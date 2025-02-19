Währungen / NISN
NISN: NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A
3.79 USD 0.29 (8.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NISN hat sich für heute um 8.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Tagesspanne
3.50 3.81
Jahresspanne
3.24 22.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.50
- Eröffnung
- 3.50
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.81
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- 8.29%
- Monatsänderung
- -0.26%
- 6-Monatsänderung
- -44.59%
- Jahresänderung
- -75.74%
