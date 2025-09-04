SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ohalufx Pro Trader
Ya Aro Hia

Ohalufx Pro Trader

Ya Aro Hia
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
267 (61.52%)
Verlusttrades:
167 (38.48%)
Bester Trade:
219.99 USD
Schlechtester Trade:
-129.66 USD
Bruttoprofit:
4 072.35 USD (1 512 386 pips)
Bruttoverlust:
-4 563.88 USD (1 102 833 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (134.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
475.79 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
11.84%
Max deposit load:
129.41%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
266 (61.29%)
Short-Positionen:
168 (38.71%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-747.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-747.97 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-47.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491.53 USD
Maximaler:
1 119.40 USD (120.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.99% (818.95 USD)
Kapital:
38.04% (161.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 415
BTCUSD 13
USDJPY 4
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -518
BTCUSD 51
USDJPY -10
GBPUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 282K
BTCUSD 128K
USDJPY -95
GBPUSD -230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +219.99 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +134.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -747.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.88 × 160
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
manual trader
Keine Bewertungen
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 05:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ohalufx Pro Trader
500 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
231
USD
20
0%
434
61%
12%
0.89
-1.13
USD
78%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.