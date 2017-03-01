Хорошая долгосрочная сделка!

Есть идея о продаже валютной пары AUD/USD.

Дело в том, что уже почти два года котировки этой пары находятся в очень широком боковом диапазоне 0.71500-0.77000. А сейчас котировки вновь подошли к верхней границе этого диапазона, то есть к самым дорогим ценам за последние два года. С точки зрения спекуляции эта идея очень выгодна, так как потенциал по сделке составляет примерно 5500 пунктов. С точки зрения технического анализа мы можем построить беспроигрышный торговый план по этой сделке. Ведь, по всем правилам технического анализа, после пробития бокового диапазон котировки движутся в сторону пробития еще как минимум 50% от высоты самого диапазона. А значит, если наша продажа от 0.7700 пойдет в минус и недельная свеча закроется выше отметки 0.77000 (пробьет уровень), то мы сможем закрыть небольшой минус по этой продаже и тут же зайти в покупки. По новым покупкам мы гарантированно заработаем хотя бы 2500 пунктов, что с лихвой перекроет убытки по первым продажам. Но наибольший потенциал прибыли содержится все-таки в изначальной продаже по 0.77000.

Фундаментальная картинка будет этому только лишь способствовать, так как в середине марта ожидается заседание ФРС. Намеки на повышение ставки на предстоящем заседании мы слышали уже не только от представителей Фед.Резерва, но и даже от Главы ФРС Джанет Йеллен. Гарантий, что ставку поднимут уже на предстоящем заседании, конечно же нет, по информации Bloomberg вероятность ее повышения в марте составляет примерно 38%, однако не это для нас главное. Доллар будет дорожать уже на ожидании этого события, так что его заметный рост начнется еще за 1-2 недели до самого заседания. Что, в принципе, уже видно на других валютных парах. А вместе с ростом доллара будет дешеветь и золото, основной экспортный товар Австралии. В совокупности ростам доллара и снижения золота, именно эта валютная пара рискует оказаться в лидерах падения в марте.