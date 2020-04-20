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BRIDGE MT5
Developed by Smart Forex Lab.
Moving Averages, Impulse Candle & Fibonacci Levels
BRIDGE MT5 >> https://www.mql5.com/en/market/product/48786
BRIDGE EA (MT4) >> https://www.mql5.com/en/market/product/46360/
Bridge EA promo
Bridge EA at work
Presets
- Bridge_v100_audusd_h2.set (AUDUSD, H2, LotRisk)
- Bridge_v100_gbpusd_h2.set (GBPUSD, H2, LotRisk)
- Bridge_v100_nzdusd_h2.set (NZDUSD, H2, LotRisk)
- Bridge_v100_usdcad_h1.set (USDCAD, H1, LotRisk)
- Bridge_v100_usdjpy_h2.set (USDJPY, H2, LotRisk)
Copying & Monitoring
- Bridge MT5 signal https://www.mql5.com/en/signals/739252
- Bridge (MT4) signal https://www.mql5.com/en/signals/701591
- Web: https://www.smartforexlab.com/monitoring/
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Files:
BridgeMT5_v100.zip 3 kb