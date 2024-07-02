SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 Bewertungen
Zuverlässigkeit
122 Wochen
2 / 71K USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 306%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
739
Gewinntrades:
450 (60.89%)
Verlusttrades:
289 (39.11%)
Bester Trade:
53.36 EUR
Schlechtester Trade:
-51.88 EUR
Bruttoprofit:
5 964.35 EUR (17 712 481 pips)
Bruttoverlust:
-3 748.99 EUR (11 178 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (596.96 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
596.96 EUR (37)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
11.31%
Max deposit load:
4.13%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
6.20
Long-Positionen:
408 (55.21%)
Short-Positionen:
331 (44.79%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
3.00 EUR
Durchschnittlicher Profit:
13.25 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-210.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-346.57 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
-7.89%
Jahresprognose:
-95.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.01 EUR
Maximaler:
357.49 EUR (10.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.82% (346.57 EUR)
Kapital:
7.88% (189.54 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 403
BTCUSD 336
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 959
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 503K
BTCUSD 6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.36 EUR
Schlechtester Trade: -52 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +596.96 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.91 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
noch 4 ...
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Durchschnittliche Bewertung:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

