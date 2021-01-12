Мультивалютная торговая стратегия - 2 ( Безубыточная торговля )
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Мультивалютная торговая стратегия - 2 ( Безубыточная торговля )

12 January 2021, 10:43
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
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        Основная  идея  ТС (  продолжение темы "Безубыточная торговая стратегия":  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/439


Есть пара GBPJPY:

мы начинаем отслеживать две пары - GBPUSD и USDJPY .




Здесь основной индикатор - инд.7... ( Зиг-Заг не участвует в стратегии, и показан только для наглядности ).

Графики расположены друг над другом для наглядности совпадения сигналов...

Голубая линия - совпадение СИГНАЛОВ на всех трех парах --- открытие очень надежное.

Розовая линия - сигнал на основном графике для закрытия позиции. ( Закрытие позиции можно настроить и другими способами, например, при при развороте инд. 7 на вспомогательных графиках... )


Выбор оптимального индикатора позволяет увеличить частоту торговли данной стратегии по отношению к другим стратегиям безубыточной или малоубыточной торговли.


#technical analysis, Trading, forex