Valute / NISN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NISN: NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A
3.85 USD 0.35 (10.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NISN ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.89.
Segui le dinamiche di NiSun Intl Enterprise Development Group Co Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.50 3.89
Intervallo Annuale
3.24 22.55
- Chiusura Precedente
- 3.50
- Apertura
- 3.50
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.89
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 10.00%
- Variazione Mensile
- 1.32%
- Variazione Semestrale
- -43.71%
- Variazione Annuale
- -75.35%
21 settembre, domenica