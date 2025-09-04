- Wachstum
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
267 (61.52%)
Verlusttrades:
167 (38.48%)
Bester Trade:
219.99 USD
Schlechtester Trade:
-129.66 USD
Bruttoprofit:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Bruttoverlust:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (134.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
475.79 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
11.84%
Max deposit load:
129.41%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
266 (61.29%)
Short-Positionen:
168 (38.71%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-747.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-747.97 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-47.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491.53 USD
Maximaler:
1 119.40 USD (120.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.99% (818.95 USD)
Kapital:
38.04% (161.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-518
|BTCUSD
|51
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|282K
|BTCUSD
|128K
|USDJPY
|-95
|GBPUSD
|-230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.88 × 160
