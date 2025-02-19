通貨 / NISN
NISN: NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A
3.50 USD 0.01 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NISNの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.44の安値と3.50の高値で取引されました。
NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.44 3.50
1年のレンジ
3.24 22.55
- 以前の終値
- 3.49
- 始値
- 3.49
- 買値
- 3.50
- 買値
- 3.80
- 安値
- 3.44
- 高値
- 3.50
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- -7.89%
- 6ヶ月の変化
- -48.83%
- 1年の変化
- -77.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K