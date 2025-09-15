KurseKategorien
XAGEUR: Silver vs Euro

36.589 EUR 1.128 (3.18%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Euro

Der Preis von XAGEUR hat sich heute um 3.18% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei35.220 EUR bis zum Hoch von 36.628 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs Euro. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Biesuz
Yoan, Sylvain Biesuz
Experten
Der BIESUZ Expert Advisor ist ein Portfoliomanagement-Algorithmus , mit dem Sie Ihren eigenen Forex-Währungskorb erstellen können. Hier sind ein paar zufällige Vorschläge, damit Sie verstehen, wie einfach der Prozess ist. Sie können aus 16 Devisenpaaren, Rohstoffen und Indizes aus unserem Angebot wählen. Dieser Expert Advisor bietet keine unrealistischen Versprechungen, wie z.B. in einem Jahr Millionär zu werden, aber er ermöglicht es Ihnen, Ihr Geld in aller Ruhe und ohne Grid- oder Martingale-
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Experten
Einführung von Argento  – Präziser Handel mit Silber-Währungspaaren Argento  ist ein leistungsstarker, mehrwährungsfähiger Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Silber-Währungspaaren wie XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf reiner technischer Analyse verzichtet Argento  vollständig auf unzuverlässige und überbewertete KI- oder neuronale Netzwerk-Tricks. Stattdessen bietet er eine klare, disziplinierte und transparente Strategieausführung für e
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
Indikatoren
Der Currency Strength Inspector (CSI) ist ein Indikator für MT5, der die relative Stärke der einzelnen Währungen misst und auf intuitive Weise anzeigt. Er bewertet die Leistung der wichtigsten Devisenwährungen (nämlich AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD), indem er ihr Verhalten im Vergleich zu allen anderen Währungen desselben Korbs untersucht . Dies hilft Händlern, sich einen globalen Überblick über den Markt und die ihm zugrunde liegende "Stimmung" zu verschaffen sowie starke und schwac
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Experten
Diversifizieren Sie Ihren Handel mit neuen Instrumenten, Ihr Portfolio wird stärker    Live Signal  Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Silber oder XAG mit vollständigen Paaren wie XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD handelt! Ich überprüfe jed
Tagesspanne
35.220 36.628
Jahresspanne
25.744 36.628
Vorheriger Schlusskurs
35.461
Eröffnung
35.437
Bid
36.589
Ask
36.619
Tief
35.220
Hoch
36.628
Volumen
42.762 K
Tagesänderung
3.18%
Monatsänderung
7.77%
6-Monatsänderung
16.13%
Jahresänderung
30.84%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K