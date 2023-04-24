Копировальный аппарат местной торговли EA MT4/5 Настройки/Руководство по входам - Часть 2

Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Этот параметр позволяет пользователю копировать исходные сделки со счета-передатчика на счет-получателя только тогда, когда на счете-передатчике наблюдается определенный уровень просадки. Например, если «Копировать только при просадке передатчика» %>=5, счет-получатель начнет копировать сделки передатчика только после того, как просадка на счете-передатчике превысит 5%. Как только этот порог будет достигнут, все сделки передатчика будут скопированы. Если просадка передатчика впоследствии упадет ниже 5%, новые сделки передатчика не будут копироваться до тех пор, пока просадка передатчика снова не поднимется выше 5%. Важно отметить, что параметр «Копировать только при % просадки передатчика» будет работать, даже если указанный выше параметр «Использовать защиту учетной записи» имеет значение false.