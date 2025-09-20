Valute / LAR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LAR
3.28 USD 0.02 (0.61%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LAR ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.28 e ad un massimo di 3.44.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.28 3.44
Intervallo Annuale
1.71 3.76
- Chiusura Precedente
- 3.30
- Apertura
- 3.39
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- Minimo
- 3.28
- Massimo
- 3.44
- Volume
- 1.951 K
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 0.31%
- Variazione Semestrale
- 52.56%
- Variazione Annuale
- 21.48%
20 settembre, sabato