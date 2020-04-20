BRIDGE MT5
Trading Strategies

BRIDGE MT5

20 April 2020, 22:18
Smart Forex Lab.
Aleksei Ostroborodov
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BRIDGE MT5

Developed by Smart Forex Lab.


Moving Averages, Impulse Candle & Fibonacci Levels


BRIDGE MT5 >> https://www.mql5.com/en/market/product/48786

BRIDGE EA (MT4) >> https://www.mql5.com/en/market/product/46360/


Bridge EA promo



Bridge EA at work



Presets

  • Bridge_v100_audusd_h2.set (AUDUSD, H2, LotRisk)
  • Bridge_v100_gbpusd_h2.set (GBPUSD, H2, LotRisk)
  • Bridge_v100_nzdusd_h2.set (NZDUSD, H2, LotRisk)
  • Bridge_v100_usdcad_h1.set  (USDCAD, H1, LotRisk)
  • Bridge_v100_usdjpy_h2.set  (USDJPY, H2, LotRisk)


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Files:
BridgeMT5_v100.zip  3 kb
##EA, #BRIDGE