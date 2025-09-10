Валюты / XAGEUR
XAGEUR: Silver vs Euro
35.207 EUR 0.634 (1.77%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Euro
Стоимость XAGEUR за сегодня изменилась на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.739 EUR, а максимальная — 35.925 EUR.
Следите за динамикой цен на Серебро в Евро. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XAGEUR
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Commerzbank повышает прогноз по золоту перед решением ФРС
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Silver price today: rises on September 12
- Silver price forecast: XAG/USD hits multi-year high, just above $42.00
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Silver price today: falls on September 11
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Silver Price Forecast: XAG/USD holds $41.00, eyes breakout from range
- White House tariff update on gold bars a ’welcome development,’ LBMA says
- Bybit x FXStreet TradFi Report: Why This Week’s CPI and PPI Data Is a Make-or-Break Event
- Silver price today: rises on September 10
- ANZ lifts gold forecast to $3800/oz, sees rally extending into 2026
- ANZ hikes gold price forecast to $3,800 on solid investment demand
Торговые приложения для XAGEUR
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Представляем Argento – Точная торговля серебряными валютными парами Argento — это мощный мультивалютный торговый советник (EA), созданный специально для торговли серебряными парами XAG, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD, на таймфрейме H1. Разработанный на основе чистого технического анализа, Argento избегает ненадёжных и переоценённых AI и нейросетевых решений. Вместо этого он предлагает чёткую, дисциплинированную и прозрачную стратегию, ориентированную на серьёзных трейдеров. Этот мультивалю
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
The Currency Strength Inspector (CSI) is an indicator for MT5 that measures and displays in an intuitive way the relative strength of individual currencies. It evaluates the performance of the major forex currencies (namely AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, and USD) by examining their behavior a gainst all the others' in the same basket. This helps traders to have a global view of the market and its underlying "sentiment", as well as to identify strong and weak currencies for potential trad
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Диверсифицируйте свою торговлю новыми инструментами, ваш портфель станет сильнее Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Окончательная цена: 5000 $ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует серебром или XAG полными парами, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD! Я проверяю новости каждый божий день и исполь
Дневной диапазон
34.739 35.925
Годовой диапазон
25.744 36.346
- Предыдущее закрытие
- 35.841
- Open
- 35.862
- Bid
- 35.207
- Ask
- 35.237
- Low
- 34.739
- High
- 35.925
- Объем
- 28.980 K
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- 11.74%
- Годовое изменение
- 25.90%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.