Support & Resistance-Update
Market News

Support & Resistance-Update

25 February 2016, 14:37
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
129

Support & Resistance-Update

Last updated: Feb 25, 3:23 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
S11.0919WR31.1376S
S21.0777MR21.1201W
S31.0636MR11.1094M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Clear ST Resistance Thanks To Ichimoku
S1111.03WR3115.96S
S2110.95MR2113.81M
S3110.08SR1112.28W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
S11.3901MR31.4106M
S21.3853MR21.4016M
S31.3697WR11.3962W
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
S112113WR312281S
S212048MR212197M
S312001SR112161W
Trend
Up
Volatility
100%