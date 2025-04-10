- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 947
Gewinntrades:
1 111 (57.06%)
Verlusttrades:
836 (42.94%)
Bester Trade:
1 981.07 USD
Schlechtester Trade:
-2 832.48 USD
Bruttoprofit:
190 268.60 USD (571 101 pips)
Bruttoverlust:
-145 914.28 USD (288 719 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (1 313.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 880.23 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
45.28%
Max deposit load:
11.48%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.31
Long-Positionen:
958 (49.20%)
Short-Positionen:
989 (50.80%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
22.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
171.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-174.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 835.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 408.13 USD (8)
Wachstum pro Monat :
4.87%
Jahresprognose:
59.14%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13 408.13 USD (28.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.96% (13 408.13 USD)
Kapital:
8.43% (1 785.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1325
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUETH
|29K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 981.07 USD
Schlechtester Trade: -2 832 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 313.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 835.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
