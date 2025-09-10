КотировкиРазделы
XAGEUR: Silver vs Euro

35.207 EUR 0.634 (1.77%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Euro

Стоимость XAGEUR за сегодня изменилась на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.739 EUR, а максимальная — 35.925 EUR.

Следите за динамикой цен на Серебро в Евро. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Торговые приложения для XAGEUR

Biesuz
Yoan, Sylvain Biesuz
Эксперты
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Эксперты
Представляем Argento – Точная торговля серебряными валютными парами Argento — это мощный мультивалютный торговый советник (EA), созданный специально для торговли серебряными парами XAG, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD, на таймфрейме H1. Разработанный на основе чистого технического анализа, Argento  избегает ненадёжных и переоценённых AI и нейросетевых решений. Вместо этого он предлагает чёткую, дисциплинированную и прозрачную стратегию, ориентированную на серьёзных трейдеров. Этот мультивалю
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
Индикаторы
The  Currency Strength Inspector (CSI)  is an indicator for MT5 that measures and displays in an intuitive way the relative strength of individual currencies. It evaluates the performance of the major forex currencies (namely  AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, and USD) by examining their behavior a gainst all the others' in the same basket. This helps traders to have a global view of the  market and its underlying "sentiment", as well as to identify strong and weak currencies for potential trad
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Эксперты
Диверсифицируйте свою торговлю новыми инструментами, ваш портфель станет сильнее   Live Signal  Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Окончательная цена: 5000 $  По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI   Hey, I'm SilverPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует серебром или XAG полными парами, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD! Я проверяю новости каждый божий день и исполь
Дневной диапазон
34.739 35.925
Годовой диапазон
25.744 36.346
Предыдущее закрытие
35.841
Open
35.862
Bid
35.207
Ask
35.237
Low
34.739
High
35.925
Объем
28.980 K
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
3.70%
6-месячное изменение
11.74%
Годовое изменение
25.90%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.