Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам - Часть 1

Если выбрано None, советник не будет копировать сделки передатчика.

Если выбран тот же размер лота, советник будет копировать сделки получателя с тем же размером лота, что и исходные сделки передатчика.

Если выбран параметр «Фиксированный», советник будет копировать сделки отправителя на счет(а) получателя с фиксированным размером лота в соответствии с приведенной ниже настройкой «Фиксированный размер лота».

Если выбран множитель, советник будет использовать указанную ниже настройку множителя для копирования сделок отправителя на счет(а) получателя.

Если выбран «Множитель по балансу», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по балансу» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если баланс счета получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по балансу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).

Если выбран «Множитель по эквити», советник будет использовать приведенную ниже настройку «Множитель по эквити» для расчета множителя, который будет использоваться для скопированных сделок получателя следующим образом. Если капитал счета-получателя составляет 10 000 долларов США, а настройка «Множитель по капиталу» равна 1000, множитель, который будет использоваться для скопированных сделок получателя, будет равен 10 (10 000/1000).

Если выбран параметр «Пропорционально по балансу», советник будет копировать сделки счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только балансу счета(-ов) получателя. Например, если баланс отправителя составляет 2000 долларов, а баланс получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота.

Если выбран параметр «Пропорционально по капиталу», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счет(-а) получателя с размером лота, пропорциональным только капиталу счета(-ов) получателя. Например, если эквити отправителя составляет 2000 долларов, а эквити получателя — 4000 долларов, сделка отправителя объемом 0.10 лота будет скопирована на счет получателя как сделка объемом 0.20 лота.

Если выбран параметр «Пропорционально по свободной марже», советник будет копировать сделки со счета-отправителя на счета-получатели с размером лота, пропорционального только свободной марже счета-получателя. Например, если свободная маржа передатчика составляет 2000 долларов США, а свободная маржа получателя — 4000 долларов США, сделка передатчика объемом 0.10 лота будет скопирована как сделка объемом 0.20 лота на счет получателя.

Если выбран Пропорциональный множитель по балансу, советник будет копировать сделки учетной записи отправителя на учетную запись(и) получателя с размером лота, пропорциональным балансу учетной записи получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по балансу, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по балансу по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0,20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение Пропорционального множителя по балансу изменено на 0.5, получатель размер лота будет 0.10 (0.20*0,5=0.10), и если значение пропорционального множителя по балансу изменить на 3, размер лота получателя будет 0.60 (0,20*3=0.60).

Если выбран Пропорциональный множитель по средствам, советник скопирует сделки счета-отправителя на счет(а) получателя с размером лота, пропорциональным средствам счета-получателя, с применением дополнительного множителя, называемого Пропорциональным множителем по средствам, который можно настроить ниже. Этот Пропорциональный множитель по средствам по умолчанию равен 1, поэтому, если, например, Пропорциональный множитель по умолчанию по умолчанию=1 дает сделку с размером лота 0.20, которая будет открыта на стороне счета-получателя, если значение пропорционального множителя по средствам изменено на 0.5, получатель размер лота будет равен 0.10 (0.20*0.5=0.10), и если значение пропорционального множителя по собственному капиталу изменить на 3, размер лота получателя будет равен 0.60 (0.20*3=0.60).