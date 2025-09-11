CotaçõesSeções
Moedas / XAGEUR
Voltar para Metais

XAGEUR: Silver vs Euro

35.461 EUR 0.198 (0.56%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Euro

A taxa do XAGEUR para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.962 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 35.516 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em euros. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAGEUR Notícias

Aplicativos de negociação para XAGEUR

Biesuz
Yoan, Sylvain Biesuz
Experts
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Experts
Apresentando Argento  – Negociação de Precisão para Pares de Moedas com Prata Argento  é um poderoso Consultor Especializado (EA) multimoeda criado exclusivamente para negociar pares de moedas de prata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD, no período H1. Desenvolvido com base em análise técnica pura, o Argento  evita truques não confiáveis e exagerados de IA ou redes neurais. Em vez disso, oferece uma execução de estratégia clara, disciplinada e transparente, projetada para traders sérios. Este E
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
Indicadores
The  Currency Strength Inspector (CSI)  is an indicator for MT5 that measures and displays in an intuitive way the relative strength of individual currencies. It evaluates the performance of the major forex currencies (namely  AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, and USD) by examining their behavior a gainst all the others' in the same basket. This helps traders to have a global view of the  market and its underlying "sentiment", as well as to identify strong and weak currencies for potential trad
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Experts
Diversifique sua negociação com novos instrumentos, seu portfólio ficará mais forte    Live Signal  Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $  Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia Prata ou XAG com pares completos como XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer o
Faixa diária
34.962 35.516
Faixa anual
25.744 36.346
Fechamento anterior
35.263
Open
35.200
Bid
35.461
Ask
35.491
Low
34.962
High
35.516
Volume
50.819 K
Mudança diária
0.56%
Mudança mensal
4.44%
Mudança de 6 meses
12.55%
Mudança anual
26.80%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.