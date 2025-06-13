Währungen / AXGN
AXGN: Axogen Inc
17.26 USD 0.44 (2.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXGN hat sich für heute um 2.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.71 bis zu einem Hoch von 17.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axogen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.71 17.33
Jahresspanne
9.21 21.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.82
- Eröffnung
- 16.82
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Tief
- 16.71
- Hoch
- 17.33
- Volumen
- 1.025 K
- Tagesänderung
- 2.62%
- Monatsänderung
- 7.88%
- 6-Monatsänderung
- -6.25%
- Jahresänderung
- 22.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K