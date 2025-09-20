QuotazioniSezioni
LAR

3.28 USD 0.02 (0.61%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LAR ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.28 e ad un massimo di 3.44.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.28 3.44
Intervallo Annuale
1.71 3.76
Chiusura Precedente
3.30
Apertura
3.39
Bid
3.28
Ask
3.58
Minimo
3.28
Massimo
3.44
Volume
1.951 K
Variazione giornaliera
-0.61%
Variazione Mensile
0.31%
Variazione Semestrale
52.56%
Variazione Annuale
21.48%
20 settembre, sabato