Trades insgesamt:
615
Gewinntrades:
448 (72.84%)
Verlusttrades:
167 (27.15%)
Bester Trade:
161 046.00 JPY
Schlechtester Trade:
-101 285.00 JPY
Bruttoprofit:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Bruttoverlust:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (35 183.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604 432.00 JPY (10)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
87.99%
Max deposit load:
4.33%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
493 (80.16%)
Short-Positionen:
122 (19.84%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
3 650.46 JPY
Durchschnittlicher Profit:
7 577.17 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-6 883.49 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-348 435.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-348 435.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
-5.24%
Jahresprognose:
-63.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 348.00 JPY
Maximaler:
441 060.00 JPY (19.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.94% (441 060.00 JPY)
Kapital:
42.90% (692 123.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +161 046.00 JPY
Schlechtester Trade: -101 285 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 183.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -348 435.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
Weltrade-Real
|0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
OctaFX-Real
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
FXGT-Live
|0.00 × 6
PUPrime-Live
|0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
Exness-MT5Real8
|0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
Tickmill-Live
|0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
|1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
|2.29 × 617
Exness-MT5Real11
|2.50 × 258
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
Keine Bewertungen
