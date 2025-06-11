Валюты / AXGN
AXGN: Axogen Inc
16.73 USD 0.36 (2.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXGN за сегодня изменился на 2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.11, а максимальная — 16.79.
Следите за динамикой Axogen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXGN
- Are Medical Stocks Lagging AxoGen (AXGN) This Year?
- Does AxoGen (AXGN) Have the Potential to Rally 53.1% as Wall Street Analysts Expect?
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Raymond James reiterates Outperform rating on AxoGen stock despite FDA delay
- Axogen stock falls after FDA extends review timeline for nerve graft
- Why Is Axogen Stock Sinking Monday? - Axogen (NASDAQ:AXGN)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Why Axogen Stock, Up 76% Over The Last Two Months, Just Plummeted
- Axogen stock falls after FDA extends PDUFA date for Avance Nerve Graft
- FDA extends review period for Axogen’s nerve graft application
- Wall Street Analysts Predict a 76.37% Upside in AxoGen (AXGN): Here's What You Should Know
- Axogen Stock: Broad Range Of Outcomes Still Present, Opting To Remain Sidelined (AXGN)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on AxoGen stock after strong Q2
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Axogen (AXGN) Q2 Revenue Jumps 18%
- AxoGen stock price target lowered to $20 by Raymond James on BLA timing
- Jefferies raises AxoGen stock price target to $25 on strong sales growth
- AxoGen (AXGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Axogen Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Waters (WAT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Will PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- AxoGen (AXGN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- NervGen Pharma Stock: Risky, Yet Promising With Big Upside (OTCMKTS:NGENF)
- AxoGen at Goldman Sachs Conference: Strategic Path to Nerve Repair Growth
Дневной диапазон
16.11 16.79
Годовой диапазон
9.21 21.01
- Предыдущее закрытие
- 16.37
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.73
- Ask
- 17.03
- Low
- 16.11
- High
- 16.79
- Объем
- 1.174 K
- Дневное изменение
- 2.20%
- Месячное изменение
- 4.56%
- 6-месячное изменение
- -9.13%
- Годовое изменение
- 18.74%
