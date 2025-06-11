КотировкиРазделы
Валюты / AXGN
AXGN: Axogen Inc

16.73 USD 0.36 (2.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXGN за сегодня изменился на 2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.11, а максимальная — 16.79.

Следите за динамикой Axogen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости AXGN

Дневной диапазон
16.11 16.79
Годовой диапазон
9.21 21.01
Предыдущее закрытие
16.37
Open
16.29
Bid
16.73
Ask
17.03
Low
16.11
High
16.79
Объем
1.174 K
Дневное изменение
2.20%
Месячное изменение
4.56%
6-месячное изменение
-9.13%
Годовое изменение
18.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.