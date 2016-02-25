0
129
Support & Resistance-Update
Last updated: Feb 25, 3:23 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
|S1
|1.0919
|W
|R3
|1.1376
|S
|S2
|1.0777
|M
|R2
|1.1201
|W
|S3
|1.0636
|M
|R1
|1.1094
|M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Clear ST Resistance Thanks To Ichimoku
USD/JPY Technical Analysis: Clear ST Resistance Thanks To Ichimoku
|S1
|111.03
|W
|R3
|115.96
|S
|S2
|110.95
|M
|R2
|113.81
|M
|S3
|110.08
|S
|R1
|112.28
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
|S1
|1.3901
|M
|R3
|1.4106
|M
|S2
|1.3853
|M
|R2
|1.4016
|M
|S3
|1.3697
|W
|R1
|1.3962
|W
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
|S1
|12113
|W
|R3
|12281
|S
|S2
|12048
|M
|R2
|12197
|M
|S3
|12001
|S
|R1
|12161
|W
Trend
Up
Volatility
100%