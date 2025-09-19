Währungen / LAR
LAR
3.39 USD 0.09 (2.73%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAR hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.35 bis zu einem Hoch von 3.44 gehandelt.
Tagesspanne
3.35 3.44
Jahresspanne
1.71 3.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.30
- Eröffnung
- 3.39
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Tief
- 3.35
- Hoch
- 3.44
- Volumen
- 532
- Tagesänderung
- 2.73%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 57.67%
- Jahresänderung
- 25.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K