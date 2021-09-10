Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам - Часть 1

✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68950
✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68951
Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT4 на своем демо-счете: здесь
Совет: Вы можете скачать и попробовать демо-версию Local Trade Copier EA MT5 на своем демо-счете: здесь
Вставьте загруженный бесплатный демонстрационный файл в папку MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts и перезапустите терминал. Бесплатная демо-версия полностью функциональна в течение 4 часов, только на демо-счетах. Чтобы сбросить пробный период, перейдите в MT4/5 >> Инструменты >> Глобальные переменные >> Control + A >> Удалить. Пожалуйста, выполняйте это действие исключительно на некритическом демо-счете и воздержитесь от этого на сложном аккаунте компании.
Руководство по поиску и устранению неисправностей Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Важный !!!
- Вы должны установить Local Trade Copier EA MT4/5 через свою учетную запись MQL5, следуя приведенным ниже инструкциям для всех терминалов MT4/5, на которых вы хотите его использовать. Копирование/вставка файлов ex4/5 не будет работать для покупок на MQL5.com Market.
- Загрузите пользовательский терминал MT4/5 с веб-сайта вашего брокера и используйте его для входа в свой торговый счет. Не используйте терминал МТ4/5 другого брокера для входа в свой торговый счет, это может повлиять на копирование!
- Не входите в другой торговый счет в своем терминале MT4/5, когда работает Local Trade Copier EA MT4/5, он перестанет копировать!
- Не используйте пароль инвестора для входа в аккаунт получателя, вы не сможете его скопировать.
- Если в вашей учетной записи отправителя или получателя есть суффикс после каждого символа (например, EURUSD.r), поместите его в: Суффикс учетной записи отправителя или Суффикс учетной записи получателя, установив (например, .r) в настройках учетной записи получателя.
Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Видео по быстрой настройке:
Важный! Единственные 2 настройки, которые заполняются на стороне учетной записи передатчика, выделены на скриншоте ниже. Все остальные настройки заполняются на стороне учетной записи получателя.
Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Когда выбран Передатчик, советник будет использовать эту учетную запись в качестве передатчика (мастер-счета) для передачи сделок на другие счета. Если выбран Receiver, советник будет получать/копировать сделки с одного или нескольких счетов Transmitter. Если выбрано Self Copier, советник будет копировать/умножать сделки, открытые любыми советниками или введенные вручную на одном и том же торговом счете.
- Transmitter Account Number: Если выше выбран Receiver, здесь вы должны ввести номер учетной записи учетной записи Transmitter. Если учетных записей передатчика несколько, вы должны ввести их номера учетных записей через запятую, например: 123456,654321 (эта настройка имеет значение только для режима учетной записи получателя).
- Transmitter Comment: Этот параметр определяет комментарий, который будет отображаться в скопированных сделках на счёте получателя, и должен настраиваться только на стороне передатчика. Вы можете оставить его пустым, чтобы не добавлять комментарий, ввести собственный текст или использовать специальные символы для включения определённой информации о сделке. Используйте # для копирования комментария оригинальной сделки, @ для добавления номера тикета оригинальной сделки, % для добавления магического номера и & для добавления номера счёта передатчика. Эти символы можно комбинировать (#,@,%,&) для включения нескольких деталей в комментарий сделки на стороне получателя.
- Receiver Comment: Этот параметр управляет комментарием, который будет добавляться к каждой скопированной сделке на счёте получателя. Если оставить поле пустым, получатель отобразит комментарий, отправленный в настройке Transmitter Comment выше. Если это поле заполнено, оно полностью заменит комментарий передатчика. Этот параметр следует настраивать только на стороне получателя.
General Settings
- Magic Number: Магическое число, которое советник применяет ко всем открытым сделкам в целях управления. Не ставьте 0 в этом параметре!
- Magic Numbers to Copy: Эта настройка определяет магические номера сделок передатчика, которые будет копировать советник. Магические числа должны быть разделены запятыми. Например, ввод 3245,0 даст указание советнику копировать сделки с магическим номером 3245 и сделки вручную (которые по умолчанию обычно имеют магическое число 0). Если вы заключите магическое число в круглые скобки, например (14), советник скопирует все варианты магических чисел, включающие эту часть. Например, ввод 3245,(14),0 скопирует сделки с магическим номером 3245, любые сделки, содержащие «14» в их магическом номере (например, 214 или 3146), а также сделки, заключенные вручную. Кроме того, чтобы скопировать диапазон магических чисел, используйте формат «первый-последний». Например, 3245,100-200,0 будут копировать сделки с магическим номером 3245, сделки с магическими числами от 100 до 200 и сделки вручную.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: Максимальное количество магических чисел, которые могут быть скопированы одновременно (одновременно) на счета-получатели.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Это представляет собой максимальное количество различных магических чисел, которые могут присутствовать на счете-получателе, включая сделки, инициированные другими советниками или торговлю вручную. Этот параметр полезен, когда у вас есть несколько получателей в разных диаграммах в учетной записи получателя, каждый из которых имеет разные магические числа, но вы хотите скопировать только определенное их количество одновременно.
- Magic Numbers Not to Copy: Эта настройка определяет магические номера сделок передатчика, которые советник не будет копировать. Магические числа должны быть разделены запятыми. Например, ввод 3245,0 даст указание советнику не копировать сделки с магическим номером 3245 и сделки, совершаемые вручную (которые по умолчанию обычно имеют магическое число 0). Если вы заключаете магическое число в круглые скобки, например (14), советник не будет копировать все варианты магических чисел, включающие эту часть. Например, ввод 3245,(14),0 не приведет к копированию сделок с магическим номером 3245, любых сделок, содержащих «14» в их магическом номере (например, 214 или 3146), а также сделок, заключенных вручную. Кроме того, чтобы исключить копирование диапазона магических чисел, используйте формат «первый-последний». Например, 3245,100-200,0 не будет копировать сделки с магическим номером 3245, сделки с магическими номерами от 100 до 200 и сделки, заключенные вручную.
- Symbols to Copy: Символы получателя, разделенные запятой, которые советник скопирует только на счет получателя. Например, если вы поставите EURUSD,GBPUSD советник будет копировать только сделки EURUSD и GBPUSD. Если символы счетов-получателей имеют суффиксы, например «.r», эти суффиксы следует включить в этот параметр, например: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: Максимальное количество символов, которое можно скопировать одновременно (одновременно) на счета-получатели.
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Maximum Receiver Account Symbols: Это представляет собой максимальное количество различных символов, которые могут присутствовать на счете-получателе, включая сделки, инициированные другими советниками или торговлю вручную. Этот параметр полезен, когда у вас есть несколько получателей на разных графиках в учетной записи получателя, каждый из которых копирует разные символы, но вы хотите копировать только определенное их количество одновременно.
- Symbols Not to Copy: Символы получателя, разделенные запятой, которые советник не будет копировать на счет получателя. Например, если вы поставите EURUSD,GBPUSD советник не будет копировать сделки EURUSD и GBPUSD. Если символы счетов-получателей имеют суффиксы, например «.r», эти суффиксы следует включить в этот параметр, например: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Этот параметр определяет комментарии исходных сделок отправителя, которые советник будет копировать на учетную запись получателя. Комментарии должны быть разделены запятыми. Например, ввод «Эксперт 1, Эксперт 2» даст указание советнику копировать исходные сделки передатчика, только если комментарий имеет значение «Эксперт 1» или «Эксперт 2». Если вы заключите комментарий в круглые скобки, например (Эксперт), советник скопирует все варианты комментарии, которые включают эту часть. Например, ввод «Мастер» (Эксперт) скопирует сделки с комментарием «Мастер» и любые сделки, содержащие часть «Эксперт» в их комментарии (например, «Эксперт 12», «Эксперт 20», «Эксперт 35» и т. д.).
- Comments Not to Copy: Этот параметр определяет комментарии исходных сделок отправителя, которые советник не будет копировать на учетную запись получателя. Комментарии должны быть разделены запятыми. Например, если вы введете «Эксперт 1, Эксперт 2», советник не будет копировать исходные сделки передатчика, если комментарий имеет значение «Эксперт 1» или «Эксперт 2». Если вы заключаете комментарий в круглые скобки, например (Эксперт), советник не будет копировать все варианты. комментариев, которые включают эту часть. Например, ввод «Мастер» (Эксперт) не будет копировать сделки с комментарием «Мастер» и любые сделки, содержащие часть «Эксперт» в комментарии (например, «Эксперт 12», «Эксперт 20», «Эксперт 35» и т. д.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: Настройки времени копирования по умолчанию от 00:00:00 до 23:59:59 будут выполнять копирование в течение всего дня. Этот параметр позволяет исключить определенное время. Например, если вы хотите приостановить копирование на 1 час до и 1 час после 15:30, вы можете указать в этой настройке 00:00:00-14:30:00, 16:30:00-23:59:59 и Таким образом, советник будет копировать до 14:30, затем приостановит копирование до 16:30 и снова будет нормально копировать с 16:30 до полуночи. Можно вставить несколько таких строк времени. Если вы вообще не хотите копировать в определенный день, просто оставьте настройку пустой. Если вы установите Copy Current Trades=false ниже, сделки, которые были открыты на стороне отправителя вне часов копирования, не будут копироваться на счет получателя при возобновлении копирования.
- Transmitter Server Offset Hours: Используйте эту настройку, если у ваших брокеров-передатчиков и получателей разное время сервера Marketwatch и вы хотите использовать настройки «Копировать текущие сделки», «Копировать новые сделки», «Копировать срок действия в секундах» и «Копировать задержку в секундах» в приемнике. счет. Эта настройка определяет разницу во времени между временем MT4/5 >> View >> Marketwatch передатчика и временем сервера MT4/5 >> View >> Marketwatch получателя. Например, если время сервера Marketwatch передатчика равно 11:30:00, а время сервера Marketwatch получателя — 14:30:00, вам следует ввести -3 в эту настройку. И наоборот, если время сервера Marketwatch передатчика равно 14:30:00, а время сервера Marketwatch получателя — 11:30:00, вам следует ввести +3. Не забудьте заполнить эту настройку в настройках советника-приемника.
- Copy Long Trades: True/false для копирования длинных/покупающих сделок передатчика.
- Copy Short Trades: True/false для копирования коротких/продажных сделок передатчика.
- Copy Current Trades: True/false для копирования текущих/уже открытых сделок передатчика. Не забудьте установить для этого параметра значение «false», если вы не хотите копировать существующие сделки/ордера передатчика на сторону получателя во время первоначальной настройки передатчика-получателя. Отрегулируйте приведенную выше настройку «Transmitter Server Offset Hours» соответствующим образом, если вы установили в этой настройке значение «false», а ваши брокеры передатчика и приемника работают в разных часовых поясах.
- Copy New Trades: True/false для копирования новых сделок передатчика. Отрегулируйте приведенную выше настройку «Transmitter Server Offset Hours» соответствующим образом, если вы установили в этой настройке значение «false», а ваши брокеры передатчика и приемника работают в разных часовых поясах.
- Copy Take Profit: True/false для копирования уровня Take Profit сделок отправителя на сделки получателя.
- Take Profit Multiplier: Этот параметр позволяет вам увеличивать или уменьшать копируемые уровни TP сделок передатчика. Этот множитель по умолчанию равен 1, чтобы скопировать исходные уровни TP, но если пользователь установит, например, Take Profit Multiplier=1.5 скопированная сделка получателя увеличит применяемый уровень тейк-профита на 150%. Другими словами, TP передатчика на 100 точек будет скопирован как TP приемника на 150 точек.
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Add/Subtract Points in TP Level: С помощью этой настройки вы можете добавить или вычесть определенное количество пунктов в скопированных уровнях тейк-профита. Чтобы эта настройка работала, должен быть включен Copy Take Profit, а коэффициент Take Profit Multiplier=1. Например, если вы укажете 20 в этом параметре, тейк-профит передатчика в 100 пунктов будет скопирован как 120 пунктов на стороне приемника. Если вы укажете -30, уровень тейк-профита передатчика в 100 пунктов будет скопирован как 70 пунктов на стороне приемника.
- Copy Stop Loss: True/false для копирования уровня Stop Loss сделок передатчика на сделки приемника.
- Stop Loss Multiplier: Эта настройка позволяет вам увеличивать или уменьшать копируемые уровни SL сделок передатчика. Этот множитель по умолчанию равен 1, чтобы копировать исходные уровни стоп-лосса, но если пользователь установит, например, множитель стоп-лосса=2, скопированная сделка получателя повысит применяемый уровень стоп-лосса на 200%. Другими словами, SL передатчика на 200 точек будет скопирован как SL приемника на 400 точек.
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Add/Subtract Points in SL Level: С помощью этой настройки вы можете добавить или вычесть определенное количество пунктов в скопированных уровнях стоп-лосса. Чтобы этот параметр работал, должен быть включен параметр «Копировать стоп-лосс», а множитель стоп-лосса=1. Например, если вы укажете 20 в этом параметре, стоп-лосс передатчика в 100 пунктов будет скопирован как 120 пунктов на стороне приемника. Если вы укажете -30, уровень стоп-лосса передатчика в 100 пунктов будет скопирован как 70 пунктов на стороне приемника.
- Allow TP/SL Manual Change: True/false опции, позволяющей пользователю вручную изменять применяемые уровни TP/SL скопированных сделок получателя. Советник будет обновлять применяемые уровни TP/SL для сделок, скопированных получателем, до тех пор, пока пользователь не изменит их вручную. В тот момент, когда он/она это сделает, советник больше не будет обновлять их в соответствии с исходными сделками передатчика. Этот параметр применяется и к отложенным ордерам.
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Copy Market Trades: True/false для копирования рыночных сделок.
- Copy Pending Orders: True/false для копирования отложенных ордеров. Если false, советник будет копировать эти отложенные ордера только тогда, когда они сработают и откроются.
- Maximum Spread in Points: Задает максимальный допустимый спред для копирования сделок на счёт Получателя. Вы можете ввести одно значение, чтобы применить его ко всем символам, или указать отдельные лимиты для каждого символа: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. В этом примере сделки XAUUSD будут копироваться только при спреде 30 пунктов или меньше, BTCUSD — при спреде 1500 пунктов или меньше, а все остальные символы — при спреде 10 пунктов или меньше.
- Maximum Slippage in Points: Максимально допустимое проскальзывание на счете-получателе при копировании сделки.
- Maximum Copying Difference in Points: Максимально допустимая разница в цене между счетами отправителя и получателя при копировании сделки.
- Use Copying Expiration in Seconds: Параметр True/False для использования параметра Срок действия копирования в секундах ниже.
- Copying Expiration in Seconds: Максимально допустимая задержка в секундах при копировании сделки между счетами отправителя и получателя. Например, если вы поставили 60 в этой настройке и сделка, открытая на счете Отправителя, не была скопирована на счете Получателя в течение 60 секунд (по разным причинам отсутствует ликвидность или инструмент может быть вне его торговых часов, что-то обычное с товарами или индексами) он вообще не будет скопирован. Отрегулируйте указанную выше настройку «Transmitter Server Offset Hours» соответствующим образом, если ваши брокеры передатчика и приемника работают в разных часовых поясах.
- Copying Delay in Seconds: Задерживает копирование каждой сделки/ордера с передающего счёта на принимающий на указанное количество секунд. Можно ввести одно значение, например 5, или диапазон, например 5,20, чтобы применять случайную задержку от 5 до 20 секунд. При необходимости скорректируйте настройку «Transmitter Server Offset Hours» выше, если брокеры передающего и принимающего терминалов работают в разных часовых поясах.
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Retry Attempts in Seconds: Указывает интервал, через который принимающий счёт повторяет попытку копирования сделки, если она не удалась (из-за закрытого рынка, недостатка средств или других причин). Значение по умолчанию — 60 секунд, чтобы избежать чрезмерных записей в журнал во время длительных периодов неудач.
- Better Price: Включает или отключает копирование сделок передающего счёта на принимающий по более выгодной, менее выгодной или той же цене, в зависимости от вашей конфигурации в настройке ниже. Предупреждение: включение этой опции может привести к тому, что сделка передающего счёта вообще не будет скопирована, если рынок быстро движется против вас.
- Better Price Difference in Points: Регулирует цену, по которой сделки/ордера открываются на принимающем счёте. Значение 0 копирует по той же цене или ниже для покупки и выше для продажи. Значение 50 откроет покупку на 50 пунктов ниже и продажу на 50 пунктов выше. Отрицательное значение откроет сделку, когда сделка передающего счёта достигнет соответствующего уровня прибыли, например -50 откроет покупку на 50 пунктов выше и продажу на 50 пунктов ниже. Можно также указать разные значения для каждого символа в формате 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Если на принимающем счёте используются суффиксы символов (например, .r), укажите их, например 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: True/false для обратного копирования сделок передатчика. Если это так, то советник откроет сделку на продажу/короткую продажу на счете(ах) получателя для каждого длинного/покупающего счета на счете(ах) отправителя и наоборот.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Если установлено значение false, советник будет копировать исходные уровни TP/SL сделки передатчика в обычном режиме копирования. При обратном копировании, если сделка передатчика на покупку открывается с TP в 100 пунктов и SL в 200 пунктов, противоположная сделка приемника будет скопирована с SL в 100 пунктов и TP в 200 пунктов, чтобы обеспечить одновременное закрытие обеих сделок. Если установлено значение true, советник будет корректировать уровни TP/SL на основе различий в цене открытия. Например, если сделка на покупку передатчика по цене 1.08700 с TP 1.08900 и SL 1.08500 копируется на сторону получателя по 1.08720, TP будет 1.08920, а SL будет 1.08520. Эта настройка применима как к обычному, так и к обратному копированию.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Эта настройка ограничивает копирование рыночных сделок или отложенных ордеров с одинаковым символом и направлением в зависимости от их близости друг к другу. Его цель — предотвратить дублирование многочисленных и близко расположенных сделок/ордеров, использующих один и тот же символ и направление. Например, если вы установите «Минимальное расстояние в пунктах для сделок/ордеров одного и того же символа/направления: 100», советник будет копировать сделки/ордера одного и того же символа и направления только в том случае, если они находятся на расстоянии не менее 100 пунктов друг от друга. Например, если сделка на покупку EURUSD копируется по цене 1.09500, а отложенный стоп-ордер на покупку EURUSD размещен на счете-передатчике по цене 1.09570, он не будет скопирован на сторону получателя. Это связано с тем, что расстояние между отложенным ордером и уже скопированной сделкой на покупку EURUSD составляет 70 пунктов, что меньше указанного в этой настройке порога в 100 пунктов.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Этот параметр имеет значение только для учетных записей получателя.
Если выбрано None, советник не будет копировать сделки передатчика.
Если выбран тот же размер лота, советник будет копировать сделки получателя с тем же размером лота, что и исходные сделки передатчика.
Если выбран параметр «Фиксированный», советник будет копировать сделки отправителя на счет(а) получателя с фиксированным размером лота в соответствии с приведенной ниже настройкой «Фиксированный размер лота».
Если выбран множитель, советник будет использовать указанную ниже настройку множителя для копирования сделок отправителя на счет(а) получателя.
Если выбран «Множитель по балансу», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по балансу» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если баланс счета получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по балансу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).
Если выбран «Множитель по эквити», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по эквити» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если капитал счета-получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по капиталу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).
Если выбран параметр «Пропорционально по балансу», советник будет копировать сделки счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только балансу счета(-ов) получателя. Например, если баланс отправителя составляет 2000 долларов, а баланс получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота.
Если выбран параметр «Пропорционально по капиталу», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только капиталу счета(-ов) получателя. Например, если эквити отправителя составляет 2000 долларов, а эквити получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота.
Если выбран параметр «Пропорционально по свободной марже», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счета-получатели с размером лота, пропорционального только свободной марже счета-получателя. Например, если свободная маржа передатчика составляет 2000 долларов США, а свободная маржа получателя — 4000 долларов США, сделка передатчика объемом 0.10 лота будет скопирована как сделка объемом 0.20 лота на счет получателя.
Если выбран Пропорциональный множитель по балансу, советник будет копировать сделки учетной записи отправителя на учетную запись(и) получателя с размером лота, пропорциональным балансу учетной записи получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по балансу, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0,20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение Пропорционального множителя по балансу изменено на 0.5, получатель размер лота будет 0.10 (0.20*0,5=0.10), и если значение пропорционального множителя по балансу изменить на 3, размер лота получателя будет 0.60 (0,20*3=0.60).
Если выбран Пропорциональный множитель по средствам, советник скопирует сделки счета-отправителя на счет(а) получателя с размером лота, пропорциональным средствам счета-получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по средствам, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по средствам по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по умолчанию по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0.20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение пропорционального множителя по средствам изменено на 0.5, получатель размер лота будет равен 0.10 (0.20*0.5=0.10), и если значение пропорционального множителя по собственному капиталу изменить на 3, размер лота получателя будет равен 0.60 (0.20*3=0.60).
Если выбран риск на сделку в % от баланса, каждая сделка, скопированная получателем, будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять заданный пользователем процент от баланса счета в настройке ниже при достижении стоп-лосса. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт.
Если выбран риск на сделку в % от средств, каждая скопированная сделка-получатель будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенный пользователем процент средств на счете в настройке ниже при достижении SL. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт.
Если выбран «Риск на сделку в % от свободной маржи», каждая скопированная сделка получателя будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенный пользователем процент свободной маржи счета в настройках ниже при достижении SL. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание. Если SL исходной сделки передатчика изменен, SL скопированной сделки получателя также будет изменен, увеличивая или уменьшая первоначальный риск скопированной сделки получателя, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет изменен. будет закрыт.
Если выбран параметр «Риск на сделку в деньгах», каждая сделка, скопированная получателем, будет иметь соответствующий размер лота, чтобы потерять определенную пользователем сумму в валюте счета в настройках ниже при достижении стоп-лосса. Этот тип размера лота можно использовать только для сделок, скопированных получателем, к которым применен стоп-лосс. Примечание: Если SL исходной сделки отправителя изменен, SL скопированной сделки приемника также будет изменен, увеличивая или уменьшая начальный риск скопированной сделки приемника, но если SL сделки передатчика удаляется, SL скопированной сделки получателя будет закрыт.
Если выбран размер лота на 1000 баланса, советник будет использовать указанную ниже настройку размера лота на 1000 баланса для расчета размера лота скопированных сделок получателя на основе баланса счета получателя. Например, если вставлен размер лота на 1000 для баланса=0.03, а баланс счета получателя составляет 10 000 долларов, размер лота всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота.
Eсли выбран размер лота на 1000 средств, советник будет использовать указанный ниже параметр «Размер лота на 1000 средств» для расчета размера лота скопированных сделок-получателей на основе средств счета-получателя. Например, если размер лота на 1000 средств=0.03, а средства на счете-получателе составляют 10 000 долларов, размер лота для всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота.
Наконец, если выбрана опция Specific Lot Size Sequence, Local Trade Copier EA MT4/5© применит заранее заданные размеры лотов из настройки Specific Lot Size Sequence ко всем скопированным сделкам на стороне получателя, включая как рыночные, так и отложенные ордера.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Применяет корректировку к размеру лота передающей сделки, если выше выбрана опция Same Lot Size. Например, если ввести 0.02 и лот сделки на передатчике равен 0.06, на получателе он будет скопирован как 0.08. Если ввести -0.02, эта же сделка будет скопирована как 0.04.
- Fixed Lot Size: Фиксированный размер лота копируемых сделок на счет(а) получателя.
- Multiplier: Время, когда умноженная сделка, открытая советником, будет больше, чем исходная сделка передатчика. Например, если множитель равен 1.5, а сделка отправителя составляет 0.10 лота, сделка, скопированная получателем, будет равна 0.15 лота. Если множитель равен 2.0, а сделка отправителя составляет 0.22 лота, сделка, скопированная получателем, будет равна 0.44 лота.
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Multiplier by Balance: Сумма, которая будет использоваться для типа размера лота «Множитель по балансу», указанного выше. Например, если баланс счета получателя составляет 10 000 долларов США, а параметр «Множитель по балансу» равен 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).
- Multiplier by Equity: Сумма, которая будет использоваться для типа размера лота «Множитель по капиталу», указанного выше. Например, если капитал счета-получателя составляет 10 000 долларов США, а параметр «Множитель по капиталу» равен 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).
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Proportional Multiplier by Balance: Этот параметр будет применяться только в том случае, если в приведенном выше параметре «Тип размера лота» выбран параметр «Пропорциональный множитель по балансу». Значение пропорционального множителя по балансу по умолчанию равно 1, поэтому, если, например, значение по умолчанию пропорционального множителя по балансу=1 дает сделку с размером лота 0.20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение пропорционального множителя по балансу изменено на 0.5, размер лота получателя будет равен 0.10 (0.20*0.5=0.10), а если значение пропорционального множителя по балансу изменить на 3, размер лота получателя будет равен 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Этот параметр будет применяться только в том случае, если в приведенном выше параметре «Тип размера лота» выбран «Пропорциональный множитель по собственному капиталу». Значение Пропорционального множителя по средствам по умолчанию равно 1, поэтому, если, например, значение Пропорционального множителя по средствам по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0.20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение пропорционального множителя по средствам изменено на 0.5, размер лота получателя будет равен 0.10 (0.20*0.5=0.10), а если значение пропорционального множителя по собственному капиталу изменится на 3, размер лота получателя будет равен 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: Процент от баланса счета, который будет подвергаться риску по каждой скопированной сделке получателя, если Тип размера лота=Риск на сделку в % от Баланса выше.
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Risk per Trade in % of Equity: Процент средств на счете, который будет подвергаться риску в каждой сделке, скопированной получателем, если Тип размера лота=Риск на сделку в % от капитала, указанный выше.
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Risk per Trade in % of Free Margin: Процент свободной маржи счета, которой будет подвергнут риск в каждой скопированной сделке получателя, если тип размера лота = риск на сделку в % от свободной маржи, указанной выше.
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Risk per Trade in Money: Денежные средства в валюте счета, которые будут подвергаться риску в каждой сделке, скопированной получателем, если Тип размера лота=Риск на сделку в деньгах выше.
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Lot Size per 1000 of Balance: Размер лота, который будет использоваться для расчета размера лота на 1000 балансового типа размера лота. Например, если в этот параметр вставлен Размер лота на 1000 или Баланс=0.03, а баланс счета получателя составляет 10 000 долларов США, размер лота всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота.
- Lot Size per 1000 of Equity: Размер лота, который будет использоваться для расчета размера лота на 1000 типа размера лота капитала. Например, если в этот параметр вставлен размер лота на 1000 средств=0.03, а средства на счете-получателе составляют 10 000 долларов, размер лота для всех сделок, скопированных получателем, будет равен 0.30 лота.
- Specific Lot Size Sequence: Определяет последовательность размеров лотов (разделённых запятыми), которые будут применяться к скопированным сделкам всех символов, включая рыночные и отложенные ордера. Например: 0.01,0.03,0.06,0.09 скопирует первую сделку с лотом 0.01, вторую с 0.03 и так далее; последнее значение используется для всех следующих сделок. Добавление ,0 в конец (например: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) остановит копирование после четвёртой сделки. Примечание: Как только слот использован, он больше не используется повторно, даже если сделка была закрыта. Последовательность сбрасывается каждый раз, когда все сделки передатчика закрыты. Если вы хотите применить отдельную последовательность на нескольких приемниках, назначьте каждому из них разный магический номер.
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Automatic Split of Copied Trades: Опция True/False для автоматического разделения скопированных сделок получателя, когда размер копируемого лота превышает максимальный объем, разрешенный для конкретного символа/инструмента. Например, если на стороне получателя будет открыта сделка BTCUSD объемом 25 лотов, а максимальный объем BTCUSD на счете получателя составляет 10 лотов, советник Local Trade Copier EA MT4/5© получателя разделит ее на две части по 10 лотов. Сделки BTCUSD объемом 5 лотов и одна сделка BTCUSD объемом 5 лотов, чтобы соблюдать ограничение максимального объема.
- Split Copied Trades in Parts: С помощью этой настройки вы можете копировать сделки, скопированные получателем, во многих частях размера лота, преодолевая ограничения брокеров в этой области. Если у вашего брокера небольшой максимальный размер лота или рыночная ликвидность низкая, и вы не можете открывать крупные сделки с их первоначальным размером лота, вы можете разделить скопированные сделки получателя на более мелкие части. Если, например, Split Copied Trades in Parts=3, сделка отправителя объемом 1 лот с настройкой размера лота Multiplier=1 на стороне получателя будет скопирована как три сделки 0.33, 0.33 и 0.34.
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Split Copied Trades in Parts of: Этот параметр позволяет вам разделить сделки, скопированные вашим получателем, на более мелкие части, каждая из которых меньше определенного размера лота, в соответствии с любыми ограничениями, налагаемыми вашим брокером, обычно применимыми к проп-компаниям, в отношении максимального размера лота для открытых сделок на вашем счете-получателе. Например, если вы введете 0.15 в эту настройку и сделка объемом 0.7 лота будет скопирована на счет получателя, она будет скопирована как четыре сделки по 0.15 лота и одна сделка по 0.1 лота. Любое ненулевое значение, введенное в этот параметр, будет иметь приоритет над любым другим параметром в опции «Разделить скопированные сделки на части» выше.
- Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Эта настройка позволяет применять разные фиксированные размеры лота к различным символам, тем самым отменяя универсальный фиксированный размер лота, указанный в настройках приемника. Например, если фиксированный размер лота 0.2 установлен повсеместно и вы вводите EURUSD0.15,GBPUSD0.3 в этой настройке, скопированные сделки для EURUSD будут использовать фиксированный размер лота 0.15, а сделки GBPUSD будут использовать фиксированный размер лота 0.3. Все остальные сделки с символами будут скопированы с универсальным фиксированным размером лота 0.2. Важно отметить, что этот параметр вступает в силу только в том случае, если в настройке «Тип размера лота» выше выбрано «Фиксированный лот». Кроме того, если символы счетов-получателей имеют суффиксы, например «.r», эти суффиксы следует включить в этот параметр, например: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Этот параметр позволяет использовать разные множители для различных символов, переопределяя универсальный множитель, применяемый в настройках приемника. Если, например, был установлен множитель 2 и в этой настройке вы указали: EURUSD3,GBPUSD4 скопированные сделки получателя EURUSD будут скопированы с множителем 3, а сделки GBPUSD с множителем 4. Этот параметр работает только в том случае, если в приведенном выше параметре «Тип размера лота» выбраны «Множитель» или «Пропорциональный множитель». Также обратите внимание, что все суффиксы, которые есть у учетной записи получателя в своих символах, должны быть включены. Если, например, счет-получатель имеет суффикс .r в своих символах, этот параметр должен быть установлен следующим образом: EURUSD.r3,GBPUSD.r4.
- Copying from Symbol Trade/Order Number: Этот параметр определяет, с какого номера сделки или ордера начинать копирование для каждого символа. Например, ввод 4 пропустит первые три сделки/ордера каждого символа и начнёт копирование с четвёртой. Счётчик сбрасывается, когда все сделки передатчика по символу закрыты. Можно также задать отдельные значения для каждого символа, например: 2,GBPUSD3,USDJPY4 — все символы будут копироваться со второй сделки, GBPUSD — с третьей, а USDJPY — с четвёртой. Если в счёте получателя используются суффиксы символов (например, .r), указывайте их, например: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Этот параметр определяет, до какого номера сделки или ордера копировать для каждого символа. Например, ввод 4 будет копировать только первые четыре сделки/ордера каждого символа, пропуская все последующие. Счётчик сбрасывается, когда все сделки передатчика по символу закрыты. Можно также задать отдельные значения для каждого символа, например: 2,GBPUSD3,USDJPY4 — все символы будут копироваться до второй сделки, GBPUSD — до третьей, а USDJPY — до четвёртой. Если в счёте получателя используются суффиксы символов (например, .r), указывайте их, например: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Ограничивает количество открытых позиций и отложенных ордеров на счете receiver для конкретного символа. Например, значение 4 позволяет иметь до четырех активных сделок по каждому символу. Когда сделка по этому символу закрывается, освобождается слот для копирования следующей сделки transmitter в очереди для этой пары. Вы также можете настроить лимиты для разных символов через запятую, например 2,GBPUSD3,USDJPY4. В этом примере советник разрешает общий лимит в 2 сделки для большинства символов, но увеличивает его до 3 для GBPUSD и до 4 для USDJPY. Если ваш счет receiver использует суффиксы (например, .r), убедитесь, что они включены в строку: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Ограничивает общее количество открытых позиций и отложенных ордеров на счете receiver. Если установлено значение 5, советник прекратит копирование, как только на счете receiver будет 5 активных сделок. Когда сделка закрывается и освобождается слот, советник копирует следующую сделку transmitter в очереди. Это гарантирует, что вы никогда не превысите определенное количество одновременных сделок, сохраняя при этом исходную последовательность сделок.
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Maximum Risk % per Symbol: Этот параметр позволяет вам установить процентный лимит совокупного риска, связанного со всеми сделками/ордерами, скопированными для одного и того же символа. Если общий риск для этого символа достигнет этого предопределенного предела, процесс копирования временно приостановится. Например, если вы введете 2 в эту настройку, ΕΑ будет копировать сделки/ордера для каждого символа с совокупным процентом риска до 2%. Обратите внимание, что эта настройка применяется только к сделкам, скопированным получателем, с примененным стоп-лоссом. Если вы введете ненулевое значение в эту настройку, это предотвратит копирование любой сделки/ордера без примененного SL на учетную запись получателя. Вы также можете настроить параметры для отдельных символов. Например, если вы введете 2,GBPUSD3,USDJPY4, ΕΑ будет копировать сделки/ордера для каждого символа с совокупным процентом риска до 2%. В частности, он будет копировать сделки/ордера GBPUSD с совокупным процентом риска до 3% и сделки/ордера USDJPY с совокупным процентом риска до 4%. Кроме того, убедитесь, что учитываются все суффиксы, присутствующие в символах учетной записи получателя. Например, если символы учетной записи получателя имеют суффикс .r, измените настройку соответствующим образом. Например: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
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Maximum Risk % per Currency: Этот параметр позволяет вам установить процентный лимит совокупного риска, связанного со всеми сделками/ордерами, скопированными для одной и той же валюты. Если общий риск для этой валюты достигнет этого предопределенного предела, процесс копирования временно приостановится. Например, если вы введете 2 в эту настройку, ΕΑ будет копировать сделки/ордера для каждой валюты с совокупным процентом риска до 2%. Обратите внимание, что эта настройка применяется только к сделкам, скопированным получателем, с примененным стоп-лоссом. Если вы введете ненулевое значение в эту настройку, это предотвратит копирование любой сделки/ордера без примененного SL на учетную запись получателя. Вы также можете настроить параметры для отдельных валют. Например, если вы введете 2,EUR3,GBP4, ΕΑ будет копировать сделки/ордера для каждой валюты с совокупным процентом риска до 2%. В частности, он будет копировать сделки/ордера по евро с совокупным процентом риска до 3% и сделки/ордера по фунту стерлингов с совокупным процентом риска до 4%.
- Maximum Account Risk %: Эта настройка позволяет вам установить процентный лимит общего риска для всех скопированных сделок/ордеров получателя. Копирование будет приостановлено, если будет достигнут этот предел. Обратите внимание, что эта настройка применяется только к сделкам, скопированным получателем, с примененным стоп-лоссом. Если вы введете ненулевое значение в эту настройку, это предотвратит копирование любой сделки/ордера без примененного SL на учетную запись получателя.
Чтобы ознакомиться с Частью 2 Руководства по настройкам/вводам, нажмите здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752556
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