストップ ロス レベルをチャートに表示するオプションの真/偽。 真の場合、仮想テイク プロフィット レベルはライム色の線でチャートに表示され、仮想ストップ ロス レベルはサーモン色の線でチャートに表示されます。 両方の仮想レベル ラインには、マウス ホバー時の取引の利益/損失の値も表示されます。 注意: 仮想レベルは、EA が接続されているチャートにのみ表示されます。これは、EA が接続されているチャート以外のチャートに線を引くことができないためです。
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. ポイントが選択されている場合、EA は TP/SL/BE およびトレーリング SL 設定を受信者のコピーされたトレード イン ポイントに適用します。 マネーが選択されている場合、EA は TP/SL/BE およびトレーリング SL 設定を受信者のコピーされた金銭の取引に適用します。
- Take Profit in Points: ポイント単位のテイク プロフィット レベル。レシーバー アカウントで EA によって開かれたコピーされたすべてのトレードに適用されます。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false の場合にのみ適用されます。
- Stop Loss in Points: ポイント単位のストップ ロス レベル。レシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引に適用されます。 この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Break Even Profit in Points: EA がストップ ロス レベルをブレーク イーブンに移動するレシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のポイント単位の利益レベル。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Start in Points: EA が受信側アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のストップロスを追跡し始めるポイントのレベル。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Stop in Points: 受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のポイント単位のトレーリング ストップ ロス距離。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Step in Points: トレイリング ストップ ロス ステップは、レシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のポイントです。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Take Profit in Money: 受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引に適用される金銭のテイク プロフィット レベル。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false の場合にのみ適用されます。
- Stop Loss in Money: 受信側アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引に適用されるお金のストップ ロス レベル。 この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Break Even Profit in Money: 受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のお金での利益レベル。EA はストップ ロス レベルをブレーク イーブンに移動します。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Start in Money: EA が受信側アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のストップロスを追跡し始める金額のレベル。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Stop in Money: 受信側アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のトレーリング ストップ ロスの金額の距離。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
- Trailing Step in Money: トレーリング ストップ ロス ステップは、レシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の金額です。 この設定は、上記の Copy Take Profit=false および Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: テイクプロフィットは、取引のリスク/報酬比率に基づいて、受信者のコピーされた取引に適用できます。 この設定を機能させるには、テイク プロフィットのコピーを無効にし、ポイントとマネーのテイク プロフィットを 0 に設定する必要があります。 100ポイント、適用されたレシーバーテイクプロフィットレベルは200ポイントになります。 リスク/報酬比率が 0.5 に設定されている場合、100 ポイントのストップ ロスは 50 ポイントのレシーバーのテイク プロフィット レベルになります。
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Partial Closure Take Profit % 1: EA が部分的にすべての受信者のコピーされた取引を閉じるテイク プロフィット距離のパーセンテージ。 たとえば、テイク プロフィットが 100 ポイントで、この設定に 30 が挿入されている場合、30 ポイントのテイク プロフィット レベルに達すると、EA は部分的に取引を終了します。
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Partial Closure TP Lot Size % 1: 上記の部分決済テイク プロフィット % 1 レベルに達したときに、EA によって部分決済される取引の初期ロット サイズのパーセンテージ。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、0.30 ロットになります。 残りの 0.70 ロットの取引は継続されます。
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Partial Closure Take Profit % 2: EA が部分的にすべての受信者のコピーされた取引を閉じるテイク プロフィット距離のパーセンテージ。 たとえば、テイク プロフィットが 100 ポイントで、この設定に 50 が挿入されている場合、EA は 50 ポイントのテイク プロフィット レベルに達すると部分的に取引を終了します。
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Partial Closure TP Lot Size % 2: 上記の部分決済テイク プロフィット % 2 レベルに達したときに、EA によって部分決済される取引の初期ロット サイズのパーセンテージ。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、さらに 0.30 ロットがクローズされます。 残りの 0.40 ロットの取引は継続されます。
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Partial Closure Take Profit % 3: EA が部分的にすべての受信者のコピーされた取引を閉じるテイク プロフィット距離のパーセンテージ。 たとえば、テイク プロフィットが 100 ポイントで、この設定に 70 が挿入されている場合、70 ポイントのテイク プロフィット レベルに達すると、EA は部分的に取引を終了します。
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Partial Closure TP Lot Size % 3: 上記の部分決済テイク プロフィット % 3 レベルに達したときに、EA によって部分決済される取引の初期ロット サイズのパーセンテージ。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、余分な 0.30 ロットがクローズされます。 残りの 0.10 ロットの取引は継続されます。
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Partial Closure Stop Loss % 1: EA が受信者がコピーしたすべての取引を部分的に決済するストップ ロス距離のパーセンテージ。 たとえば、ストップ ロスが 100 ポイントで、この設定に 30 が挿入されている場合、30 ポイントのストップ ロス レベルに達すると、EA は部分的に取引を終了します。
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Partial Closure SL Lot Size % 1: 上記の部分閉鎖ストップ ロス % 1 レベルに達したときに、EA によって部分的に閉鎖される取引の初期ロット サイズの割合。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、0.30 ロットになります。 残りの 0.70 ロットの取引は継続されます。
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Partial Closure Stop Loss % 2: EA が受信者がコピーしたすべての取引を部分的に決済するストップ ロス距離のパーセンテージ。 たとえば、ストップ ロスが 100 ポイントで、この設定に 50 が挿入されている場合、50 ポイントのストップ ロス レベルに達すると、EA は部分的に取引を終了します。
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Partial Closure SL Lot Size % 2: 上記の部分閉鎖ストップ ロス % 2 レベルに達したときに、EA によって部分的に閉鎖される取引の初期ロット サイズの割合。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、さらに 0.30 ロットがクローズされます。 残りの 0.40 ロットの取引は継続されます。
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Partial Closure Stop Loss % 3: EA が受信者がコピーしたすべての取引を部分的に決済するストップ ロス距離のパーセンテージ。 たとえば、ストップ ロスが 100 ポイントで、この設定に 70 が挿入されている場合、70 ポイントのストップ ロス レベルに達すると、EA は部分的に取引を終了します。
- Partial Closure SL Lot Size % 3: 上記の部分閉鎖ストップ ロス % 3 レベルに達したときに、EA によって部分的に閉鎖される取引の初期ロット サイズの割合。 たとえば、初期ロットのオープン取引が 1 つあり、この設定に 30 が挿入されている場合、EA はその 30% を部分的にクローズするため、余分な 0.30 ロットがクローズされます。 残りの 0.10 ロットの取引は継続されます。
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. この設定により、ユーザーは、レシーバー口座にコピーされたすべての市場取引が自動的に終了する日を指定できます。 「毎日」を選択した場合、コピーされたすべての市場取引は、毎日以下の指定時刻に閉じられます。
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. この設定は、レシーバー口座でコピーされたすべての市場取引が終了する時刻を決定します。 時刻は、時と分を示す 00:00 形式で指定する必要があります (たとえば、午前 9 時 30 分の場合は 09:30、午後 6 時 30 分の場合は 18:30)。 時間は受信者のサーバーのタイムゾーン (MT4/5 >> 表示 >> マーケットウォッチ時間) に基づいて入力する必要があることに注意してください。
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. この設定により、ユーザーは、受信側アカウントにコピーされたすべての未決注文が自動的に削除される日を指定できます。 「毎日」を選択した場合、コピーされたすべての未決注文は、毎日以下の指定時刻に削除されます。
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. この設定は、受信側アカウントにコピーされたすべての未決注文が削除される時刻を決定します。 時刻は、時と分を示す 00:00 形式で指定する必要があります (たとえば、午前 9 時 30 分の場合は 09:30、午後 6 時 30 分の場合は 18:30)。 時間は受信者のサーバーのタイムゾーン (MT4/5 >> 表示 >> マーケットウォッチ時間) に基づいて入力する必要があることに注意してください。
- Close Copied Trades in Minutes: この設定では、コピーされた各市場取引が受信者に対して自動的にクローズされるまでの分数を指定できます。 たとえば、この設定に 120 を入力すると、コピーされたすべての市場取引はコピーされてから 2 時間後に閉じられます。 この設定はコピーされた未決注文には適用されないことに注意してください。
- Use Basket Take Profit %: Basket Take Profit %オプションの真/偽。
- Basket Take Profit %: EA がこれらのポジションをクローズする受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高の % でのテイク プロフィット レベル (小数が利用可能)。
- Use Basket Stop Loss %: Basket Stop Loss %オプションの真/偽。
- Basket Stop Loss %: EA がこれらのポジションをクローズする受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高の % でのストップ ロス レベル (小数が利用可能)。*
- Use Basket Break Even %: Basket Break Even % オプションの True/False。
- Basket Break Even %: EA がストップ ロス レベルをブレーク イーブンに移動する、レシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高 (小数が利用可能) の利益レベル。*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Basket Trailing Stop Loss %オプションの真/偽。
- Basket Trailing Start %: EA がストップ ロス レベルを上向きに追跡し始める受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高の % での利益レベル (小数が利用可能)。
- Basket Trailing Stop %: 受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高の % でのトレーリング ストップ ロス レベル (小数が利用可能)。
- Basket Trailing Step %: EA がストップ ロス レベルを移動するレシーバー アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の残高の % でのトレーリング ステップ レベル (小数が利用可能)。
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Use Basket Take Profit in Money: Basket Take Profit in Money オプションの真/偽。
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Basket Take Profit in Money: アカウント通貨でのテイク プロフィット レベル (小数が利用可能)、EA がそれらのポジションをクローズする受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の組み合わせ。*
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Use Basket Stop Loss in Money: バスケット ストップ ロス イン マネー オプションの真/偽。
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Basket Stop Loss in Money: EA がこれらのポジションをクローズする受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のアカウント通貨 (小数が利用可能) のストップ ロス レベル。
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Use Basket Break Even in Money: Basket Break Even in Money オプションの真/偽。
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Basket Break Even in Money: EA がストップ ロス レベルをブレーク イーブンに移動する受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引のアカウント通貨 (小数が利用可能) での利益レベル。*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Basket Trailing Stop Loss in Money オプションの真/偽。
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Basket Trailing Start in Money: アカウント通貨での利益レベル (小数が利用可能)、EA がストップ ロス レベルを上向きに追跡し始める受信者アカウントで EA によって開かれたすべてのコピーされた取引の組み合わせ。
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Basket Trailing Stop in Money: アカウント通貨でのトレーリング ストップ ロス レベル (小数が利用可能)。これに達すると、EA はこれらのポジションをクローズします。*
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Basket Trailing Step in Money: EA がストップ ロス レベルを移動する口座通貨 (小数が利用可能) のトレーリング ステップ レベル。
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) 「平均ポイントでのバスケット利確」機能を有効または無効にします。 true に設定すると、全取引の平均利益が指定ポイント数に達した時点で、レシーバーはすべてのコピー取引 / 注文を決済します。
- Basket Take Profit in Average Points: すべてのコピー取引の平均利益目標（小数可）を定義します。すべての未決済取引の平均結果がこの値に達すると、レシーバーはすべてのポジションを決済します。例： 3 つの取引が +40 、 +70 、 -20 ポイントの場合、平均は (40+70-20)/3=30 です。「平均ポイントでのバスケット利確」が 30 に設定されている場合、レシーバーはすべてを決済します。
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) 「平均ポイントでのバスケット損切り」機能を有効または無効にします。 true に設定すると、全取引の平均損失が指定ポイント数に達した時点で、レシーバーはすべてのコピー取引 / 注文を決済します。
- Basket Stop Loss in Average Points: すべてのコピー取引における最大許容平均損失（小数可）を定義します。例： 3 つの取引が -40 、 -70 、 +20 ポイントの場合、平均は (40+70-20)/3=30 です。「平均ポイントでのバスケット損切り」が 30 に設定されている場合、レシーバーはすべてを決済します。
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) 「平均ポイントでのバスケット損益分岐」機能を有効または無効にします。 true に設定すると、指定利益水準に達した時点でレシーバーはバスケットの損切りを損益分岐点に移動します。
- Basket Break Even in Average Points: 指定利益水準（小数可）に達した時に、レシーバーがバスケット損切りを損益分岐点に移動する平均ポイント数を定義します。
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) 「平均ポイントでのバスケットトレーリングストップ」機能を有効または無効にします。 true に設定すると、指定利益水準に達した後、レシーバーはバスケット損切りのトレーリングを開始します。
- Basket Trailing Start in Average Points: レシーバーがバスケット損切りのトレーリングを開始する利益閾値（小数可）を指定します。
- Basket Trailing Stop in Average Points: バスケットトレーリングストップのレベル（小数可）を定義します。トレーリング中に平均ポイントがこのレベルまで下がった場合、レシーバーはすべてのコピー取引 / 注文を決済します。例： 3 つの取引が -40 、 -70 、 +20 ポイントの場合、平均は (40+70-20)/3=30 です。「バスケットトレーリングストップ」が 30 に設定されている場合、レシーバーはすべてを決済します。
- Basket Trailing Step in Average Points: 平均利益が増加するにつれて、レシーバーがトレーリングストップを上方に移動させるステップサイズ（小数可）を指定します。
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection:「Receiver Account Stop Loss Equity」または「Receiver Account Take Profit Equity」のレベルに達したときに、受信側にコピーされたすべての取引をクローズし、受信口座でのコピーを停止するオプションを有効または無効にします。緊急アカウント保護が作動し、コピーを再開したい場合は、EAが適用されているチャートを閉じ、新しいチャートを開き、EAを再度適用して受信側の設定を再構成する必要があります。
- Receiver Account Stop Loss Equity: EA が上記の緊急アカウント保護を開始する受信者アカウントの資産額。
- Receiver Account Take Profit Equity: EA がすべてのオープン取引をクローズし、コピーを無効にするレシーバー口座の資産額。 これは、現在の資本よりも高いレベルでなければなりません。
- Max Drawdown % from Balance High: この設定では、アカウントで受け入れることができる最大ドローダウン パーセンテージを設定できます。これに達すると、EA はすべての受信者のコピーされた取引をクローズし、コピーを無効にします。 最大ドローダウン率は、EA がアタッチされているため、アカウントの最高残高レベルから計算されます。 上記の [アカウント保護を使用] 設定が false の場合でも、この [残高上限からの最大ドローダウン %] 設定は機能します。
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. この設定では、レシーバー口座の 1 日の最大ドローダウン レベルを口座の残高または資本に基づいて計算するかどうかを選択できます。
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Maximum Daily Drawdown in %: この設定では、レシーバー口座で許容できる 1 日あたりの最大ドローダウン率を指定します。 このパーセンテージに達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 このパーセンテージは、前日の 23:59:59 におけるアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。
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Maximum Daily Drawdown in Money: この設定により、レシーバー口座で許容できる 1 日あたりの最大ドローダウン額を指定できます。 パーセンテージ設定と同様に、このドローダウン額に達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 ドローダウン額は、前日の23:59:59のアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. この設定により、レシーバー口座の 1 日の最大利益レベルを口座の残高または資本に基づいて計算するかどうかを選択できます。
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Maximum Daily Profit in %: この設定では、レシーバーアカウントの 1 日あたりの最大利益率を指定します。 このパーセンテージに達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 このパーセンテージは、前日の 23:59:59 におけるアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。
- Maximum Daily Profit in Money: この設定を使用すると、レシーバー口座で許容できる最大希望日利益額を指定できます。 パーセンテージ設定と同様に、この利益額に達すると、EA は受信側アカウントでコピーされたすべての取引を自動的にクローズし、翌日までコピーを一時停止します。 利益金額は、前日の23:59:59のアカウントの残高または資本に基づいて計算されます。 「現在の取引をコピー」設定が有効になっている場合、EA は、コピーの再開時に、オープンのままでまだレシーバーのアカウントにコピーされていないトランスミッターの取引もコピーします。 上記の「アカウント保護を使用する」設定が false に設定されている場合でも、この設定はアクティブのままであることに注意してください。 この保護を解除するには、MT4/5 → ツール → グローバル変数 → Ctrl + A → 削除 から受信側ターミナルのグローバル変数を削除し、その後送信側と受信側の両方のターミナルを再起動してコピー設定を再適用してください。 重要: コピーされた取引が開いている状態では実行しないでください。取引が管理されなくなります。
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: この設定により、トランスミッター口座の現在のドローダウンが指定されたレベルを超えた場合に、レシーバー口座への新しい取引のコピーを一時的に停止できます。 送信者アカウントのドローダウンがこの設定で設定された値を超えて改善されると、コピーが再開されます。 たとえば、「送信者のドローダウン %>=20 の場合コピーなし」の場合、送信者の現在のドローダウンが 20% を超えた場合、EA は受信者のアカウントへの新しい取引のコピーを停止します。 送信機のドローダウンが 20% を下回ると、コピーが再開されます。 この「送信機ドローダウン % の場合はコピー禁止」設定は、上記の「アカウント保護を使用する」設定が false の場合でも機能することに注意することが重要です。
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No Copying if Receiver Drawdown %>: この設定により、レシーバー口座の現在のドローダウンが指定されたレベルを超えた場合に、レシーバー口座への新しい取引のコピーを一時的に停止できます。 受信口座のドローダウンがこの設定で設定された値を超えて改善されると、コピーが再開されます。 たとえば、「レシーバー ドローダウン %>=20 の場合コピーなし」の場合、レシーバーの現在のドローダウンが 20% を超えた場合、EA はレシーバー アカウントへの新しい取引のコピーを停止します。 レシーバーのドローダウンが 20% を下回ると、コピーが再開されます。 この「受信者ドローダウン % の場合はコピー禁止」設定は、上記の「アカウント保護を使用する」設定が false の場合でも機能することに注意することが重要です。
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: この設定により、ユーザーは、送信側アカウントが特定のドローダウン レベルを経験した場合にのみ、送信側アカウントから受信側アカウントに元の取引をコピーできるようになります。 たとえば、「送信者のドローダウン %>=5 の場合のみコピー」の場合、受信者の口座は、送信者の口座のドローダウンが 5% を超えた後にのみ送信者の取引のコピーを開始します。 このしきい値に達すると、すべての送信者の取引がコピーされます。 その後、トランスミッターのドローダウンが 5% を下回った場合、トランスミッターのドローダウンが再び 5% を超えるまで、新しいトランスミッターの取引はコピーされません。 この [送信機ドローダウン % の場合のみコピー] 設定は、上記の [アカウント保護を使用する] 設定が false の場合でも機能することに注意することが重要です。
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: この設定により、ユーザーは、特定のシンボルに対するすべてのトランスミッター取引の合計ドローダウンが指定されたしきい値を超えた場合にのみ、各シンボルの取引をトランスミッター口座からレシーバー口座にコピーすることができます。 たとえば、「シンボルごとの送信者のドローダウン %>=2 の場合のみコピー」の場合、送信者のアカウント内のそのシンボルのすべての取引の合計ドローダウンが 2% を超えた場合にのみ、受信者のアカウントは各シンボルの送信者の取引のコピーを開始します。 この条件が満たされると、そのシンボルのすべての送信機取引がコピーされます。 その後、トランスミッター口座内のこれらのシンボル取引の合計ドローダウンが 2% を下回った場合、それらのシンボル取引の合計ドローダウンが再び 2% を超えるまで、そのシンボルの新しいトランスミッター取引はコピーされません。 この [シンボルごとの送信機ドローダウン % の場合のみコピー] 設定は、上記の [アカウント保護を使用する] 設定が false の場合でも機能することに注意することが重要です。
Notification Settings
- Send Email Notification: 取引口座で新しい取引が開かれるたびに、電子メール アドレスに通知を受け取るオプションの正誤。 この通知には、コメント、日時、シンボル、価格、および適用された TP と SL レベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4/5 >> ツール >> オプション ターミナル ウィンドウの [電子メール] タブを設定する必要があります。 詳細については、Local Trade Copier EA MT4/5 インストール ガイドを参照してください。
- Send Push Notification: 取引口座で開かれた新しい元の取引またはコピー/乗算された取引ごとに、携帯電話またはタブレットにプッシュ通知を受け取るオプションの真/偽。 このプッシュ通知には、コメント、日付と時刻、シンボル、価格、および適用された TP と SL レベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4/5 >> ツール >> オプション ターミナル ウィンドウの [通知] タブを設定する必要があります。 詳細については、Local Trade Copier EA MT4/5 インストール ガイドを参照してください。
- Send Daily Notification: 以下の事前定義された時間に、日付と時刻、残高、資産、証拠金レベルなどのアカウントの基本的な詳細を含む毎日の通知を受け取るオプションの正誤。 これにより、シグナルサブスクリプションまたは取引している EA、開かれたコピー/乗算された取引、およびそれらの結果と連絡を取り合うことができます。
- Send Daily Notification Time: 00:00 形式の時刻 (0:00 00.00 0,00 または 0,00 のような時刻形式は機能しません。時刻は、形式 00:00 の間にコロンを含む 4 桁である必要があります)。 上記のように、アカウントの基本的な詳細が記載された電子メールおよび/またはプッシュ通知。 毎日多くの通知を受け取りたい場合は、この設定にカンマで区切って複数回入力できます。たとえば、00:00、12:00、20:00 です。
- Send Emergency Notification: エクイティが以下に設定された事前定義されたレベルを下回ったときに、日時、残高、エクイティ、証拠金レベルなどのアカウントの基本的な詳細を含む緊急メールおよび/またはプッシュ通知を受け取るオプションの正誤。
- Emergency Notification Equity: アカウントの通貨単位でのエクイティ レベル (たとえば、アカウントの通貨が $ の場合、1000 は $1000 です)。EA は、上記のアカウントの詳細を記載したメールまたはプッシュ通知を送信します。 この設定には、コンマで区切って複数のエクイティ レベルを指定できます。例: 6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: 送信機のアカウントで、一般的に使用されるすべての商品/ペアの前にドット以外のプレフィックスがある場合は、そのプレフィックスを使用しない他のブローカーに取引をコピーするために、問題なくここに配置する必要があります。 たとえば、ブローカーが mEURUSD シンボルを持っている場合、このフィールドに m を入力する必要があります。 この設定は、受信者アカウントでのみ入力する必要があります。 トランスミッタ アカウントの各シンボルの前にドット プレフィックスがある場合、特別な設定をしなくても、自動的にマッピングおよびコピーされます。 自動送信機プレフィックス マッピングは、メイン シンボルの前にドットがあるプレフィックス (r.EURUSD など) に対してのみ機能し、ecnEURUSD や +EURUSD などのプレフィックスに対しては機能しません。
- Suffix of the Transmitter Account: 送信機のアカウントで、一般的に使用されるすべての商品/ペアの末尾にドット以外の接尾辞が付いている場合、その接尾辞を使用しない他のブローカーに取引を問題なくコピーするために、ここにそれを配置する必要があります。 たとえば、ブローカーが EURUSDm シンボルを持っている場合、このフィールドに m を入力する必要があります。 この設定は、受信者アカウントでのみ入力する必要があります。 トランスミッタ アカウントの各シンボルの末尾にドット サフィックスがある場合、特別な設定をしなくても自動的にマッピングおよびコピーされます。 自動送信機サフィックス マッピングは、EURUSD.r などのメイン シンボルの後にドットがあるサフィックスに対してのみ機能し、EURUSDecn や EURUSD+ などのサフィックスに対しては機能しません。
- Prefix of the Receiver Account: 受信者のアカウントに、一般的に使用されるすべての商品/ペアの前にプレフィックスがある場合、そのプレフィックスを使用しない他のブローカーからの取引を問題なくコピーするために、ここにそれを配置する必要があります。 たとえば、ブローカーが mEURUSD シンボルを持っている場合、このフィールドに m を入力する必要があります。 この設定は、受信者アカウントでのみ入力する必要があります。
- Suffix of the Receiver Account: 受信者のアカウントに、一般的に使用されるすべての商品/ペアの末尾にサフィックスがある場合、そのサフィックスを使用しない他のブローカーからの取引を問題なくコピーするために、ここにそれを配置する必要があります。 たとえば、ブローカーが EURUSD.r シンボルを持っている場合、このフィールドに .r を入力する必要があります。 この設定は、受信者アカウントでのみ入力する必要があります。
- Special Symbol 1-30: たとえば、送信者アカウントが米国株式市場 S&P 指数の US500 シンボルを使用し、受信者アカウントが同じ指数の SPX500 シンボルを使用している場合、送信者アカウントから受信者アカウントにコピーするには、このフィールドに US500,SPX500 を入力する必要があります。 問題なく。 トランスミッターとレシーバーのシンボルは、MT4/5 >> 表示 >> マーケットウォッチ ウィンドウに書かれているのとまったく同じように書く必要があることに注意してください。小文字または大文字は非常に重要です。たとえば、シンボルが SPX500 で、spx500 と書くと、 うまくいかない。 上で説明したのと同じ方法で、30 個の特殊シンボルを設定できます。 この設定は、受信者のアカウントにのみ入力する必要があります。
*これらの設定/オプションは、スワップとコミッションを取り、バランスに対するエクイティとして計算されます考慮に入れます。
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ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT4デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ヒント：デモアカウントでLocal Trade Copier EA MT5デモバージョンをダウンロードして試すことができます：ここ
ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4/5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4/5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動します。 無料のデモ版は、デモ アカウントでのみ、一度に 4 時間完全に機能します。 試用期間をリセットするには、MT4/5 >> ツール >> グローバル変数 >> Control + A >> 削除に移動します。 この操作は重要ではないデモ口座でのみ実行し、チャレンジ プロップ ファーム口座では実行しないでください。
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