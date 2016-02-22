Pivot Points - Hourly
Market News

Pivot Points - Hourly

22 February 2016, 11:18
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
108

Pivot Points - Hourly

Last Updated: Feb 22, 1:00 pm +03:00

Symbol    S3    S2    S1    P    R1    R2    R3
EUR/USD1.105941.107171.107581.10841.108811.109631.11086
USD/JPY112.293112.627112.84112.961113.174113.295113.629
GBP/USD1.411221.413981.415781.416741.418541.41951.42226
USD/CHF0.988890.990660.991820.992430.993590.99420.99597
EUR/CHF1.097131.098631.099491.100131.100991.101631.10313
AUD/USD0.714470.716440.717570.718410.719540.720380.72235
USD/CAD1.369171.372451.374041.375731.377321.379011.38229
NZD/USD0.663070.664590.665270.666110.666790.667630.66915
EUR/GBP0.778060.78010.78080.782140.782840.784180.78622
EUR/JPY124.543124.885125.08125.227125.422125.569125.911
GBP/JPY158.71159.386159.831160.062160.507160.738161.414
CHF/JPY113.214113.508113.669113.802113.963114.096114.39
GBP/CHF1.398051.402261.405021.406471.409231.410681.41489
USD/SEK8.420338.438698.449338.457058.467698.475418.49377
USD/NOK8.532858.5568.569498.579158.592648.60238.62545
EUR/AUD1.533641.538141.539771.542641.544271.547141.55164
EUR/CAD1.517821.521431.522911.525041.526521.528651.53226
AUD/CAD0.985190.986910.987850.988630.989570.990350.99207
AUD/JPY80.59680.88381.07281.1781.35981.45781.744
CAD/JPY81.6281.85982.01382.09882.25282.33782.576