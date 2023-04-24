✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68950
✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT5©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68951
Руководство по поиску и устранению неисправностей Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Важный !!!
- Вы должны установить Local Trade Copier EA MT4/5 через свою учетную запись MQL5, следуя приведенным ниже инструкциям для всех терминалов MT4/5, на которых вы хотите его использовать. Копирование/вставка файлов ex4/5 не будет работать для покупок на MQL5.com Market.
- Загрузите пользовательский терминал MT4/5 с веб-сайта вашего брокера и используйте его для входа в свой торговый счет. Не используйте терминал МТ4/5 другого брокера для входа в свой торговый счет, это может повлиять на копирование!
- Не входите в другой торговый счет в своем терминале MT4/5, когда работает Local Trade Copier EA MT4/5, он перестанет копировать!
- Не используйте пароль инвестора для входа в аккаунт получателя, вы не сможете его скопировать.
- Если в вашей учетной записи отправителя или получателя есть суффикс после каждого символа (например, EURUSD.r), поместите его в: Суффикс учетной записи отправителя или Суффикс учетной записи получателя, установив (например, .r) в настройках учетной записи получателя.
Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Видео по быстрой настройке:
Важный! Единственные 2 настройки, которые заполняются на стороне учетной записи передатчика, выделены на скриншоте ниже. Все остальные настройки заполняются на стороне учетной записи получателя. Нет смысла менять какие-либо другие настройки в аккаунте передатчика, это ничего не будет значить!
Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам
Часть 2
Lot Size Management
- Total Symbol Copied Volume: Определяет общий объём лотов, который Приёмник будет копировать для каждого символа. Например, если ввести 4, будут скопированы сделки/ордера общим объёмом до четырёх лотов для каждого символа. Подсчёт сбрасывается каждый раз, когда сделка по этому символу у передатчика или приёмника закрывается. Также можно указать конкретные значения для отдельных символов, например 2,GBPUSD3,USDJPY4, что означает два лота для всех символов, три для GBPUSD и четыре для USDJPY. Если ваш Приёмник использует суффиксы символов (например, .r), добавьте их в настройку, например 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Volume: Максимальный объем всех сделок, который каждый раз может быть скопирован на счет получателя. Например, если этот параметр равен 2, учетная запись-получатель будет копировать только определенное количество сделок с общим размером лота 2 лота. Таким образом, если на счет получателя были скопированы сделка объемом 1 лот EURUSD и сделка объемом 1 лот GBPUSD, советник не будет копировать другие сделки, поскольку общий размер лота скопированных сделок получателя превышает ограничение в 2 лота. Этот параметр также применяется к отложенным ордерам (если Copy Pending Orders=true) и сбрасывается при закрытии любых сделок, скопированных получателем.
- Minimum Receiver Lot Size: Минимальный размер лота, который будет скопирован на счет получателя. Если, например, расчет получателя дает для копирования сделку объемом 0.05 лота, а эта настройка равна 0.10, сделка получателя будет скопирована с объемом 0.10, а не с объемом лота 0.05. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01, например, 0.001 или 0.0001 вам необходимо указать этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности.
- Maximum Receiver Lot Size: Максимальный размер лота, который будет скопирован на счет получателя. Если, например, расчет получателя дает для копирования сделку объемом 7.25 лота, а эта настройка равна 5 сделка получателя будет скопирована как 5 а не как 7.25 лота.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Этот параметр позволяет контролировать минимальный размер лота, который будет скопирован на счет получателя. Если, например, у вас есть настройка «Игнорировать размер лота при копировании ниже=0.5», а сделка получателя должна быть скопирована с размером лота 0.2, она будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01 например 0.001 или 0.0001, вам необходимо установить этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Этот параметр позволяет контролировать максимальный размер лота, который будет скопирован на счет получателя. Например, если у вас есть настройка «Игнорировать размер лота копирования выше=5», а сделка получателя должна быть скопирована с размером лота 8.2 она будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Этот параметр позволяет контролировать минимальный размер лота исходных сделок отправителя, которые будут скопированы на счет получателя. Если, например, вы укажете Игнорировать размер лота передатчика ниже=0.5 сделка передатчика объемом 0.2 лота будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01 например 0.001 или 0.0001 вам необходимо установить этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Этот параметр позволяет контролировать максимальный размер лота исходных сделок отправителя, которые будут скопированы на счет получателя. Если, например, вы установите Ignore Transmitter Lot Size Above=5 сделка с передатчиком объемом 8.2 лота будет проигнорирована и НЕ будет скопирована вообще.
- Minimum Volume Step: Значение по умолчанию равно 0.01 и подходит для большинства форекс-брокеров. Если ваш брокер использует размер лота меньше 0.01 например, 0.001 или 0.0001 вам необходимо указать этот минимальный размер лота, чтобы иметь возможность копировать сделки меньше 0.01. Это необходимо для бинарных счетов и особенно для копирования индексов волатильности.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Этот параметр позволяет вам определить, как обрабатываются сделки и ордера между счетами отправителя и получателя. У вас есть следующие варианты: True: автоматически закрывает или удаляет скопированные рыночные сделки и отложенные ордера на счетах-получателях сразу после закрытия или удаления соответствующих исходных сделок/ордеров на счетах-отправителях. Ложь: сделки/ордера получателя остаются открытыми или отложенными даже после того, как соответствующие сделки/ордера передатчика закрыты или удалены. Верно только для рыночных сделок: рыночные сделки получателя будут закрыты только в том случае, если соответствующие позиции передатчика в этот момент также являются рыночными сделками. Верно только для отложенных ордеров: отложенные ордера получателя будут удалены только в том случае, если соответствующие позиции передатчика также являются отложенными ордерами в это время. Верно для того же типа сделки/ордера: когда закрывается рыночная сделка отправителя, соответствующая позиция на счете получателя будет закрыта, если это также рыночная сделка. Аналогично, при удалении отложенного ордера передатчика соответствующая позиция приемника будет удалена, если это также отложенный ордер. Однако если позиция получателя отличается (например, рыночная сделка и отложенный ордер), это не повлияет.
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Closure Delay in Seconds: Задерживает закрытие каждой сделки от передатчика к приёмнику на заданное количество секунд. Можно ввести одно значение, например 5, или диапазон, например 5,20, чтобы применить случайную задержку от 5 до 20 секунд. При работе брокеров передатчика и приёмника в разных часовых поясах соответствующим образом настройте параметр «Transmitter Server Offset Hours» выше.
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Closure Better Price: Включает или отключает опцию закрытия сделок на приёмнике по такой же, лучшей или худшей цене по сравнению с передатчиком, в зависимости от вашей конфигурации в настройке ниже. Внимание: включение этой опции может привести к пропуску закрытия сделки, если рынок быстро пойдёт в противоположном направлении, что может оставить сделку приёмника открытой и без управления.
- Closure Better Price Difference in Points: Определяет, насколько лучше должна быть цена, прежде чем скопированная сделка будет закрыта на приёмнике. Значение 0 означает, что сделка закроется по той же цене, что и на передатчике, или лучше: выше для покупки, ниже для продажи. Значение 50 закроет покупку на 50 пунктов выше или продажу на 50 пунктов ниже. Отрицательное значение закроет сделку, как только она достигнет указанного уровня прибыли на приёмнике, например, -50 закроет покупку на 50 пунктов ниже и продажу на 50 пунктов выше. Можно указать разные значения для отдельных символов, например: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Если приёмник использует суффиксы символов (например, .r), добавьте их: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Определяет, будут ли и как именно сделки/ордера приёмника, которые были закрыты, открываться снова, если соответствующие сделки/ордера передатчика всё ещё открыты. При значении False повторного открытия не будет. При значении Instantly сделка/ордер приёмника откроется сразу после закрытия. При значении At Open Price or Better сделка откроется только тогда, когда текущая цена достигнет или превысит цену открытия сделки передатчика, с учётом настроек Better Price. При значении At a Specific Time сделка/ордер откроется в указанное ниже время, при условии, что исходная сделка передатчика ещё открыта.
- Reopen Closed Copied Trades Time: Определяет точное время (в формате ЧЧ:ММ), в которое будут снова открыты закрытые сделки/ордера приёмника, если соответствующие сделки/ордера передатчика всё ещё открыты.
- Apply Partial Closure: True/false. Если значение этого параметра равно true, частичное закрытие будет применяться к сделкам, скопированным получателем, как правило, если значение false, то нет.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Включает или отключает опцию закрытия исходной сделки/ордера передатчика, если соответствующая сделка/ордер приёмника была закрыта. Важно: этот параметр должен быть настроен на стороне передатчика в Local Trade Copier EA.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: True/false для опции использования виртуального/скрытого тейк-профита, уровней стоп-лосса, уровней безубытка и трейлинг-стопа для всех копируемых ордеров/сделок-приемников. Когда вы используете виртуальные уровни, они не видны вашему брокеру и рынку.
- Show Virtual Levels on Chart: True/false опции отображения виртуальных уровней тейк-профита и стоп-лосса на графике. Когда это правда, уровень виртуального тейк-профита будет показан на графике линией цвета лайма, а уровень виртуального стоп-лосса будет показан на графике линией цвета лосося. Обе линии виртуальных уровней также будут отображать значения прибыли/убытка по сделке при наведении курсора мыши. Примечание: виртуальные уровни будут отображаться только на том графике, к которому прикреплен советник, потому что советник не может рисовать линии на другом графике, отличном от того, на который он прикреплен.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Если выбран пункт Points, советник применит настройки TP/SL/BE и трейлинг-SL к скопированным сделкам-получателям в пунктах. Если выбрано значение «Деньги», советник будет применять настройки TP/SL/BE и скользящего SL к скопированным сделкам получателя в деньгах.
- Take Profit in Points: Уровень тейк-профита в пунктах, применяемый к каждой скопированной сделке, открытой советником на счете-получателе. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false выше.
- Stop Loss in Points: Уровень Stop Loss в пунктах, применяемый к каждой скопированной сделке, открытой советником на счете(ах) получателя. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.
- Break Even Profit in Points: Уровень прибыли в пунктах для каждой скопированной сделки, открытой советником на счетах-получателях, в которой советник переместит уровень стоп-лосса в безубыток. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Start in Points: Уровень в пунктах, с которого советник начнет отслеживать стоп-лосс для каждой скопированной сделки, открытой советником на счете-получателе. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Stop in Points: Расстояние Trailing Stop Loss в пунктах для каждой скопированной сделки, открытой советником на счете(ах) получателя. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Step in Points: Шаг скользящего стоп-лосса в пунктах за каждую скопированную сделку, открытую советником на счетах-получателях. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Take Profit in Money: Уровень тейк-профита в деньгах, применяемый к каждой скопированной сделке, открытой советником на счете-получателе. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false выше.
- Stop Loss in Money: Уровень Stop Loss в деньгах, применяемый к каждой скопированной сделке, открытой советником на счете(ах) получателя. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Stop Loss=false выше.
- Break Even Profit in Money: Уровень прибыли в деньгах для каждой скопированной сделки, открытой советником на счете(ах) получателя, в котором советник переместит уровень стоп-лосса в безубыток. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Start in Money: Денежный уровень, с которого советник начнет отслеживать стоп-лосс для каждой скопированной сделки, открытой советником на счете-получателе. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Stop in Money: Трейлинг-стоп-лосс в деньгах для каждой скопированной сделки, открытой советником на счете-получателе. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
- Trailing Step in Money: Шаг скользящего стоп-лосса в деньгах за каждую скопированную сделку, открытую советником на счете(ах) получателя. Этот параметр применяется только в том случае, если Copy Take Profit=false и Copy Stop Loss=false выше.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Тейк-профит может применяться к сделкам, скопированным получателем, в зависимости от соотношения риска и вознаграждения по сделке. Чтобы этот параметр работал, необходимо отключить копирование тейк-профита, а тейк-профит в пунктах и в деньгах должен быть установлен на 0. Например, если соотношение риск/вознаграждение установлено на 2, а стоп-лосс скопированной сделки-получателя 100 пунктов, применяемый уровень тейк-профита приемника будет 200 пунктов. Если соотношение риск/вознаграждение установлено на 0.5 стоп-лосс в 100 пунктов приведет к уровню тейк-профита получателя в 50 пунктов.
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Partial Closure Take Profit % 1: Процент расстояния до тейк-профита, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если тейк-профит равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет сделку, когда будет достигнут уровень тейк-профита в 30 пунктов.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении вышеуказанного уровня Partial Closure Take Profit % 1. Например, если открыта сделка с 1 начальным лотом, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.70 лота продолжится.
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Partial Closure Take Profit % 2: Процент расстояния до тейк-профита, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если тейк-профит равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено 50, советник частично закроет сделку, когда будет достигнут уровень тейк-профита в 50 пунктов.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении вышеуказанного уровня Partial Closure Take Profit % 2. Например, если открыта сделка в 1 начальный лот, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть еще 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.40 лота продолжится.
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Partial Closure Take Profit % 3: Процент расстояния до тейк-профита, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если тейк-профит равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено 70, советник частично закроет сделку, когда будет достигнут уровень тейк-профита в 70 пунктов.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении вышеуказанного уровня Partial Closure Take Profit % 3. Например, если открыта сделка с 1 начальным лотом, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть дополнительные 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.10 лота продолжится.
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Partial Closure Stop Loss % 1: Процент расстояния до стоп-лосса, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если стоп-лосс равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет сделку, когда будет достигнут уровень стоп-лосса в 30 пунктов.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении вышеуказанного уровня Partial Closure Stop Loss % 1. Например, если открыта сделка с 1 начальным лотом, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.70 лота продолжится.
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Partial Closure Stop Loss % 2: Процент расстояния до стоп-лосса, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если стоп-лосс равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено значение 50, советник частично закроет сделку при достижении уровня стоп-лосса в 50 пунктов.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении указанного выше уровня частичного закрытия стоп-лосса % 2. Например, если открыта сделка в 1 начальный лот, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть еще 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.40 лота продолжится.
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Partial Closure Stop Loss % 3: Процент расстояния до стоп-лосса, при котором советник частично закроет все сделки, скопированные получателем. Например, если стоп-лосс равен 100 пунктов, а в эту настройку вставлено 70, советник частично закроет сделку, когда будет достигнут уровень стоп-лосса в 70 пунктов.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: Процент от начального размера лота сделок, который будет частично закрыт советником при достижении указанного выше уровня частичного закрытия стоп-лосса % 3. Например, если открыта сделка с 1 начальным лотом, а в эту настройку вставлено 30, советник частично закроет 30% от нее, то есть дополнительные 0.30 лота. Торговля оставшимися 0.10 лота продолжится.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Эта настройка позволяет пользователю указать день, в который все рыночные сделки, скопированные на счет-получатель, будут автоматически закрыты. Если выбран вариант «Каждый день», все скопированные рыночные сделки будут закрываться ежедневно в указанное ниже время.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Эта настройка определяет время суток, когда все скопированные рыночные сделки на счете-получателе будут закрыты. Время следует указывать в формате 00:00 с указанием часа и минуты (например, 09:30 для 9:30, 18:30 для 18:30). Обратите внимание, что время следует вводить в соответствии с часовым поясом сервера получателя (MT4/5 >> Просмотр >> Время Marketwatch).
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Эта настройка позволяет пользователю указать день, в который все отложенные ордера, скопированные на счет-получатель, будут автоматически удалены. Если выбран вариант «Каждый день», все скопированные отложенные ордера будут удаляться ежедневно в указанное ниже время.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Эта настройка определяет время суток, когда все скопированные отложенные ордера на счете-получателе будут удалены. Время следует указывать в формате 00:00 с указанием часа и минуты (например, 09:30 для 9:30, 18:30 для 18:30). Обратите внимание, что время следует вводить в соответствии с часовым поясом сервера получателя (MT4/5 >> Просмотр >> Время Marketwatch).
- Close Copied Trades in Minutes: В этой настройке вы можете указать количество минут, по истечении которых каждая скопированная рыночная сделка будет автоматически закрыта для получателей. Например, если вы введете в эту настройку 120, каждая скопированная рыночная сделка будет закрыта через 2 часа после ее копирования. Обратите внимание, что данная настройка не распространяется на скопированные отложенные ордера.
- Use Basket Take Profit %: Верно/неверно для опции корзины Take Profit %.
- Basket Take Profit %: Уровень тейк-профита в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник закроет эти позиции.*
- Use Basket Stop Loss %: True/False для параметра Basket Stop Loss %.
- Basket Stop Loss %: Уровень Stop Loss в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник закроет эти позиции.*
- Use Basket Break Even %: Верно/неверно для параметра % безубыточности корзины.
- Basket Break Even %: Уровень прибыли в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник переместит уровень стоп-лосса в безубыток.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: True/False для параметра корзины Trailing Stop Loss %.
- Basket Trailing Start %: Уровень прибыли в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник начнет тянуть уровень стоп-лосса вверх.
- Basket Trailing Stop %: Уровень Trailing Stop Loss в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, при достижении которого советник закроет эти позиции.*
- Basket Trailing Step %: Уровень Trailing Step в % от баланса (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник переместит уровень Stop Loss.
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Use Basket Take Profit in Money: True/false для опции Take Profit in Money для корзины.
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Basket Take Profit in Money: Уровень тейк-профита в валюте счета (доступны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе, вместе взятых, в которых советник закроет эти позиции.*
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Use Basket Stop Loss in Money: True/false для опции Basket Stop Loss in Money.
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Basket Stop Loss in Money: Уровень стоп-лосса в валюте счета (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник закроет эти позиции.*
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Use Basket Break Even in Money: Верно/неверно для варианта безубыточности корзины в деньгах.
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Basket Break Even in Money: Уровень прибыли в валюте счета (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе, вместе взятых, в которых советник переместит уровень стоп-лосса в безубыток.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: True/false для опции Trailing Stop Loss корзины в деньгах.
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Basket Trailing Start in Money: Уровень прибыли в валюте счета (возможны десятичные дроби) для всех скопированных сделок, открытых советником на счете-получателе вместе взятых, в которых советник начнет тянуть уровень стоп-лосса вверх.
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Basket Trailing Stop in Money: Уровень Trailing Stop Loss в валюте счета (возможны десятичные дроби), при достижении которого советник закроет эти позиции.*
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Basket Trailing Step in Money: Уровень Trailing Step в валюте счета (возможны десятичные дроби), в котором советник будет перемещать уровень Stop Loss.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) Включает или отключает функцию «Basket Take Profit в средних пунктах». Если установлено значение true, Приёмник закроет все скопированные сделки/ордера, как только средняя прибыль по всем сделкам достигнет заданного количества пунктов.
- Basket Take Profit in Average Points: Определяет целевую прибыль в средних пунктах (разрешены десятичные значения) для всех скопированных сделок вместе. Когда среднее значение результатов всех открытых сделок достигает этого значения, Приёмник закроет все скопированные позиции. Пример: если три сделки находятся на +40, +70 и -20 пунктах, среднее значение равно (40+70-20)/3=30. Приёмник закроет все, если «Basket Take Profit в средних пунктах» установлен на 30.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) Включает или отключает функцию «Basket Stop Loss в средних пунктах». Если установлено значение true, Приёмник закроет все скопированные сделки/ордера, как только средний убыток по всем сделкам достигнет заданного количества пунктов.
- Basket Stop Loss in Average Points: Определяет максимально допустимый убыток в средних пунктах (разрешены десятичные значения) по всем скопированным сделкам. Пример: если три сделки находятся на -40, -70 и +20 пунктах, среднее значение равно (40+70-20)/3=30. Приёмник закроет все, если «Basket Stop Loss в средних пунктах» установлен на 30.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) Включает или отключает функцию «Basket Break Even в средних пунктах». Если установлено значение true, Приёмник переместит Basket Stop Loss в безубыток, как только будет достигнут заданный уровень прибыли.
- Basket Break Even in Average Points: Определяет уровень прибыли в средних пунктах (разрешены десятичные значения), при достижении которого Приёмник переместит Basket Stop Loss в безубыток.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) Включает или отключает функцию «Basket Trailing Stop Loss в средних пунктах». Если установлено значение true, Приёмник начнёт подтягивать Basket Stop Loss после достижения заданного уровня прибыли.
- Basket Trailing Start in Average Points: Указывает порог прибыли в средних пунктах (разрешены десятичные значения), при котором Приёмник начнёт подтягивать Basket Stop Loss.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Определяет уровень трейлинг-стопа в средних пунктах (разрешены десятичные значения). Если среднее значение пунктов упадёт до этого уровня во время подтягивания, Приёмник закроет все скопированные сделки/ордера. Пример: если три сделки находятся на -40, -70 и +20 пунктах, среднее значение равно (40+70-20)/3=30. Если «Basket Trailing Stop» установлен на 30, Приёмник закроет все позиции.
- Basket Trailing Step in Average Points: Определяет шаг в средних пунктах (разрешены десятичные значения), на который Приёмник будет перемещать трейлинг-стоп вверх по мере увеличения средней прибыли.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: Включает или отключает опцию закрытия всех скопированных на приёмник сделок и остановки копирования на счёте приёмника, когда достигается уровень «Receiver Account Stop Loss Equity» или «Receiver Account Take Profit Equity». Если сработала функция Emergency Account Protection и вы хотите возобновить копирование, необходимо закрыть график, к которому привязан советник, открыть новый график, снова прикрепить советник и заново настроить приёмник.
- Receiver Account Stop Loss Equity: Сумма средств на счете-получателе, в соответствии с которым EA инициирует описанную выше экстренную защиту счета.
- Receiver Account Take Profit Equity: Сумма средств счета-получателя, при превышении которой советник закроет все открытые сделки и отключит копирование. Это должен быть более высокий уровень, чем текущий капитал.
- Max Drawdown % from Balance High: В этом параметре вы можете указать максимальный процент просадки, который вы можете принять для своей учетной записи, при достижении которого советник закроет все сделки, скопированные получателем, и отключит копирование. Максимальный процент просадки рассчитывается от самого высокого уровня баланса вашего счета, так как на нем был прикреплен советник. Этот параметр «Максимальный процент просадки % от максимального баланса» будет работать, даже если указанный выше параметр «Использовать защиту учетной записи» имеет значение «ложь».
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Этот параметр позволяет вам выбрать, будет ли максимальный дневной уровень просадки для вашего счета-получателя рассчитываться на основе баланса или капитала счета.
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Maximum Daily Drawdown in %: В этой настройке вы указываете максимальный процент дневной просадки, приемлемый для вашего счета-получателя. Как только этот процент будет достигнут, советник автоматически закроет все скопированные сделки на счете-получателе и приостановит копирование до следующего дня. Этот процент рассчитывается на основе баланса или капитала вашего счета на 23:59:59 предыдущего дня. Если настройка «Копировать текущие сделки» включена, советник также будет копировать любые сделки-передатчики, которые остаются открытыми и не были ранее скопированы на счет-получатель, при возобновлении копирования. Обратите внимание, что этот параметр остается активным, даже если для параметра «Использовать защиту учетной записи» выше установлено значение false. Чтобы отключить эту защиту, удалите глобальные переменные терминала получателя через MT4/5 → Сервис → Глобальные переменные → Ctrl + A → Удалить, затем перезапустите терминалы передатчика и получателя и заново настройте копирование. Важно: не выполняйте это действие при наличии открытых скопированных сделок, так как они останутся без управления.
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Maximum Daily Drawdown in Money: Этот параметр позволяет вам указать максимальную дневную сумму просадки, приемлемую для вашего счета-получателя. Как и в случае с процентной настройкой, при достижении этой суммы просадки советник автоматически закроет все скопированные сделки на счете-получателе и приостановит копирование до следующего дня. Сумма просадки рассчитывается на основе баланса или средств вашего счета на 23:59:59 предыдущего дня. Если настройка «Копировать текущие сделки» включена, советник также будет копировать любые сделки-передатчики, которые остаются открытыми и не были ранее скопированы на счет-получатель, при возобновлении копирования. Обратите внимание, что этот параметр остается активным, даже если для параметра «Использовать защиту учетной записи» выше установлено значение false. Чтобы отключить эту защиту, удалите глобальные переменные терминала получателя через MT4/5 → Сервис → Глобальные переменные → Ctrl + A → Удалить, затем перезапустите терминалы передатчика и получателя и заново настройте копирование. Важно: не выполняйте это действие при наличии открытых скопированных сделок, так как они останутся без управления.
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Этот параметр позволяет вам выбрать, будет ли максимальный уровень ежедневной прибыли для вашего счета-получателя рассчитываться на основе баланса или капитала счета.
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Maximum Daily Profit in %: В этой настройке вы указываете максимальный желаемый процент ежедневной прибыли для вашего счета-получателя. Как только этот процент будет достигнут, советник автоматически закроет все скопированные сделки на счете-получателе и приостановит копирование до следующего дня. Этот процент рассчитывается на основе баланса или капитала вашего счета на 23:59:59 предыдущего дня. Если настройка «Копировать текущие сделки» включена, при возобновлении копирования советник также будет копировать любые сделки-передатчики, которые остаются открытыми и не были ранее скопированы на счет-получатель. Обратите внимание, что этот параметр остается активным, даже если для параметра «Использовать защиту учетной записи» выше установлено значение false. Чтобы отключить эту защиту, удалите глобальные переменные терминала получателя через MT4/5 → Сервис → Глобальные переменные → Ctrl + A → Удалить, затем перезапустите терминалы передатчика и получателя и заново настройте копирование. Важно: не выполняйте это действие при наличии открытых скопированных сделок, так как они останутся без управления.
- Maximum Daily Profit in Money: Эта настройка позволяет вам указать максимальную желаемую сумму ежедневной прибыли, приемлемую для вашего счета-получателя. Аналогично настройке процента, при достижении этой суммы прибыли советник автоматически закроет все скопированные сделки на счете-получателе и приостановит копирование до следующего дня. Сумма прибыли рассчитывается на основе баланса или капитала вашего счета на 23:59:59 предыдущего дня. Если настройка «Копировать текущие сделки» включена, при возобновлении копирования советник также будет копировать любые сделки-передатчики, которые остаются открытыми и не были ранее скопированы на счет-получатель. Обратите внимание, что этот параметр остается активным, даже если для параметра «Использовать защиту учетной записи» выше установлено значение false. Чтобы отключить эту защиту, удалите глобальные переменные терминала получателя через MT4/5 → Сервис → Глобальные переменные → Ctrl + A → Удалить, затем перезапустите терминалы передатчика и получателя и заново настройте копирование. Важно: не выполняйте это действие при наличии открытых скопированных сделок, так как они останутся без управления.
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Данная настройка позволяет временно приостановить копирование новых сделок на счет получателя, если текущая просадка на счете отправителя превышает заданный уровень. Копирование возобновится, как только просадка на счете отправителя превысит значение, установленное в этой настройке. Например, если «Не копировать при просадке передатчика» %>=20, советник прекратит копирование новых сделок на счет получателя, если текущая просадка передатчика превысит 20%. Копирование возобновится, когда просадка передатчика упадет ниже 20%. Важно отметить, что параметр «Не копировать, если % просадки передатчика» будет работать, даже если указанный выше параметр «Использовать защиту учетной записи» имеет значение false.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Эта настройка позволяет временно приостановить копирование новых сделок на счет-получатель, если текущая просадка на счете-получателе превышает заданный уровень. Копирование возобновится, как только просадка на счете-получателе превысит значение, установленное в этой настройке. Например, если «Не копировать при просадке получателя %>=20», советник прекратит копирование новых сделок на счет получателя, если текущая просадка получателя превысит 20%. Копирование возобновится, когда просадка ресивера упадет ниже 20%. Важно отметить, что параметр «Не копировать, если процент просадки получателя» будет работать, даже если параметр «Использовать защиту учетной записи», указанный выше, имеет значение false.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Этот параметр позволяет пользователю копировать исходные сделки со счета-передатчика на счет-получателя только тогда, когда на счете-передатчике наблюдается определенный уровень просадки. Например, если «Копировать только при просадке передатчика» %>=5, счет-получатель начнет копировать сделки передатчика только после того, как просадка на счете-передатчике превысит 5%. Как только этот порог будет достигнут, все сделки передатчика будут скопированы. Если просадка передатчика впоследствии упадет ниже 5%, новые сделки передатчика не будут копироваться до тех пор, пока просадка передатчика снова не поднимется выше 5%. Важно отметить, что параметр «Копировать только при % просадки передатчика» будет работать, даже если указанный выше параметр «Использовать защиту учетной записи» имеет значение false.
- Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Этот параметр позволяет пользователю копировать сделки для каждого символа со счета-передатчика на счет-получателя только тогда, когда совокупная просадка всех сделок передатчика для этого конкретного символа превышает указанный порог. Например, если «Копировать только при % просадки передатчика на символ»>=2, учетная запись-получатель начнет копировать сделки передатчика для каждого символа только тогда, когда совокупная просадка всех сделок для этого символа на счете-передатчике превысит 2%. Как только это условие будет выполнено, все сделки передатчика для этого символа будут скопированы. Если совокупная просадка для этих сделок с символами на счете передатчика впоследствии упадет ниже 2%, новые сделки передатчика для этого символа не будут копироваться до тех пор, пока совокупная просадка для этих сделок с символами снова не поднимется выше 2%. Важно отметить, что параметр «Копировать только в том случае, если процент просадки передатчика на символ» будет работать, даже если указанный выше параметр «Использовать защиту учетной записи» имеет значение false.
Notification Settings
- Send Email Notification: True/false для опции получать уведомление на ваш адрес электронной почты о каждой новой сделке, открытой на торговом счете. Это уведомление будет включать комментарий, дату и время, символ, цену и любые примененные уровни TP и SL. Вам нужно будет настроить вкладку Электронная почта в окне терминала MT4/5 >> Инструменты >> Параметры, чтобы эта опция работала правильно. Подробнее см. в Руководстве по установке Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Push Notification: True/false опции получать push-уведомление на мобильный телефон или планшет о каждой новой оригинальной или скопированной/умноженной сделке, открытой на торговом счете. Это push-уведомление будет содержать комментарий, дату и время, символ, цену и любые примененные уровни TP и SL. Вам нужно будет настроить вкладку «Уведомления» в окне терминала MT4/5 >> Инструменты >> Параметры, чтобы эта опция работала правильно. Подробнее см. в Руководстве по установке Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Daily Notification: Верно/неверно для опции получать ежедневное уведомление в предопределенное время ниже с основными данными вашей учетной записи, такими как дата и время, баланс, эквити и уровни маржи. Это позволит вам быть в курсе вашей подписки на сигналы или любых советников, с которыми вы торгуете, любых открытых скопированных/умноженных сделок и их результатов.
- Send Daily Notification Time: Время дня в формате 00:00 (форматы времени, такие как 0:00 00.00 0,00 или 0,00, не будут работать, время должно быть представлено четырьмя цифрами с двоеточием между форматом 00:00), в котором вы получите ваш адрес электронной почты и/или push-уведомление с основными данными вашей учетной записи, как описано выше. В этом параметре можно указать несколько раз, разделенных запятыми, если вы хотите получать много ежедневных уведомлений, например: 00:00,12:00,20:00.
- Send Emergency Notification: Верно/неверно для опции получения экстренного электронного письма и/или push-уведомления с основными сведениями о вашей учетной записи, такими как дата и время, баланс, эквити и уровни маржи, когда ваш эквити падает ниже предварительно определенного уровня, установленного ниже.
- Emergency Notification Equity: Уровень капитала в валютных единицах учетной записи (например, 1000 – это 1000 долларов США, если валюта вашей учетной записи выражена в долларах), при котором советник отправит вам электронное письмо или push-уведомление с данными вашей учетной записи, как описано выше. В этом параметре можно указать несколько уровней капитала, разделенных запятыми, например: 6000,8000.
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Если у учетной записи передатчика есть префикс без точки перед всеми часто используемыми инструментами/парами, вы должны указать это здесь, чтобы без проблем копировать сделки другим брокерам, которые не используют этот префикс. Например, если у вашего брокера есть символ mEURUSD, вы должны указать m в этом поле. Этот параметр следует заполнять только в учетных записях Получателя. Если в учетной записи передатчика перед каждым символом стоит префикс точки, он будет сопоставлен и скопирован автоматически, без каких-либо специальных настроек. Автоматическое сопоставление префиксов передатчиков работает только для префиксов с точкой перед основным символом, таких как r.EURUSD, но не для префиксов, таких как ecnEURUSD или +EURUSD.
- Suffix of the Transmitter Account: Если счет передатчика имеет суффикс без точки в конце всех часто используемых инструментов/пар, вы должны указать его здесь, чтобы без проблем копировать сделки другим брокерам, которые не используют этот суффикс. Например, если у вашего брокера есть символ EURUSDm, вы должны указать m в этом поле. Этот параметр следует заполнять только в учетных записях Получателя. Если у учетной записи отправителя есть суффикс точки в конце каждого символа, он будет сопоставлен и скопирован автоматически без каких-либо специальных настроек. Автоматическое сопоставление суффиксов передатчиков работает только для суффиксов с точкой после основного символа, таких как EURUSD.r, но не для суффиксов, таких как EURUSDecn или EURUSD+.
- Prefix of the Receiver Account: Если счет-получатель имеет префикс перед всеми часто используемыми инструментами/парами, вы должны указать его здесь, чтобы без проблем копировать сделки других брокеров, которые не используют этот префикс. Например, если у вашего брокера есть символ mEURUSD, вы должны указать m в этом поле. Этот параметр следует заполнять только в учетных записях Получателя.
- Suffix of the Receiver Account: Если счет-получатель имеет суффикс в конце всех часто используемых инструментов/пар, вы должны указать его здесь, чтобы без проблем копировать сделки других брокеров, которые не используют этот суффикс. Например, если у вашего брокера есть символ EURUSD.r, вы должны указать .r в этом поле. Этот параметр следует заполнять только в учетных записях Получателя.
- Special Symbol 1-30: Если ваша учетная запись отправителя, например, использует символ US500 для индекса фондового рынка США S&P, а ваша учетная запись получателя использует символ SPX500 для того же индекса, вы должны указать US500, SPX500 в этом поле, чтобы скопировать из учетной записи отправителя в получатель. без каких-либо проблем. Помните, что вы должны писать символы передатчика и приемника точно так же, как они написаны в окне MT4/5 >> View >> Marketwatch, маленькие или заглавные буквы очень важны, например, если символ SPX500, а вы пишете spx500, он будет не работа. Таким же образом, как описано выше, вы можете установить 30 специальных символов. Этот параметр следует заполнять только в учетных записях Получателя.
✔️ Копировальный аппарат местной торговли EA MT4©: https://www.mql5.com/ru/market/product/68950
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