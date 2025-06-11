통화 / AXGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AXGN: Axogen Inc
17.20 USD 0.06 (0.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXGN 환율이 오늘 -0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.04이고 고가는 17.50이었습니다.
Axogen Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXGN News
- Are Medical Stocks Lagging AxoGen (AXGN) This Year?
- Does AxoGen (AXGN) Have the Potential to Rally 53.1% as Wall Street Analysts Expect?
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Raymond James reiterates Outperform rating on AxoGen stock despite FDA delay
- Axogen stock falls after FDA extends review timeline for nerve graft
- Why Is Axogen Stock Sinking Monday? - Axogen (NASDAQ:AXGN)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Why Axogen Stock, Up 76% Over The Last Two Months, Just Plummeted
- Axogen stock falls after FDA extends PDUFA date for Avance Nerve Graft
- FDA extends review period for Axogen’s nerve graft application
- Wall Street Analysts Predict a 76.37% Upside in AxoGen (AXGN): Here's What You Should Know
- Axogen Stock: Broad Range Of Outcomes Still Present, Opting To Remain Sidelined (AXGN)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on AxoGen stock after strong Q2
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Axogen (AXGN) Q2 Revenue Jumps 18%
- AxoGen stock price target lowered to $20 by Raymond James on BLA timing
- Jefferies raises AxoGen stock price target to $25 on strong sales growth
- AxoGen (AXGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Axogen Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Waters (WAT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Will PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- AxoGen (AXGN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- NervGen Pharma Stock: Risky, Yet Promising With Big Upside (OTCMKTS:NGENF)
- AxoGen at Goldman Sachs Conference: Strategic Path to Nerve Repair Growth
일일 변동 비율
17.04 17.50
년간 변동
9.21 21.01
- 이전 종가
- 17.26
- 시가
- 17.32
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- 저가
- 17.04
- 고가
- 17.50
- 볼륨
- 1.370 K
- 일일 변동
- -0.35%
- 월 변동
- 7.50%
- 6개월 변동
- -6.57%
- 년간 변동율
- 22.07%
20 9월, 토요일