Tanawat Muangngam

JeTaime Gold Tree 8to32perMonth

Tanawat Muangngam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
TPTradesGroup-Online
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
371
Gewinntrades:
268 (72.23%)
Verlusttrades:
103 (27.76%)
Bester Trade:
61.05 USD
Schlechtester Trade:
-51.54 USD
Bruttoprofit:
2 552.54 USD (122 096 pips)
Bruttoverlust:
-1 952.67 USD (101 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (203.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.68 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
3.03%
Max deposit load:
74.74%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
293 (78.98%)
Short-Positionen:
78 (21.02%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-358.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-358.66 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-31.05%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
666.08 USD (31.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.93% (666.08 USD)
Kapital:
39.32% (356.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.tpt 371
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.tpt 600
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.tpt 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.05 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -358.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TPTradesGroup-Online" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.64% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
