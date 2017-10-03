RBA Terlihat Memegang Tingkat Suku Bunga Di 1,5 Persen Tahun Ini Hingga Tahun Depan

Reserve Bank of Australia (RBA) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga sebesar 1,50 persen hingga tahun ini dan selanjutnya. Sementara bank sentral tetap semakin menguat terhadap prospek domestik, ada sejumlah faktor yang tetap menjadi perhatian RBA. Mengomentari pandangan tersebut adalah pernyataan dari pertemuan kebijakan moneter yang digelar awal hari ini, St George Economics melaporkan.

RBA telah membiarkan tingkat suku bunga tidak berubah pada 1,50 persen pada rapat dewannya hari ini, seperti yang diperkirakan secara luas. Mengingat tidak adanya perkembangan baru selama bulan lalu, tidak ada kejutan besar dalam pernyataan yang menyertainya.

Namun, perubahan kunci adalah pandangan RBA yang lebih optimis mengenai investasi bisnis non-pertambangan, dengan catatan bahwa "ada tanda-tanda yang lebih konsisten bahwa investasi bisnis non-pertambangan mulai meningkat". RBA juga menyoroti bahwa "jaringan investasi infrastruktur yang besar" juga mendukung pandangan tersebut.

RBA tetap berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan "secara bertahap meningkat" di tahun yang akan datang. Dalam hal pasar tenaga kerja, RBA agak meremehkan kekuatan baru-baru ini. RBA mengakui bahwa pekerjaan telah "terus tumbuh dengan kuat dalam beberapa bulan terakhir" namun tingkat pengangguran "diperkirakan akan menurun secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan", yang mengisyaratkan bahwa RBA masih mengakui bahwa kapasitas cadangan tetap berada di pasar tenaga kerja. .

Fakta bahwa pertumbuhan upah akan tetap rendah untuk beberapa waktu, apresiasi baru-baru ini terhadap dolar Australia dan tingginya tingkat hutang rumah tangga terus disorot sebagai kekhawatiran RBA.





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