クォートセクション
通貨 / AXGN
株に戻る

AXGN: Axogen Inc

17.26 USD 0.44 (2.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AXGNの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり16.71の安値と17.33の高値で取引されました。

Axogen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXGN News

1日のレンジ
16.71 17.33
1年のレンジ
9.21 21.01
以前の終値
16.82
始値
16.82
買値
17.26
買値
17.56
安値
16.71
高値
17.33
出来高
1.025 K
1日の変化
2.62%
1ヶ月の変化
7.88%
6ヶ月の変化
-6.25%
1年の変化
22.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K