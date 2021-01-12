Мультивалютная торговая стратегия - 2 ( Безубыточная торговля )

Основная идея ТС ( продолжение темы "Безубыточная торговая стратегия": https://www.mql5.com/ru/blogs/post/439



Есть пара GBPJPY:

мы начинаем отслеживать две пары - GBPUSD и USDJPY .













Здесь основной индикатор - инд.7... ( Зиг-Заг не участвует в стратегии, и показан только для наглядности ).



Графики расположены друг над другом для наглядности совпадения сигналов...

Голубая линия - совпадение СИГНАЛОВ на всех трех парах --- открытие очень надежное.

Розовая линия - сигнал на основном графике для закрытия позиции. ( Закрытие позиции можно настроить и другими способами, например, при при развороте инд. 7 на вспомогательных графиках... )







Выбор оптимального индикатора позволяет увеличить частоту торговли данной стратегии по отношению к другим стратегиям безубыточной или малоубыточной торговли.