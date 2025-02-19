クォートセクション
通貨 / NISN
NISN: NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A

3.50 USD 0.01 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NISNの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.44の安値と3.50の高値で取引されました。

NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.44 3.50
1年のレンジ
3.24 22.55
以前の終値
3.49
始値
3.49
買値
3.50
買値
3.80
安値
3.44
高値
3.50
出来高
22
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
-7.89%
6ヶ月の変化
-48.83%
1年の変化
-77.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K