Rubel und Eur/Usd (German)

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Der Markt ist zurzeit überfüllt vom Einfluss von außenpolitischen Beziehungen und Schritten seitens Großmächten wodurch die eur/usd Analyse unsauber aussieht. Dies erschwert die Analyse bzw. Charttechnik und zwingt uns leider nicht nur den Chart anzuschauen sondern auch den Überblick über die politischen Verhältnisse zwischen Nationen, Unionen, Banken etc. haben. Dies hat natürlich den unschönen Nachteil dass man damit keinen Chart vor sich hat, sondern in Texten, Berichten, News, Sitzungen grübeln muss. Andererseits ist dies auch schön wenn man in der Lage ist den schwachen Euro,Brent oder Russland-Krise auch mit fundamentalen Daten zu belegen anstatt nur zu sagen "Euro fällt seit Monaten, Euro ist schwach, eur/usd hat viele rote Kerzen".
Euro vs. US Dollar - H4Gerade als die Hoffnung ein bisschen Richtung positiver Einstellung rückte, kamen die Non-Farm Payrolls und ließen den Euro gegen US Dollar wieder an Wert verlieren. Diese offensichtliche Korrektur hat offensichtlich ein Ende gefunden mit dem Bruch des rel. Tief bei ca. 1.30000. Als Widerstand galt für uns die vorherige Seitwärts-Phase, diese bot uns schöne Möglichkeiten für einen Short Einstieg. Eine denkbare Long Position könnte beim Re-Test der Seitwärts-Phase eröffnet werden - jedoch wäre diese gegen die Trendrichtung von eur/usd
Euro vs. US Dollar - H1Den rationalsten und sinnvollsten Einstieg müsste man noch innerhalb der oberen Seitwärts-Phase tätigen. In der untergeordneten ZE müsste man nach Short-Signalen/Formation suchen (In Videoanalysen mehrmals erklärt.) Somit haben wir einen Stoploss von nur 75 Pips, wohingegen der Takeprofit mindestens bei 1.13000 platziert werden müsste. Dies verschafft uns bereits einen CRV von 2:1. Da wir auf die Fortsetzung des Trends spekulieren, müsste unser Stoploss weit unter des rel. Tief bei 1,11000 liegen - mindestens CRV von 5:1. Unsere nächste Ziele sind die relativen Tiefs:
- 1,11000
- 1,07600
USD/RUB - StundenchartWährend dem schnellem Aufschwung Ende 2014 konnte Russland und die Marktteilnehmer den USD/RUB noch runterdrücken bevor dieser sich auf die Wirtschaft Russlands direkt auswirkte. Mit dem stabilen Verfall Rubels ist es nicht mehr zu verhindern dass der schwache Rubel die Wirtschaft stark beeinträchtigen wird. Die nächste interne mini-Krise welche sich zu einem knallhartem Problem ausbauen könnte, ist der mögliche Bank-Run. Kleine bis mittelgroße Banken aus Russland froren die Konten ihrer Kunden für einige Tagen ein - und verlängerten diese Frist. Nun, sobald so etwas die Bürger mitbekommen, ist ein Bank-Run unausweichlich, meiner Meinung nach. Aus fundamentaler Sicht ist der Rubel noch lange nicht im Keller. Charttechnisch erkennt man einen klaren Trendkanal und eine Seitwärts-Phase. Der USD/RUB befindet sich am unterem Rande der Seitwärts-Phase, dies ermöglicht uns einen Long Einstieg mit einem attraktivem CRV mit einem StopLoss unter 65.2300.
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