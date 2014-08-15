Weekly Digest 11.08-15.08.2014: Trader 's Cup of Tea

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Let's start with an overview of this week's most important.
Top news:
- Forbes: Five S&P 500 Stocks With Rising Short Activity
- Divident Channel: The 25 Most Shorted Stocks of the S&P 500
- Investing.com: Crude Oil Futures Extend Losses After Putin's Comments
- Bloomberg: Emmerging Stocks Head for Biggest Weekly Advance in Four Months
- Bloomberg: European Stocks Fall as Euro-Area GDP Data Miss Estimates
- Reuters: Asian Shares Edge Up, Poised for Weekly Rise
- Reuters: Euro Shugs Off Disappointing GDP Data, Data-Hit Dollar Helps
- CNBC: Asia Economy: Malaysia Grows 6.4% in Second Quarter, Top Forecasts
- Russia Today: Russian Food Ban Takes Huge Bite Out of Greek Fruit Growing Industry
FX technical analysis:
- Daily Technical Analysis
- US Dollar Technical Analysis: Risk of Downswing Remains
- GBP/USD Technical Analysis: Upswing Clues Begin to Emerge
- EUR/USD Technical Analysis: Down to 1.22
- EUR/GBP Forecast August 15, 2014
- AUD/USD Forecast August 15, 2014
- USD/CAD Forecast August 15, 2014
- CAD/CHF Technical Analysis
Financial & stock market analysis:
- Forbes: Forex Market Regulation: Who Can Really Police This Global Market?
- The Economist: Financing Europe's Small Firms: Don't Bank on the Banks
- Russia Today: US Income Gap Widest in Decades, Based on Housing Market Data
- Xinhua: Finance May Upset China's Reform Efforts
- The Wall Street Journal: 50 Financial Twitter Feeds You Must Follow
- The Wall Street Journal: Stocks Could Ignore Rate-Rise History Lesson