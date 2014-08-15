Weekly Digest 11.08-15.08.2014: Trader 's Cup of Tea
Weekly Trends

Weekly Digest 11.08-15.08.2014: Trader 's Cup of Tea

15 August 2014, 11:20
Alice F
Alice F
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Let's start with an overview of this week's most important.

Top news:


FX technical analysis:


Financial & stock market analysis:


Trader's self-development:

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