Руководство по установке и эксплуатации Local Trade Copier EA MT4/5





✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68950



✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68951





Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT4 на своем демо-счете: здесь

Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT5 на своем демо-счете: здесь





Вставьте загруженный бесплатный демонстрационный файл в папку MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts и перезапустите терминал.

Бесплатная демо-версия полностью функциональна в течение 4 часов, только на демо-счетах. Чтобы сбросить пробный период, перейдите в MT4/5 >> Инструменты >> Глобальные переменные >> Control + A >> Удалить. Пожалуйста, выполняйте это действие исключительно на некритическом демо-счете и воздержитесь от этого на сложном аккаунте компании.





Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по установке, прежде чем использовать свой Local Trade Copier EA MT4/5. В этом руководстве будут даны ответы на большинство ваших вопросов и проблем, но если вам все еще нужна поддержка, я всегда рад вам помочь. Страница профиля: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 Электронная почта: info@juvenille-emperor.com





Важный !!!

Вы должны установить Local Trade Copier EA MT4/5 через свою учетную запись MQL5, следуя приведенным ниже инструкциям для всех терминалов MT4/5, на которых вы хотите его использовать. Копирование/вставка файлов ex4/5 не будет работать для покупок на MQL5.com Market. Загрузите пользовательский терминал MT4/5 с веб-сайта вашего брокера и используйте его для входа в свой торговый счет. Не используйте терминал МТ4/5 другого брокера для входа в свой торговый счет, это может повлиять на копирование! Не входите в другой торговый счет в своем терминале MT4/5, когда работает Local Trade Copier EA MT4/5, он перестанет копировать! Не используйте пароль инвестора для входа в аккаунт получателя, вы не сможете его скопировать. Если в вашей учетной записи отправителя или получателя есть суффикс после каждого символа (например, EURUSD.r), поместите его в: Суффикс учетной записи отправителя или Суффикс учетной записи получателя, установив (например, .r) в настройках учетной записи получателя.



Руководство по поиску и устранению неисправностей Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561



Как установить и настроить Local Trade Copier EA MT4/5 в первый раз

Сначала вам необходимо установить Local Trade Copier EA MT4/5 на все терминалы MT4/5, которые вы хотите использовать в качестве передатчика и приемника, следуя полному руководству по установке ниже, после шага 6. Помните, что вы должны установить Local Trade Copier EA MT4/5 через свою учетную запись MQL5 на всех терминалах MT4/5, на которых вы хотите его использовать. Копирование/вставка файлов ex4/5 не будет работать для покупок на MQL5.com Market.

Также имейте в виду, что вам нужно будет установить 2 терминала, один для учетной записи передатчика и один для приемника. Настоятельно рекомендуется загрузить пользовательский терминал MT4/5 с веб-сайта вашего брокера и использовать его для входа в свой торговый счет. Если вы используете терминал MT4/5 другого брокера, это может привести к путанице символов и другим проблемам! Если вы не знаете, как установить второй терминал MT4/5 того же брокера на свой компьютер или VPS, пожалуйста, внимательно посмотрите на гифку ниже. Вам необходимо выбрать другую папку назначения при установке терминала MT4/5.







Затем вам нужно будет выполнить настройку между терминалами передатчика и приемника, просмотрев видео быстрой настройки ниже. Если у какого-либо из ваших брокеров есть какой-либо суффикс после их символов, например, EURUSD.r или EURUSD+ посмотрите вторую часть видео после 1:30, в которой показана установка с суффиксами. Если, например, ваша учетная запись отправителя имеет символ EURUSD.r а ваша учетная запись получателя имеет символ EURUSD+ вам необходимо указать в настройках учетной записи получателя: Suffix of the Transmitter Account: .r Suffix of the Receiver Account: +



Если вы копируете какой-либо индекс или другой инструмент, который имеет другой символ в брокерах отправителя и получателя, вам нужно будет использовать настройку специального символа. Если, например, ваш символ передатчика — US500, а символ вашего приемника — SPX500, вам необходимо указать в настройках учетной записи приемника: Special Symbol 1: US500, SPX500











Если вы не можете копировать, проверьте вкладку «Эксперты» вашего принимающего терминала на наличие сообщений или ошибок. Если вы видите сообщение «недостаточно денег», это означает, что на вашем счете-получателе недостаточно свободной маржи для копирования этой конкретной сделки. Добавьте деньги на счет получателя или уменьшите желаемый размер лота.

Если вы видите сообщение «Торговля отключена», это означает, что торговля на вашем торговом счете вообще не включена, и вам необходимо связаться с вашим брокером и попросить его разрешить торговлю на вашем торговом счете.

Если вы видите сообщение «неизвестная ошибка», это означает, что ваш брокер не разрешает автоматическую торговлю или использование советников на вашем торговом счете. Обычно это происходит с некоторыми проп-фирмами.

Если у вас возникли проблемы, свяжитесь со мной, чтобы подключиться через Anydesk и помочь вам с настройкой. Вы также можете связаться со мной через мой профиль MQL5.com: https://www.mql5.com/ru/users/eleanna74 Полное руководство по установке читайте ниже.







Полное руководство по установке Копировальный аппарат местного торговца EA MT4/5





Чтобы купить Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 на MQL5.com Market, вам необходимо иметь учетную запись сообщества MQL5. Если у вас его нет, вы можете зарегистрироваться здесь: https://www.mql5.com/en/auth_register





1. Сначала убедитесь, что у вас есть необходимые для покупки средства на вашем MQL5-аккаунте, всегда проще платить с баланса MQL5, чем с помощью кредитной карты во время процедуры покупки.





2. Найдите советник Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 на сайте MQL5.com и откройте страницу его продукта.





3. Нажмите кнопку «Купить» или «Арендовать», чтобы продолжить покупку.





















4. Выберите способ оплаты и нажмите зеленую кнопку «Далее», чтобы продолжить платеж.





















5. После завершения платежа вам нужно будет открыть терминал MT4/5, чтобы загрузить и установить Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5.





6. Когда вы открываете свой терминал MT4/5, вы должны убедиться, что вы вошли в свою учетную запись MQL5, используя логин для своей учетной записи MQL5, а НЕ с помощью своей электронной почты, Facebook или любого другого. Например, мой логин - это последняя часть URL-адреса моего профиля, в моем случае: eleanna74, последняя часть: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74





7. Итак, откройте вкладку MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Сообщество и убедитесь, что вы вошли в систему, используя логин своей учетной записи MQL5.





















8. Затем спуститесь в окно терминала МТ4 и нажмите на вкладку «Рынок». В левой части вкладки «Маркет» нажмите «Куплено», а затем нажмите синюю кнопку «Установить» справа от продукта, который вы только что приобрели. Или для MT5 зайдите в окно Navigator и щелкните папку Market, а затем Purchases. Затем справа откроется окно «Покупки» со всеми вашими покупками, и вы сможете нажать кнопку «Установить» справа для продукта, который вы только что приобрели.

Примечание: Вам нужно будет повторить эту процедуру установки продукта на всех терминалах, которые вы хотите использовать с вашим Local Trade Copier EA MT4 / 5. Поэтому повторите последние шаги 6-8, чтобы ваш Local Trade Copier EA MT4 / 5 был доступен и готов к работе на всех терминалах, которые вы будете использовать для копирования.

























9. После установки вашего Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 вы можете настроить электронную почту и push-уведомления вашего терминала MT4/5, чтобы получать по электронной почте и / или push-уведомления о ваших копируемых / умноженных сделках, открытых Local Trade. Копировальный советник MT4/5 и / или ежедневные уведомления об основных деталях вашего торгового счета, таких как уровень баланса, средств и маржи. Кроме того, вы сможете получать экстренные уведомления, если баланс вашего счета упадет ниже, чем ваш заранее заданный уровень.





10. Итак, вы открываете MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> вкладку «Электронная почта» и вводите необходимые данные для своей электронной почты и сервера, чтобы получать уведомления по электронной почте. Ниже приведен пример необходимых сведений, а также список наиболее популярных провайдеров электронной почты и их настройки SMTP.

● В поле SMTP-сервер вам нужно ввести SMTP-адрес вашего почтового провайдера, вы можете увидеть большинство популярных провайдеров ниже.

● В поле для входа в SMTP укажите адрес электронной почты полностью, например: johnsmith@gmail.com.

● В поле пароля SMTP вам нужно ввести пароль своей электронной почты.

● В полях «От» и «Кому» введите свое полное имя через запятую, а затем еще раз свой адрес электронной почты, например: John Smith, johnsmith@gmail.com.

Список почтовых серверов SMTP: https://domar.com/pages/smtp_pop3_server





Gmail: smtp.gmail.com:465

Outlook-Hotmail: smtp-mail.outlook.com:587

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com:465

iCloud: smtp.mail.me.com:587

Mail.com: smtp.mail.com:465

Mail.ru: smtp.mail.ru:25

Zoho: smtp.zoho.com:465

Gmx.com: smtp.gmx.com:465





Устранение неполадок: Восстановление уведомлений по электронной почте (MT4/MT5)

Этап 1: Создание пароля приложения

Включите двухэтапную аутентификацию: Войдите в настройки безопасности вашей почты. Убедитесь, что Двухэтапная аутентификация включена (ВКЛ). Создайте пароль приложения: Найдите «Пароли приложений» в настройках вашего аккаунта. Назовите приложение: Выберите «Другое» и введите MetaTrader. Сохраните код: Нажмите «Создать». В желтом окне появится 16-значный код. Точно скопируйте этот код. Это ваш новый пароль для MetaTrader.

Этап 2: Настройка MetaTrader

Откройте настройки: В MT4/5 перейдите в Сервис > Настройки (или нажмите Ctrl+O). Перейдите на вкладку Почта: Выберите вкладку Почта и установите флажок Разрешить. Введите данные сервера: Сервер SMTP: smtp.gmail.com:587

SMTP логин: Ваш полный адрес электронной почты.

SMTP пароль: Вставьте 16-значный код, созданный на Этапе 1.

Этап 3: Тестирование

Нажмите кнопку Тест. Вкладка Журнал в окне Терминала должна показать: Email: 'Test message' has been sent .





















11. Чтобы настроить push-уведомления, откройте вкладку MT4/5 >> Инструменты >> Параметры >> Уведомления и введите номер MQL5 ID вашего мобильного устройства или планшета, чтобы получать push-уведомления на эти устройства. Вы можете найти эти коды MQL5 ID в своем мобильном приложении MT4/5, нажав «Настройки» >> «Сообщения».

Вы также можете найти свои идентификаторы MQL5 в профиле своего MQL5-аккаунта >> настройки >> безопасность.

















Если вы решите получать push-уведомления о своих транзакциях из настроек Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5, вам не следует устанавливать флажок «Уведомлять о торговых транзакциях», потому что в этом случае вы будете получать уведомления о транзакциях дважды.





















12. После того, как вы закончите настройку своих уведомлений, вы можете запустить свой Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 в работу. Итак, откройте любой терминал MT4/5 и любой график любого символа на любом таймфрейме, а затем с левой стороны вашего терминала MT4/5 в окне навигатора найдите приобретенный советник в параметрах рынка и перетащите его на диаграмму (или дважды щелкните по ней).





















13. Откроется окно настроек советника. В терминале MT4 вы нажимаете опцию «Разрешить торговлю в реальном времени» и «Разрешить изменение настроек сигналов» на вкладке «Общие» и нажимаете «ОК». В терминале MT5 вы ставите галочки Разрешить изменение настроек сигналов и Разрешить альтернативную торговлю и нажимаете ОК.

























14. Если вы собираетесь использовать опцию Self Copier, чтобы умножить размер лота сделок вашей подписки на сигнал на один и тот же торговый счет, щелкните вкладку Inputs советника Копировальный аппарат местной торговли и в первой настройке режима учетной записи выберите: Самокопировальный аппарат.





















15. Если вы не хотите увеличивать количество сделок по подписке на сигналы, а просто хотите скопировать свои сделки с одного или нескольких торговых счетов на один или несколько ваших торговых счетов между локальными терминалами MT4/5 (на том же компьютере с Windows или Windows VPS), просто выберите роль передатчика или получателя для торгового счета, на который вы загрузили Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5, в поле Account Mode.

Если торговый счет, на который вы загрузили советника, является учетной записью передатчика, вам не нужно ничего вводить в поле «Номер счета передатчика», но если это учетная запись получателя, вам необходимо указать номер счета передатчика в этом поле. поле. Если учетных записей передатчика несколько, вам необходимо указать их номер в этом поле в настройках учетной записи получателя, разделив их запятыми. Например, если ваша учетная запись Получателя будет получать / копировать сделки с 2 учетных записей Передатчика, вы должны указать их номера счетов, разделенные запятой: 123456,654321

Итак, вам необходимо прикрепить и настроить советникКопировальный аппарат местной торговли на каждом терминале MT4/5, с которого вы хотите копировать сделки и на который вы хотите копировать сделки, установив в каждом терминале роль, которую будет играть советник Local Trade Copier, а именно: Передатчик или приемник.





16. В разделе «Управление размером лота» вы выбираете способ копирования ваших сделок на ваш счет-получатель.





















Если выбрано None, советник не будет копировать сделки передатчика. Если выбран тот же размер лота, советник будет копировать сделки получателя с тем же размером лота, что и исходные сделки передатчика. Если выбран параметр «Фиксированный», советник будет копировать сделки отправителя на счет(а) получателя с фиксированным размером лота в соответствии с приведенной ниже настройкой «Фиксированный размер лота». Если выбран множитель, советник будет использовать указанную ниже настройку множителя для копирования сделок отправителя на счет(а) получателя. Если выбран «Множитель по балансу», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по балансу» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если баланс счета получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по балансу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000). Если выбран «Множитель по эквити», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по эквити» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если капитал счета-получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по капиталу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000). Если выбран параметр «Пропорционально по балансу», советник будет копировать сделки счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только балансу счета(-ов) получателя. Например, если баланс отправителя составляет 2000 долларов, а баланс получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота. Если выбран параметр «Пропорционально по капиталу», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только капиталу счета(-ов) получателя. Например, если эквити отправителя составляет 2000 долларов, а эквити получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота. Если выбран параметр «Пропорционально по свободной марже», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счета-получатели с размером лота, пропорционального только свободной марже счета-получателя. Например, если свободная маржа передатчика составляет 2000 долларов США, а свободная маржа получателя — 4000 долларов США, сделка передатчика объемом 0.10 лота будет скопирована как сделка объемом 0.20 лота на счет получателя. Если выбран Пропорциональный множитель по балансу, советник будет копировать сделки учетной записи отправителя на учетную запись(и) получателя с размером лота, пропорциональным балансу учетной записи получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по балансу, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0,20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение Пропорционального множителя по балансу изменено на 0.5, получатель размер лота будет 0.10 (0.20*0,5=0.10), и если значение пропорционального множителя по балансу изменить на 3, размер лота получателя будет 0.60 (0,20*3=0.60). Если выбран Пропорциональный множитель по средствам, советник скопирует сделки счета-отправителя на счет(а) получателя с размером лота, пропорциональным средствам счета-получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по средствам, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по средствам по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по умолчанию по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0.20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение пропорционального множителя по средствам изменено на 0.5, получатель размер лота будет равен 0.10 (0.20*0.5=0.10), и если значение пропорционального множителя по собственному капиталу изменить на 3, размер лота получателя будет равен 0.60 (0.20*3=0.60).

Если выбран риск на сделку в % от баланса, каждая сделка, скопированная получателем, будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять заданный пользователем процент от баланса счета в настройке ниже при достижении стоп-лосса. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт. Если выбран риск на сделку в % от средств, каждая скопированная сделка-получатель будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенный пользователем процент средств на счете в настройке ниже при достижении SL. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт. Если выбран «Риск на сделку в % от свободной маржи», каждая скопированная сделка получателя будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенный пользователем процент свободной маржи счета в настройках ниже при достижении SL. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание. Если SL исходной сделки передатчика изменен, SL скопированной сделки получателя также будет изменен, увеличивая или уменьшая первоначальный риск скопированной сделки получателя, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет изменен. будет закрыт. Если выбран параметр «Риск на сделку в деньгах», каждая сделка, скопированная получателем, будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенную пользователем сумму в валюте счета в настройках ниже при достижении стоп-лосса. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт. Если выбран размер лота на 1000 баланса, советник будет использовать указанную ниже настройку размера лота на 1000 баланса для расчета размера лота скопированных сделок получателя на основе баланса счета получателя. Например, если вставлен размер лота на 1000 для баланса=0.03, а баланс счета получателя составляет 10 000 долларов, размер лота всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота. Eсли выбран размер лота на 1000 средств, советник будет использовать указанный ниже параметр «Размер лота на 1000 средств» для расчета размера лота скопированных сделок-получателей на основе средств счета-получателя. Например, если размер лота на 1000 средств=0.03, а средства на счете-получателе составляют 10 000 долларов, размер лота для всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота. Наконец, если выбрана опция Specific Lot Size Sequence, Local Trade Copier EA MT4/5© применит заранее заданные размеры лотов из настройки Specific Lot Size Sequence ко всем скопированным сделкам на стороне получателя, включая как рыночные, так и отложенные ордера.











17. Если вы оставите остальные настройки без изменений, ваши скопированные сделки, открытые Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 на счет (а) получателя, будут немедленно закрыты, когда сделки на исходном счете (ах) передатчика будут закрыты. Для получения более подробной информации о входах / настройках советника внимательно прочтите файл входов: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745799





18. Затем, если вы хотите добавить максимальную защиту для своей учетной записи-получателя, перейдите в раздел Emergency Trade Management и установите для параметра Use Emergency Account Protection значение true и введите ниже уровня капитала вашей учетной записи, что вы хотели бы Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5, чтобы закрыть все открытые сделки и отключить копирование на счет-получатель, чтобы уберечь свой торговый счет от любых дальнейших потерь. Когда вы закончите с этим параметром, измените любые другие настройки, которые вы хотите, и нажмите OK.





















19. После того, как вы закроете окно советника, вы увидите печальное лицо (или красный знак в MT5) в правом верхнем углу вашего графика. Это означает, что ваш советник еще не торгует. Вам нужно нажать кнопку Auto (Algo) Trading, и сразу грустное лицо улыбнется (красный знак станет зеленым в MT5). Теперь ваш советник Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 работает, и вы можете видеть, как сделки с аккаунтов передатчика копируются в аккаунты получателя в соответствии с вашими настройками и требованиями.



































Важный! Единственные 2 настройки, которые заполняются на стороне учетной записи передатчика, выделены на скриншоте ниже. Все остальные настройки заполняются на стороне учетной записи получателя.













✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68950



✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68951





Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT4 на своем демо-счете: здесь

Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT5 на своем демо-счете: здесь





Вставьте загруженный бесплатный демонстрационный файл в папку MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts и перезапустите терминал.

Бесплатная демо-версия полностью функциональна в течение 4 часов, только на демо-счетах. Чтобы сбросить пробный период, перейдите в MT4/5 >> Инструменты >> Глобальные переменные >> Control + A >> Удалить. Пожалуйста, выполняйте это действие исключительно на некритическом демо-счете и воздержитесь от этого на сложном аккаунте компании.





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