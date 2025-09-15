Währungen / XAGEUR
XAGEUR: Silver vs Euro
36.589 EUR 1.128 (3.18%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Euro
Der Preis von XAGEUR hat sich heute um 3.18% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei35.220 EUR bis zum Hoch von 36.628 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs Euro. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für XAGEUR
Der BIESUZ Expert Advisor ist ein Portfoliomanagement-Algorithmus , mit dem Sie Ihren eigenen Forex-Währungskorb erstellen können. Hier sind ein paar zufällige Vorschläge, damit Sie verstehen, wie einfach der Prozess ist. Sie können aus 16 Devisenpaaren, Rohstoffen und Indizes aus unserem Angebot wählen. Dieser Expert Advisor bietet keine unrealistischen Versprechungen, wie z.B. in einem Jahr Millionär zu werden, aber er ermöglicht es Ihnen, Ihr Geld in aller Ruhe und ohne Grid- oder Martingale-
Einführung von Argento – Präziser Handel mit Silber-Währungspaaren Argento ist ein leistungsstarker, mehrwährungsfähiger Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Silber-Währungspaaren wie XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf reiner technischer Analyse verzichtet Argento vollständig auf unzuverlässige und überbewertete KI- oder neuronale Netzwerk-Tricks. Stattdessen bietet er eine klare, disziplinierte und transparente Strategieausführung für e
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
Der Currency Strength Inspector (CSI) ist ein Indikator für MT5, der die relative Stärke der einzelnen Währungen misst und auf intuitive Weise anzeigt. Er bewertet die Leistung der wichtigsten Devisenwährungen (nämlich AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD), indem er ihr Verhalten im Vergleich zu allen anderen Währungen desselben Korbs untersucht . Dies hilft Händlern, sich einen globalen Überblick über den Markt und die ihm zugrunde liegende "Stimmung" zu verschaffen sowie starke und schwac
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Diversifizieren Sie Ihren Handel mit neuen Instrumenten, Ihr Portfolio wird stärker Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Silber oder XAG mit vollständigen Paaren wie XAGUSD, XAGEUR und XAGAUD handelt! Ich überprüfe jed
Tagesspanne
35.220 36.628
Jahresspanne
25.744 36.628
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.461
- Eröffnung
- 35.437
- Bid
- 36.589
- Ask
- 36.619
- Tief
- 35.220
- Hoch
- 36.628
- Volumen
- 42.762 K
- Tagesänderung
- 3.18%
- Monatsänderung
- 7.77%
- 6-Monatsänderung
- 16.13%
- Jahresänderung
- 30.84%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K