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Pivot Points - Hourly
Last Updated: Feb 22, 1:00 pm +03:00
|Symbol
|S3
|S2
|S1
|P
|R1
|R2
|R3
|EUR/USD
|1.10594
|1.10717
|1.10758
|1.1084
|1.10881
|1.10963
|1.11086
|USD/JPY
|112.293
|112.627
|112.84
|112.961
|113.174
|113.295
|113.629
|GBP/USD
|1.41122
|1.41398
|1.41578
|1.41674
|1.41854
|1.4195
|1.42226
|USD/CHF
|0.98889
|0.99066
|0.99182
|0.99243
|0.99359
|0.9942
|0.99597
|EUR/CHF
|1.09713
|1.09863
|1.09949
|1.10013
|1.10099
|1.10163
|1.10313
|AUD/USD
|0.71447
|0.71644
|0.71757
|0.71841
|0.71954
|0.72038
|0.72235
|USD/CAD
|1.36917
|1.37245
|1.37404
|1.37573
|1.37732
|1.37901
|1.38229
|NZD/USD
|0.66307
|0.66459
|0.66527
|0.66611
|0.66679
|0.66763
|0.66915
|EUR/GBP
|0.77806
|0.7801
|0.7808
|0.78214
|0.78284
|0.78418
|0.78622
|EUR/JPY
|124.543
|124.885
|125.08
|125.227
|125.422
|125.569
|125.911
|GBP/JPY
|158.71
|159.386
|159.831
|160.062
|160.507
|160.738
|161.414
|CHF/JPY
|113.214
|113.508
|113.669
|113.802
|113.963
|114.096
|114.39
|GBP/CHF
|1.39805
|1.40226
|1.40502
|1.40647
|1.40923
|1.41068
|1.41489
|USD/SEK
|8.42033
|8.43869
|8.44933
|8.45705
|8.46769
|8.47541
|8.49377
|USD/NOK
|8.53285
|8.556
|8.56949
|8.57915
|8.59264
|8.6023
|8.62545
|EUR/AUD
|1.53364
|1.53814
|1.53977
|1.54264
|1.54427
|1.54714
|1.55164
|EUR/CAD
|1.51782
|1.52143
|1.52291
|1.52504
|1.52652
|1.52865
|1.53226
|AUD/CAD
|0.98519
|0.98691
|0.98785
|0.98863
|0.98957
|0.99035
|0.99207
|AUD/JPY
|80.596
|80.883
|81.072
|81.17
|81.359
|81.457
|81.744
|CAD/JPY
|81.62
|81.859
|82.013
|82.098
|82.252
|82.337
|82.576