- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
739
Gewinntrades:
450 (60.89%)
Verlusttrades:
289 (39.11%)
Bester Trade:
53.36 EUR
Schlechtester Trade:
-51.88 EUR
Bruttoprofit:
5 964.35 EUR (17 712 481 pips)
Bruttoverlust:
-3 748.99 EUR (11 178 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (596.96 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
596.96 EUR (37)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
11.31%
Max deposit load:
4.13%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
6.20
Long-Positionen:
408 (55.21%)
Short-Positionen:
331 (44.79%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
3.00 EUR
Durchschnittlicher Profit:
13.25 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-210.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-346.57 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
-7.89%
Jahresprognose:
-95.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.01 EUR
Maximaler:
357.49 EUR (10.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.82% (346.57 EUR)
Kapital:
7.88% (189.54 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|403
|BTCUSD
|336
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|959
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|503K
|BTCUSD
|6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +53.36 EUR
Schlechtester Trade: -52 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +596.96 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.91 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
noch 4 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
using https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller
more information: https://t.me/sfecommunity
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
306%
2
71K
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
122
100%
739
60%
11%
1.59
3.00
EUR
EUR
20%
1:30
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。