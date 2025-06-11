通貨 / AXGN
AXGN: Axogen Inc
17.26 USD 0.44 (2.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXGNの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり16.71の安値と17.33の高値で取引されました。
Axogen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AXGN News
1日のレンジ
16.71 17.33
1年のレンジ
9.21 21.01
- 以前の終値
- 16.82
- 始値
- 16.82
- 買値
- 17.26
- 買値
- 17.56
- 安値
- 16.71
- 高値
- 17.33
- 出来高
- 1.025 K
- 1日の変化
- 2.62%
- 1ヶ月の変化
- 7.88%
- 6ヶ月の変化
- -6.25%
- 1年の変化
- 22.50%
