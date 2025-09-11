Moedas / XAGEUR
XAGEUR: Silver vs Euro
35.461 EUR 0.198 (0.56%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Euro
A taxa do XAGEUR para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.962 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 35.516 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em euros. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XAGEUR Notícias
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies above $41.50
- Silver price today: rises on September 18
- Silver Forecast 18/9: Will Fed Trigger $45 Breakout? (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies ahead of Fed interest rate decision
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Silver price today: rises on September 12
- Silver price forecast: XAG/USD hits multi-year high, just above $42.00
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Silver price today: falls on September 11
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Silver Price Forecast: XAG/USD holds $41.00, eyes breakout from range
Aplicativos de negociação para XAGEUR
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Faixa diária
34.962 35.516
Faixa anual
25.744 36.346
- Fechamento anterior
- 35.263
- Open
- 35.200
- Bid
- 35.461
- Ask
- 35.491
- Low
- 34.962
- High
- 35.516
- Volume
- 50.819 K
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 4.44%
- Mudança de 6 meses
- 12.55%
- Mudança anual
- 26.80%
