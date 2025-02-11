SignaleKategorien
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
86 Wochen
1 / 2.9K USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
615
Gewinntrades:
448 (72.84%)
Verlusttrades:
167 (27.15%)
Bester Trade:
161 046.00 JPY
Schlechtester Trade:
-101 285.00 JPY
Bruttoprofit:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Bruttoverlust:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (35 183.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604 432.00 JPY (10)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
87.99%
Max deposit load:
4.33%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
493 (80.16%)
Short-Positionen:
122 (19.84%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
3 650.46 JPY
Durchschnittlicher Profit:
7 577.17 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-6 883.49 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-348 435.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-348 435.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
-5.24%
Jahresprognose:
-63.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 348.00 JPY
Maximaler:
441 060.00 JPY (19.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.94% (441 060.00 JPY)
Kapital:
42.90% (692 123.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +161 046.00 JPY
Schlechtester Trade: -101 285 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 183.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -348 435.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trade For Small Asset
50 USD pro Monat
510%
1
2.9K
USD
1.5M
JPY
86
0%
615
72%
88%
2.95
3 650.46
JPY
43%
1:500
