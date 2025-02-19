QuotazioniSezioni
Valute / NISN
Tornare a Azioni

NISN: NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A

3.85 USD 0.35 (10.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NISN ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.89.

Segui le dinamiche di NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NISN News

Intervallo Giornaliero
3.50 3.89
Intervallo Annuale
3.24 22.55
Chiusura Precedente
3.50
Apertura
3.50
Bid
3.85
Ask
4.15
Minimo
3.50
Massimo
3.89
Volume
95
Variazione giornaliera
10.00%
Variazione Mensile
1.32%
Variazione Semestrale
-43.71%
Variazione Annuale
-75.35%
21 settembre, domenica