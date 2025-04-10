SignaleKategorien
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 585%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 947
Gewinntrades:
1 111 (57.06%)
Verlusttrades:
836 (42.94%)
Bester Trade:
1 981.07 USD
Schlechtester Trade:
-2 832.48 USD
Bruttoprofit:
190 268.60 USD (571 101 pips)
Bruttoverlust:
-145 914.28 USD (288 719 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (1 313.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 880.23 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
45.28%
Max deposit load:
11.48%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.31
Long-Positionen:
958 (49.20%)
Short-Positionen:
989 (50.80%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
22.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
171.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-174.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 835.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 408.13 USD (8)
Wachstum pro Monat :
4.87%
Jahresprognose:
59.14%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13 408.13 USD (28.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.96% (13 408.13 USD)
Kapital:
8.43% (1 785.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUETH 1325
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUETH 36K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUETH 29K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 981.07 USD
Schlechtester Trade: -2 832 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 313.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 835.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 05:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 22:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
