Der Preis von XAGEUR hat sich heute um 3.18% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei35.220 EUR bis zum Hoch von 36.628 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs Euro. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.